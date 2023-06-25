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    AnTuTu'da rekor kıran Vivo X90S'in tasarımı ve özellikleri belli oldu

    Vivo'nun yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonu Vivo X90s modelinin tasarımı ve özellikleri belli oldu. Peki AnTuTu'da rekor kıran Vivo X90s neler sunacak? İşte bildiklerimiz.
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    Vivo X90s tasarımı ve özellikleri lansman öncesi belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Vivo, Vivo X90 serisinin yeni üyesi Vivo X90S için hazırlıklarını sürdürüyor. Öyle ki MediaTek Dimensity 9200+ platformundan güç alacak cihazın AnTuTu'da rekor kırdığından sizlere bahsetmiştik. Son olarak modelin teknik özellikleri ve tasarımı da lansman öncesi belli oldu.

    Vivo X90s tasarımı ve özellikleri lansman öncesi belli oldu

    Bilmeyenler için Vivo X90s, Vivo X90, X90 Pro ve Plus Plus modellerinden oluşan X90 serisinde MediaTek işlemci odaklı bir cihaz olacak. Bu noktada 4 nm üretim düğümünü temel alan Dimensity 9200+, 1 adet 3.0 GHz ARM Cortex-X3, 3 adet 2.85 GHz ARM Cortex-A715 ve dört adet 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Immortalis-G715 grafik biriminden güç alacak.

    Vivo X90s tasarımı ve özellikleri lansman öncesi belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan tanıtım görselleri, Vivo X90s'in arka panelde çıkıntılı dairesel kamera modülü ve ince bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Xtreme Imagination metnini kamera adasının altındaki yatay bir şeritte görebiliyoruz. Ön bölüme gelirsek, hafif kavisli, ortaya hizalanmış delikli bir ekran konumlandırılmış. Ekranın etrafındaki çerçeveler ise oldukça ince.

    Vivo X90s özellikleri

    Bildirilenlere göre Vivo X90s, ön tarafta 120 Hz ekran yenileme hızı ve 2800 x 1280 piksel çözünürlük sunan 6.78 inç boyutlarında AMOLED panele sahip olacak. 8/12 GB RAM ve 256/512 GB depolama seçenekleri ile vitrine çıkacak cihazın, MediaTek Dimensity 9200+ ve 120W hızlı şarj destekli 4,800mAh pil kapasitesi ile kutusundan çıkması bekleniyor.

    Kamera bölümünde Vivo X90s, üçlü bir sensör kurulumundan destek alacak. Bu sensörlerin, 50MP birincil, 12MP geniş açı ve 2x optik zoom destekli bir portre sensörü olacağı belirtiliyor. Ön tarafta ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 32MP ön kamera mevcut olacak. Vivo X90s modelinin 26 Haziran tarihinde görücüye çıkması bekleniyor. 

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 2 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 2 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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