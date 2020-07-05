Vivo Y70'in teknik özellikleri sızdırıldı: Exynos 880'den güç alacak

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Samsung, orta seviye telefonlar için ürettiği Exynos 880 yonga setini duyurduktan sonra bu yonga setiyle güçlendirilen ilk telefon olarak Vivo Y70s piyasaya sürüldü. Vivo'nun, Y70s'i piyasaya sürmesinin üzerinden pek fazla zaman geçmemesine rağmen yeni bir modeli duyurmaya hazırlanıyor.

Şirket yine Exynos 880 yonga setinden gücünü alacak ve teknik özellikleri Y70s'e çok benzer olacak Y70 adındaki akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Vivo Y70'in teknik özellikleri bir Weibo gönderisinde görüntülendi.

LCD ekrana sahip olacak

Vivo Y70'in gücünü alacağı Exynos 880 yonga seti 8 nm fabrikasyon sürecinde üretildi. Exynos 880, 2GHz hızında çalışan 2 adet Cortex-A77 yüksek performans çekirdeği, 1.8GHz hızında 6 adet Cortex-A55 verimlilik çekirdeği olmak üzere toplamda 8 çekirdekli bir yapıya ve Mali-G76 MP5 GPU'ya sahip.

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Y70, 6GB/8GB RAM ve 128GB dahili depolamaya sahip olacak. Yeni akıllı telefonun ekranı 2400x1080 piksel çözünürlükte ve 60Hz yenileme hızına sahip IPS LCD olacak. Ekran boyutu henüz bilinmiyor.

Arka kamera kurulumunda kardeşi Y70s gibi 48MP birincil lens ile birlikte 8MP ultra geniş açılı 2MP derinlik sensörü yer alacak. Y70'in ön kamerası ise Y70s'dekinden farklı olarak 8 MP çözünürlüğe sahip olacak.

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Yeni akıllı telefon, 18W hızlı şarj destekli 4500mAh batarya ile gelecek.

Vivo Y70'in, 6GB RAM ve 128 GB dahili depolama varyantının yaklaşık 250 dolar, 8GB RAM ve 128 GB dahili depolama varyantının ise yaklaşık 280 dolar olması bekleniyor. Telefon bu ay sonunda piyasaya sürülebilir

https://www.gizmochina.com/2020/07/04/vivo-y70-spec-sheet-and-price-leaked-ahead-of-launch-nearly-identical-to-y70s/

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