Tam Boyutta Gör

Vivo X90s, 26 Haziran'da Çin'de tanıtılacak. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Kasım ayında resmiyet kazanan temel Vivo X90 modeli Dimensity 9200 yonga setiyle donatılmıştı. Yeni cihazın ise Dimensity 9200 Plus işlemciyle karşımıza çıkabileceği söyleniyor.

iOS 17, araç panosundaki uyarı lambaların anlamını söyleyebilecek 8 sa. önce eklendi

İşlemci hakkındaki bilgilere ek olarak Çinli marka Vivo X90s'i açık yeşil renkte gözler önüne seren bir tanıtım posteri yayınladı. Akıllı telefonun tasarımı LED flaş ünitesi, ZEISS imzası ve yuvarlak kamera modülü ile Vivo X90'ı fazlasıyla anımsatıyor.

Tam Boyutta Gör

Vivo X90s neler sunacak?

Bu arada Vivo X90s'in teknik özelliklerine dair bazı bilgiler de var. Akıllı telefonun Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.78 inç AMOLED ekran taşıyacağı bildiriliyor. Cihazda 120W hızlı şarj destekli 4.810 mAh batarya yer alacak.

Arka panelinde optik görüntü sabitleme özellikli 50 megapiksel ana kameraya ek olarak iki adet 12 megapiksel sensör görev yapacak. Vivo X90s ile ilgili olarak 32 megapiksel ön kamera, 12 GB'a kadar RAM, 512 GB'a kadar depolama alanı ve Wi-Fi 7 bağlantısı da konuşuluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Vivo X90s duyurudan önce gözler önüne çıktı: İşte tasarımı