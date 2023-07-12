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    Vivo Y27 5G tanıtıldı: 50 MP kamera, 5G desteği ve 5.000 mAh pil

    Haftalardır süren söylenti ve sızıntıların ardından Vivo yeni Y serisi akıllı telefonunu resmen tanıttı. Vivo Y27 5G isimli model 5G desteği, 6.64 inç ekran ve 5.000 mAh kapasiteli pille geliyor.
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    Vivo Y27 5G tanıtıldı: 50 MP kamera, 5G desteği ve 5.000 mAh pil Tam Boyutta Gör
    Vivo global pazara yönelik yeni bir Y serisi akıllı telefon duyurdu. Vivo Y27 5G adı altında karşımıza çıkan cihaz uygun fiyatlı modeller arasında boy gösterecek. Ön yüzünde 8 megapiksel selfie kamerası içeren damla çentik mevcut.

    Çinli marka yeni telefonunda 6.64 inç IPS ekrana yer vermiş. Panel FHD+ çözünürlük ve 600 nit maksimum parlaklığı destekliyor. Akıllı telefonun arka panelinde 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel ilave sensör içeren çift kamera sistemi mevcut.

    Vivo Y27 5G tanıtıldı: 50 MP kamera, 5G desteği ve 5.000 mAh pil Tam Boyutta Gör
    Vivo Y27 5G'nin kaputunun altında MediaTek Dimensity 6020 işlemci var. Cihaz 4/128 GB ve 6/128 GB olmak üzere iki konfigürasyonda sunuluyor. Tüm bunlara ek olarak 6 GB'a kadar sanal RAM özelliği olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

    5G desteği ve büyük pil

    Akıllı telefon  15W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil ile çalışıyor. Yazılım tarafı Android 13 tabanlı Funtouch OS 13'e emanet. Bağlantı seçenekleri arasında 5G, USB-C portu, 3.5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi, Bluetooth ve NFC yer alıyor.

    Vivo Y27 5G tanıtıldı: 50 MP kamera, 5G desteği ve 5.000 mAh pil Tam Boyutta Gör
    Vivo Y27 5G siyah ve pembe olmak üzere iki renkte sunuluyor. Marka henüz akıllı telefonun fiyatını ve çıkış tarihini açıklamadı. İlerleyen günlerde bu konuyla ilgili detaylı bilgi sahibi olmayı bekliyoruz.

    Vivo Y27 5G Özellikleri

    • Ekran: 6.64 inç, LCD, FHD+
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680
    • RAM: 4/6 GB
    • Depolama: 128 GB (microSD kart desteği)
    • Arka Kamera: 50 MP (ana), 2 MP (yardımcı)
    • Ön Kamera: 8 MP
    • Pil: 5.000 mAh (15W şarj)
    • Bağlantı: 5G, USB-C, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC (bölgeye bağlı), 3.5 mm kulaklık girişi
    • İşletim sistemi: Android 13 (Funtouch OS 13)
    • Boyutlar: 164.06 x 76.17 x 8.07 mm
    • Ağırlık: 190 gram
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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 6 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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