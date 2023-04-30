Tam Boyutta Gör Vivo'nun yaklaşmakta olan V2278A model numaralı cihazı Vivo Y78, Google Play Desteklenen Cihazlar listesi gibi bir çok sertifika sitesinde ortaya çıktı. Yakın bir zamanda TENAA'da da listelenen cihazın teknik özellikleri de liste sayesinde ortaya çıktı.

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İşte Vivo Y78'in beklenen özellikleri:

2388 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.64 inç LCD FHD+ ekrana sahip olması beklenen Vivo Y78, Snapdragon 695 yonga setinden güç alabilir. Kamera özelliklerine değinecek olursak 8 megapiksel ön kameraya sahip olması beklenen cihazın arka tarafında da 50MP + 2MP çift kameradan oluşan bir kurulumun olması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör 6 GB, 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM seçeneklerine sahip olacak cihaz, 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle dört farklı yapılandırma ile piyasaya sürülecek. Android 13 tabanlı OriginOS ile kutudan çıkacak cihaz, 164.05 x 76.17 x 7.98 mm boyutlarında ve yaklaşık 190 gram ağırlığında olacak.

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Vivo Y78'in teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı