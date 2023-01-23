Vivo X90 serisinin küresel sürümleri belli oldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör 2022’nin sonlarında Vivo tarafından tanıtılan amiral gemisi Vivo X90 serisinin önümüzdeki haftalarda küresel pazar için çıkış yapması bekleniyor. Resmi tanıtıma günler kala, yaklaşan telefonların AnTuTu puanları, renk seçenekleri ve kilit özellikleri sızdırıldı.

Vivo X90 serisi küresel pazara geliyor

Bildirilenlere göre Vivo, Çin’de tanıtılan Vivo X90, X90 Pro ve X90 Pro+ sürümleri arasından yalnızca Vivo X90 ve X90 Pro modellerini küresel pazara getirecek. Bununla birlikte Vivo X90 serisi, Çin sürümlerine benzer şekilde 120Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç AMOLED ekran ve Dimensity 9200 işlemciden güç alacak.

Tam Boyutta Gör Teknik tarafta Vivo X90 Pro, V2 görüntü işlemcisi ve Zeiss ile desteklenen üçlü kamera tasarımı (1 inç 50MP Sony IMX989 birincil, 50MP portre ve 12MP ultra geniş) ile geliyor. Kaputun altında 50W kablosuz, 120W kablolu şarj sunan 4870mAh pil ile desteklenecek cihaza, 32MP selfie sensörü ve Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 eşlik edecek.

Daha temel bir kamera kurulumuna sahip olan Vivo X90 ise, 50MP+12MP+12MP üçlü kamera tasarımı, 32MP selfie sensörü ve 120W hızlı şarj destekli 4810mAh pilden güç alacak.

Vivo X90 serisi AnTuTu puanları ve renk seçenekleri

Skorlara gelirsek, 12GB RAM ve 256GB depolama ile eşleştirilen Vivo X90 Pro, AnTuTu platformunda 1.260.000 puana ulaşıyor. Bu bağlamda temel sürümün de benzer sonuçlara imza atacağını söyleyebiliriz.

Vivo X90, X90 Pro ve X90 Pro Plus tanıtıldı 2 ay önce eklendi

Sızdırılan ayrıntılara göre, Breeze Blue ve Asteroid Black renk seçenekleri ile tanıtılacak Vivo X90'ın 12GB + 256GB seçeneği 863 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Vivo X90 Pro'nun 12GB+256GB sürümü ise, vegan deriden yapılmış tek bir siyah renk seçeneği ile 1.236 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Vivo X90 serisi küresel pazara geliyor: İşte fiyat ve özellikleri