Vivo X90 serisinin küresel sürümleri belli oldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Vivo X90 serisi küresel pazara geliyor
Bildirilenlere göre Vivo, Çin’de tanıtılan Vivo X90, X90 Pro ve X90 Pro+ sürümleri arasından yalnızca Vivo X90 ve X90 Pro modellerini küresel pazara getirecek. Bununla birlikte Vivo X90 serisi, Çin sürümlerine benzer şekilde 120Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç AMOLED ekran ve Dimensity 9200 işlemciden güç alacak.
Daha temel bir kamera kurulumuna sahip olan Vivo X90 ise, 50MP+12MP+12MP üçlü kamera tasarımı, 32MP selfie sensörü ve 120W hızlı şarj destekli 4810mAh pilden güç alacak.
Vivo X90 serisi AnTuTu puanları ve renk seçenekleri
Skorlara gelirsek, 12GB RAM ve 256GB depolama ile eşleştirilen Vivo X90 Pro, AnTuTu platformunda 1.260.000 puana ulaşıyor. Bu bağlamda temel sürümün de benzer sonuçlara imza atacağını söyleyebiliriz.
Sızdırılan ayrıntılara göre, Breeze Blue ve Asteroid Black renk seçenekleri ile tanıtılacak Vivo X90'ın 12GB + 256GB seçeneği 863 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Vivo X90 Pro'nun 12GB+256GB sürümü ise, vegan deriden yapılmış tek bir siyah renk seçeneği ile 1.236 dolar fiyat etiketine sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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