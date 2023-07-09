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Son dönemde sıklıkla gündeme gelen Vivo Y27 5G yakında çıkış yapacak. Orta sınıf saflarına katılacağı bildirilen akıllı telefonun bu ay içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Lansman öncesinde cihazın ilk basın göselleri ve temel özelliklerini internete düştü.

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Görüntüler Vivo Y27 5G'nin LED flaş içeren çift arka kameraya sahip olacağını gösteriyor. Kamera sensörlerinin büyükçe bir modüle yerleştirildiğini görüyoruz. Yayınlanan basın görsellerine bakılırsa akıllı telefon mor ve siyah renklerde satışa sunulacak.

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Vivo Y27 5G neler sunacak?

Şirkete yakın bir kaynağa göre Vivo Y27 5G, 600 nit maksimum parlaklık sunan 6.64 inç IPS ekran taşıyacak. Dimensity 6020 yonga setini temel alacağı söylenen akıllı telefon 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile gelecek. Ayrıca 44W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil içerecek.

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Vivo Y27 5G'nin arka panelinde 50 megapiksel ve 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan çift kamera sistemi görev yapacak. Ön tarafında 8 megapiksel selfie kamerası bulunacak. Akıllı telefonun kutudan Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 yüklü şekilde çıkacağını da belirtelim.

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Vivo Y27 5G'nin basın görselleri ortaya çıktı: İşte tasarımı