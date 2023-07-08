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    Christopher Nolan: Oppenheimer'da tek bir bilgisayar efekti bile yok

    Atom bombasının hikayesini anlatan Oppenheimer filmi yakında vizyona girecek. Yönetmen Christopher Nolan atom bombası patlaması dahil olmak üzere filmde hiç bilgisayar efekti kullanılmadığını söyledi.
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    Oppenheimer'da tek bir bilgisayar efekti bile kullanılmadı Tam Boyutta Gör

    Usta yönetmen Christopher Nolan, Collider'a verdiği röportajda atom bombasının hikayesini anlatan Oppenheimer filminin tek bir karesinde bile bilgisayar efekti (CGI) kullanılmadığını açıkladı. Nolan bu kez görsel efekti minimum seviyede tutmakla kalmayıp tamamen terk etmiş.

    Atom bombasını icat eden Robert Oppenheimer hakkındaki biyografik filmde elbette ki nükleer patlama sahnelerine yer verilmemesi düşünülemezdi. Nolan daha önceki bir açıklamasında film ekibinin tarihteki ilk nükleer patlama testi olan Trinity denemesini CGI kullanmadan yeniden oluşturduğunu zaten söylemişti.

    Oppenheimer'da tek bir bilgisayar efekti bile kullanılmadı Tam Boyutta Gör

    Inception'daki meşhur dövüş sahnesinde bile CGI yok

    Nolan birçok kez, gereksiz yere CGI kullanmadığını ve karmaşık sahnelerde bile gerçek hayattaki koşulları yeniden oluşturmaya çalıştığını söylemiştir. Deneyimli yönetmen Inception filmindeki sıfır yerçekimli dövüş sahnesini çekmek için bile özel olarak tasarlanmış dönen bir platform inşa ettirmişti.

    Oppenheimer'ın başrolünde Cillian Murphy yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr, Josh Hartnett ve Florence Pugh gibi isimler de var. Atom bombasının hikayesini anlatan yapım 21 Temmuz'da tüm dünyada gösterime girecek. Christopher Nolan'ın kariyerindeki en uzun film olacak.

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    mk148a 2 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 3 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 4 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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