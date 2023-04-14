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    Vivo Y78+, Geekbench testinde ortaya çıktı: İşte özellikleri

    Vivo’nun yeni orta sınıf akıllı telefon Y78+, son olarak Geekbench kıyaslama platformunda ortaya çıktı. İşte resmî tanıtım öncesi Vivo Y78 Plus hakkında tüm bilinenler:
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    vivo y78 plus özellikleri geekbench Tam Boyutta Gör
    Vivo Y78 Plus 5G, Çin TENAA ve 3C, Google Play desteklenen cihazlar listesinde görünmüştü ancak batarya kapasitesi dışında bir bilgi ortaya çıkmamıştı. Şimdi cihazın işlemcisi, bellek miktarı ve yüklü gelecek işletim sistemi detayları belli oldu.

    Snapdragon 695 işlemci, 12GB RAM

    Vivo Y78+, V2271A model numarasıyla Geekbench’te göründü. Cihazın test sonuçları; tek çekirdekte 670, çok çekirdekte 1976 puan. Yakında tanıtılması beklenen telefon, Qualcomm Snapdragon 695 işlemci ile gelecek. 12GB RAM’e sahip olduğu görülen telefon, Android 13 işletim sistemiyle gelecek. Telefon, 44w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryaya sahip olacak. Kamera tarafında, arkada 50MP üçlü kamera kurulumu olabileceği söyleniyor.

    Vivo, Y78+ tanıtım tarihini resmî olarak duyurmadı ancak telefon, birkaç kıyaslama sitesinde göründüğünden lansmanın çok yakında olacağı açık. Bu arada şirket, yakın zamanda iki orta seviye akıllı telefon modeli Vivo T2 ve Vivo T2x’i duyurdu.

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    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

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