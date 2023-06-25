AnTuTu'da rekor kıran Vivo X90S'in tasarımı ve özellikleri belli oldu

Vivo X90s tasarımı ve özellikleri lansman öncesi belli oldu
Bilmeyenler için Vivo X90s, Vivo X90, X90 Pro ve Plus Plus modellerinden oluşan X90 serisinde MediaTek işlemci odaklı bir cihaz olacak. Bu noktada 4 nm üretim düğümünü temel alan Dimensity 9200+, 1 adet 3.0 GHz ARM Cortex-X3, 3 adet 2.85 GHz ARM Cortex-A715 ve dört adet 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Immortalis-G715 grafik biriminden güç alacak.
Vivo X90s özellikleri
Bildirilenlere göre Vivo X90s, ön tarafta 120 Hz ekran yenileme hızı ve 2800 x 1280 piksel çözünürlük sunan 6.78 inç boyutlarında AMOLED panele sahip olacak. 8/12 GB RAM ve 256/512 GB depolama seçenekleri ile vitrine çıkacak cihazın, MediaTek Dimensity 9200+ ve 120W hızlı şarj destekli 4,800mAh pil kapasitesi ile kutusundan çıkması bekleniyor.
Kamera bölümünde Vivo X90s, üçlü bir sensör kurulumundan destek alacak. Bu sensörlerin, 50MP birincil, 12MP geniş açı ve 2x optik zoom destekli bir portre sensörü olacağı belirtiliyor. Ön tarafta ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 32MP ön kamera mevcut olacak. Vivo X90s modelinin 26 Haziran tarihinde görücüye çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D