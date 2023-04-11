Uygun fiyatlı Vivo T2 5G ve T2x 5G tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz gün kilit özelliklerini aktardığımız Vivo T2 5G ve T2x 5G bugün itibariyle Hindistan için tanıtıldı. 2022 yılının ilk aylarında piyasaya çıkan Vivo T1 serisinin yerini alan bu modeller isimlerinden de anlaşılacağı üzere 5G desteğiyle birlikte geliyor. Her iki telefon da benzer tasarım ile gelirken kaputun altında işler değişiyor.

Vivo T2 5G özellikleri

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Ekran : 6,38 inç FHD+ 90Hz AMOLED

: 6,38 inç FHD+ 90Hz AMOLED İşlemci : Snapdragon 695

: Snapdragon 695 RAM : 6 GB/8 GB RAM

: 6 GB/8 GB RAM Arka kamera : 64 MP OIS + EIS, 2 MP bokeh

: 64 MP OIS + EIS, 2 MP bokeh Ön kamera : 16 MP

: 16 MP Depolama : 128 GB + microSD

: 128 GB + microSD Pil : 4500 mAh 44W

: 4500 mAh 44W Diğer: Çift SIM, 5G çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C, 3,5mm jak

5G ağ desteğiyle gelen Vivo T2, 2400 × 1080 piksel çözünürlük ve 1300 nit parlaklık sunan 6,38 inç FHD+ 90Hz AMOLED ekrana sahip. Bu ekranın altında aynı zamanda bir de parmak izi okuyucu bulunuyor. USB Type-C üzerinden 44W hızlı şarjı destekleyen telefonun bataryası ise 4500mAh boyutunda.

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Cihazın iç tarafına baktığımızda ise bizleri sekiz çekirdekli Snapdragon 695 yongası karşılıyor. Bu yonga 6 GB/8 GB RAM ve microSD kart ile genişletilebilen 128 GB depolama alanıyla destekleniyor. Android 13 tabanlı Funtouch OS üzerinde çalışan telefonun arkasındaki ana kamera OIS ve EIS destekli 64 MP olurken ikinci kamera ise 2 MP çözünürlüğünde. Ön tarafta ise 16 MP’lik bir sensör yer alıyor.

Vivo T2x 5G özellikleri

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Ekran : 6,58 inç FHD+ IPS LCD

: 6,58 inç FHD+ IPS LCD İşlemci : Dimensity 6020

: Dimensity 6020 RAM : 4 GB/6 GB/8 GB RAM

: 4 GB/6 GB/8 GB RAM Arka kamera : 50 MP, 2 MP bokeh

: 50 MP, 2 MP bokeh Ön kamera : 8 MP

: 8 MP Depolama : 128 GB + microSD

: 128 GB + microSD Pil : 5000 mAh 18W

: 5000 mAh 18W Diğer: Çift SIM, 5G çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C, 3,5mm jak

Kardeşiyle tasarım olarak neredeyse aynı olan Vivo T2x 5G, 2400 × 1080 piksel çözünürlük sunan 6,58 inç IPS LCD ekran ile geliyor. Telefonun ön kamerası 8 MP iken arka tarafta ise 50 MP ve 2 MP kamera donanımı yer alıyor.

Kardeş modelin aksine bu cihazda parmak izi okuyucu telefonun yan tarafına konumlandırılırken gerekli olan enerji ihtiyacı ise 5000 mAh pil ile karşılanıyor. 18W şarjı destekleyen telefonda Dimensity 6020 yongası ile desteklenen 8 GB'a kadar LPDDR4x RAM ve 128 GB'a kadar UFS 2.2 depolama alanı bulunuyor.

Vivo T2 5G ve T2x 5G fiyatı

Hindistan pazarına sunulan telefonlar genel olarak oldukça uygun fiyata sahip. Vivo T2 5G modelinin 6GB/128GB varyantı için yaklaşık 231 dolar, 8GB/128GB varyantı için 255 dolar fiyat biçilmiş. Telefon 18 Nisan itibariyle satışa sunulacak.

Vivo T2x 5G ise 4GB + 128GB, 6GB + 128GB ve 8GB + 128GB olmak üzere üç farklı varyant ile geliyor. Bu modellerin fiyatı sırasıyla 158 dolar, 170 dolar ve 194 dolar olarak belirlenmiş durumda. Vivo T2x, 21 Nisan’dan itibaren satışa sunulacak.

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Vivo T2 5G ve T2x 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı