Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vivo Y70'in teknik özellikleri sızdırıldı: Exynos 880'den güç alacak

    Vivo, Y70s'i Exynos 880'li ilk telefon olarak piyasaya sürdükten sonra aynı yonga setine sahip benzer özellikli yeni bir akıllı telefonu daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
    4 gün
    1,1b
    2
    1
    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Vivo Y70'in teknik özellikleri sızdırıldı: Exynos 880'den güç alacak
    Tam Boyutta Gör

    Samsung, orta seviye telefonlar için ürettiği Exynos 880 yonga setini duyurduktan sonra bu yonga setiyle güçlendirilen ilk telefon olarak Vivo Y70s piyasaya sürüldü. Vivo'nun, Y70s'i piyasaya sürmesinin üzerinden pek fazla zaman geçmemesine rağmen yeni bir modeli duyurmaya hazırlanıyor.

    Şirket yine Exynos 880 yonga setinden gücünü alacak ve teknik özellikleri Y70s'e çok benzer olacak Y70 adındaki akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Vivo Y70'in teknik özellikleri bir Weibo gönderisinde görüntülendi.

    LCD ekrana sahip olacak

    Vivo Y70'in gücünü alacağı Exynos 880 yonga seti 8 nm fabrikasyon sürecinde üretildi. Exynos 880, 2GHz hızında çalışan 2 adet Cortex-A77 yüksek performans çekirdeği, 1.8GHz hızında 6 adet Cortex-A55 verimlilik çekirdeği olmak üzere toplamda 8 çekirdekli bir yapıya ve Mali-G76 MP5 GPU'ya sahip.

    İlginizi Çekebilir Avatar Vivo'dan orta seviye bir akıllı telefon: Vivo V19 Neo tanıtıldı!

    Y70, 6GB/8GB RAM ve 128GB dahili depolamaya sahip olacak. Yeni akıllı telefonun ekranı 2400x1080 piksel çözünürlükte ve 60Hz yenileme hızına sahip IPS LCD olacak. Ekran boyutu henüz bilinmiyor.

    Arka kamera kurulumunda kardeşi Y70s gibi 48MP birincil lens ile birlikte 8MP ultra geniş açılı 2MP derinlik sensörü yer alacak. Y70'in ön kamerası ise Y70s'dekinden farklı olarak 8 MP çözünürlüğe sahip olacak.

    Ayrıca Bkz. "Boeing, 747 serisini sonlandırıyor mu?"

    Yeni akıllı telefon, 18W hızlı şarj destekli 4500mAh batarya ile gelecek.

    Vivo Y70'in, 6GB RAM ve 128 GB dahili depolama varyantının yaklaşık 250 dolar, 8GB RAM ve 128 GB dahili depolama varyantının ise yaklaşık 280 dolar olması bekleniyor. Telefon bu ay sonunda piyasaya sürülebilir



    https://www.gizmochina.com/2020/07/04/vivo-y70-spec-sheet-and-price-leaked-ahead-of-launch-nearly-identical-to-y70s/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    dodofran 4 gün en beğenilen
    yav alamıyoruz kardeşim alamıyoruz yeni telefon tanıtıp durmayın artık . 250 dolara çıkarıyorsunuz siz ne güzel uygun vs. bize gelene kadar zaten 5999 tl oluyor o 250 dolar
    yav alamıyoruz kardeşim alamıyoruz yeni telefon tanıtıp durmayın artık . 250 dolara çıkarıyorsunuz siz ne güzel uygun vs. bize gelene kadar zaten 5999 tl oluyor...
    Devamını Gör
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    dodofran 4 gün en beğenilen
    yav alamıyoruz kardeşim alamıyoruz yeni telefon tanıtıp durmayın artık . 250 dolara çıkarıyorsunuz siz ne güzel uygun vs. bize gelene kadar zaten 5999 tl oluyor o 250 dolar
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Mitsubishi L200, bu yılın ilk yarısında da segmentinin lideri oldu 3 gün Türk bilim insanları Covid-19'u üç boyutlu görüntülemeyi başardı 3 gün Güncellenen Acer Predator Helios 300 oyuncu dizüstü satışa çıkıyor 3 gün Raspberry Pi 4 için Cooler Master pasif soğutmalı bir kasa hazırladı 3 gün Assassin’s Creed Valhalla’dan 30 dakikalık oynanış videosu sızdırıldı (yeni video eklendi) 3 gün Game Garaj hakkında merak edilenleri sorduk 3 gün DSÖ: Kovid-19 vaka sayısı, dünya genelinde günlük 212 bin artışla yine bir rekor kırdı 3 gün Sony, robot işçilere yer verdiği fabrikasında bir PS4 konsolu 30 saniyede üretiyor 3 gün iOS 14 ifşa etti: Bu uygulamalar panodaki verilere erişerek casusluk yapıyor 3 gün Apple Arcade'de Bu Ay - Temmuz 2020 3 gün Mustang şanzımanlı Ford Transit Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 3 gün Intel uygun fiyatlı Core i9-10900K hazırlığında 3 gün Samsung koronavirüse karşı antimikrobiyal kılıf çıkarıyor 3 gün OnePlus Nord'un hangi pazarlarda piyasaya sürüleceği belli oldu 3 gün Intel Xe GPU’su, GeForce MX350 ile eşleşiyor 3 gün Samsung Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra'nın fiyatı ortaya çıktı 3 gün Huawei'den yeni akıllı saat ve bileklik geliyor 4 gün TSMC, Apple'a 80 milyon 5nm A14 yonga seti üretecek 4 gün Horizon Zero Dawn’un Steam fiyatına yüzde 250 oranında zam 4 gün Xiaomi'nin 120W hızlı şarj aleti sertifika aldı 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Vivo Y70'in teknik özellikleri sızdırıldı: Exynos 880'den güç alacak Sonraki Boeing, 747 serisini sonlandırıyor mu? 4 gün MIUI 12'ye AI Shutter adında yeni bir özellik eklenecek 4 gün PUBG Mobile toplam 3 milyar dolar hasılat elde etti 4 gün MediaTek sektörün ilk WiFi 6 8K televizyon yongasını duyurdu 4 gün Ultraviyole ışınlı maske bağış rekoruna koşuyor 4 gün Samsung Galaxy M01s geliyor 4 gün SLS roketi, limitlerin zorlandığı testte parçalandı! 4 gün Horizon Zero Dawn, PC vs PS4 Pro grafik karşılaştırması (video) 4 gün Instagram, şimdi de kimleri engellemek isteyebileceğinizi önerecek 4 gün Ryzen Pro 4000G işlemcilerinin fiyatı listelendi 4 gün iQOO Z1x, TENAA veritabanında ortaya çıktı 4 gün MIUI 12'nin kararlı sürümü yayınlandı 4 gün Nvidia, Ampere için Samsung’un kapısını çalabilir: 7 nm tercih edilmeyebilir 4 gün Segmentinde hızlı ama bir eksiği var "TP-Link Archer C80 incelemesi" 4 gün Samsung Galaxy M41 pil kapasitesiyle fark yaratacak 4 gün Google, Chrome'un Android versiyonunda 64 bit mimarisine geçiş yapıyor 5 gün iOS 14, LinkedIn uygulamasının da panoya eriştiğini ortaya çıkardı 5 gün Pardus 19.3 güncellemesi yayınlandı 5 gün iPhone 12, ileri teknoloji ile donatılmış kamera lensleri ile gelebilir 5 gün YouTube, Music uygulamasına kişiye özel dört yeni çalma listesi getiriyor Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi