Vivo Y200 tanıtıldı: 5G desteği, OIS'li 64 MP kamera ve AMOLED ekran

Tam Boyutta Gör Vivo markası yeni bir orta sınıf akıllı telefon tanıttı. Hindistan'da resmiyet kazanan Vivo Y200 modelinden bahsediyoruz. Cihaz gücünü 5G destekli Snapdragon 4 Gen 1 platformundan alıyor. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanının eşlik ettiğini belirtelim.

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Çinli üretici yeni akıllı telefonunda 2400 x 1080 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.67 inç AMOLED ekrana yer vermiş. Parmak izi tarayıcısı ekrana gömülü. Delikli ekranı benimseyen cihazda 16 megapiksellik bir selfie kamerası görev yapıyor.

Vivo Y200'nin arka panelinde optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 64 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörden oluşan çift kamera sistemi mevcut. Bu kısımda ayrıca 38 seviyeli renk ayarına sahip Akıllı Star Işığı (Smart Aura Light) isimli LED flaş bulunuyor.

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Pil kapasitesi ve şarj hızı

Akıllı telefon 190 gram ağırlığında ve 162.35 x 74.85 x 7.69 mm boyutlarında. İhtiyaç duyduğu enerjiyi 44W hızlı şarj özellikli 4.800 mAh'lik bataryasından alıyor. Cihazın kutudan Android 13 işletim sistemini temel alan Funtouch OS 13 ile çıktığını hatırlatalım.

Vivo Y200 tüketicilere Orman Yeşili ve Çöl Altını olmak üzere iki renk seçeneği ile sunuluyor. Akıllı telefon ilk olarak Hindistan'da 265 dolar fiyatla satışa çıkacak. Diğer ülkelerde ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda şu an için bir bilgi bulunmyor.

Vivo Y200 Özellikleri

Ekran: 6.67 inç, AMOLED, 2400 x 1080 piksel, 120 Hz

6.67 inç, AMOLED, 2400 x 1080 piksel, 120 Hz İşlemci: Snapdragon 4 Gen 1

Snapdragon 4 Gen 1 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 64 MP (ana) + 2 MP (derinlik)

64 MP (ana) + 2 MP (derinlik) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Pil: 4.800 mAh (44W hızlı şarj)

4.800 mAh (44W hızlı şarj) Bağlantı: 5G, çift bant Wi-Fi, GPS, USB Type-C, Bluetooth 5.1

5G, çift bant Wi-Fi, GPS, USB Type-C, Bluetooth 5.1 İşletim sistemi: Android 13 (Funtouch OS 13)

Android 13 (Funtouch OS 13) Renk: Orman Yeşili, Çöl Altını

Vivo Y200 Fiyatı

8/128 GB - 265 dolar

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