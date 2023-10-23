Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vivo Y200 tanıtıldı: 5G desteği, OIS'li 64 MP kamera ve AMOLED ekran

    Vivo bir süredir söylentilere konu olan yeni akıllı telefonunu resmen tanıttı. Vivo Y200 isimli model 5G destekli Qualcomm işlemci, 6.67 inç AMOLED ekran ve OIS destekli 64 MP ana kamera ile geliyor.
    Vivo Y200 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Vivo markası yeni bir orta sınıf akıllı telefon tanıttı. Hindistan'da resmiyet kazanan Vivo Y200 modelinden bahsediyoruz. Cihaz gücünü 5G destekli Snapdragon 4 Gen 1 platformundan alıyor. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanının eşlik ettiğini belirtelim.

    Çinli üretici yeni akıllı telefonunda 2400 x 1080 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.67 inç AMOLED ekrana yer vermiş. Parmak izi tarayıcısı ekrana gömülü. Delikli ekranı benimseyen cihazda 16 megapiksellik bir selfie kamerası görev yapıyor.

    Vivo Y200'nin arka panelinde optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 64 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörden oluşan çift kamera sistemi mevcut. Bu kısımda ayrıca 38 seviyeli renk ayarına sahip Akıllı Star Işığı (Smart Aura Light) isimli LED flaş bulunuyor.

    Vivo Y200 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Pil kapasitesi ve şarj hızı

    Akıllı telefon 190 gram ağırlığında ve 162.35 x 74.85 x 7.69 mm boyutlarında. İhtiyaç duyduğu enerjiyi 44W hızlı şarj özellikli 4.800 mAh'lik bataryasından alıyor. Cihazın kutudan Android 13 işletim sistemini temel alan Funtouch OS 13 ile çıktığını hatırlatalım.

    Vivo Y200 tüketicilere Orman Yeşili ve Çöl Altını olmak üzere iki renk seçeneği ile sunuluyor. Akıllı telefon ilk olarak Hindistan'da 265 dolar fiyatla satışa çıkacak. Diğer ülkelerde ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda şu an için bir bilgi bulunmyor.

    Vivo Y200 Özellikleri

    • Ekran: 6.67 inç, AMOLED, 2400 x 1080 piksel, 120 Hz
    • İşlemci: Snapdragon 4 Gen 1
    • RAM: 8 GB
    • Depolama: 128 GB
    • Arka Kamera: 64 MP (ana) + 2 MP (derinlik)
    • Ön Kamera: 16 MP
    • Pil: 4.800 mAh (44W hızlı şarj)
    • Bağlantı: 5G, çift bant Wi-Fi, GPS, USB Type-C, Bluetooth 5.1
    • İşletim sistemi: Android 13 (Funtouch OS 13)
    • Renk: Orman Yeşili, Çöl Altını

    Vivo Y200 Fiyatı

    • 8/128 GB - 265 dolar
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    salih_47 5 saat önce

    yeter artık çıkma önüme yeter

    S
    saçmalama gel buraya 1 hafta önce

    hurca parca veya komple araç alınır

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    merdiven otomatiği zaman ayarı nasıl yapılır kafa titremesi yorumları kerbal space program türkçe yama tartıda az çıkma hileleri alfa romeo 145 alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 8C
    Tecno Spark 8C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B12VFK-403TR
    MSI KATANA 17 B12VFK-403TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız