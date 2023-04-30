Vivo Y78'in teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı

İşte Vivo Y78'in beklenen özellikleri:
2388 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.64 inç LCD FHD+ ekrana sahip olması beklenen Vivo Y78, Snapdragon 695 yonga setinden güç alabilir. Kamera özelliklerine değinecek olursak 8 megapiksel ön kameraya sahip olması beklenen cihazın arka tarafında da 50MP + 2MP çift kameradan oluşan bir kurulumun olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah