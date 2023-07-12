Vivo Y27 5G tanıtıldı: 50 MP kamera, 5G desteği ve 5.000 mAh pil

Çinli marka yeni telefonunda 6.64 inç IPS ekrana yer vermiş. Panel FHD+ çözünürlük ve 600 nit maksimum parlaklığı destekliyor. Akıllı telefonun arka panelinde 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel ilave sensör içeren çift kamera sistemi mevcut.
5G desteği ve büyük pil
Akıllı telefon 15W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil ile çalışıyor. Yazılım tarafı Android 13 tabanlı Funtouch OS 13'e emanet. Bağlantı seçenekleri arasında 5G, USB-C portu, 3.5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi, Bluetooth ve NFC yer alıyor.
Vivo Y27 5G Özellikleri
- Ekran: 6.64 inç, LCD, FHD+
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680
- RAM: 4/6 GB
- Depolama: 128 GB (microSD kart desteği)
- Arka Kamera: 50 MP (ana), 2 MP (yardımcı)
- Ön Kamera: 8 MP
- Pil: 5.000 mAh (15W şarj)
- Bağlantı: 5G, USB-C, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC (bölgeye bağlı), 3.5 mm kulaklık girişi
- İşletim sistemi: Android 13 (Funtouch OS 13)
- Boyutlar: 164.06 x 76.17 x 8.07 mm
- Ağırlık: 190 gram
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)