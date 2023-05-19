Vivo Y36 serisi, 25 Mayıs'ta piyasaya sürülecek

OnePlus Nord 3 5G'nin gerçek görselleri ortaya çıktı 3 sa. önce eklendi

İşte Vivo Y36 4G ve Y36 5G'nin beklenen özellikleri:

Vivo'nun resmi internet sitesi aracılığıyla ortaya koyduğu detaylara göre Vivo Y36 serisi, dinamik bir cam tasarıma, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip olacak. Akıllı telefonlar ayrıca 8GB Sanal RAM desteğine de sahip olacak. Vivo Y36 4G, Glitter Aqua ve Meteor Black renk seçeneğiyle piyasaya sürülecekken Y36 5G, Kristal Yeşil ve Mistik Siyah renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

OnePlus Nord 3 5G'nin gerçek görselleri ortaya çıktı 3 sa. önce eklendi

Vivo Y36 4G, 6.8 inçlik bir LCD ekrana sahip olacak. Snapdragon 680 işlemci ile gelecek cihaz, 50MP birincil kameraya sahip olacak. Android 13 tabanlı FuntouchOS 13 UI ile kutudan çıkacak cihaz, 44W hızlı şarj destekli 5.000mAh'lik bir bataryaya sahip olacak.

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