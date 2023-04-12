Vivo'dan telefon alanlara 500 TL'lik kart hediye ediliyor

Tam Boyutta Gör Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, kendi satış platformu myvivoshop.com üzerinden yeni bir kampanya başlattı. Alışveriş yapanlara 500 TL değerinde kart hediye ediliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre 8-16 Nisan tarihleri arasında myvivoshop.com’dan Vivo Y35, V25 5G veya Y22s 6+128 GB model telefon satın alanlar 500 TL değerinde Migros MoneyPayPro kart kazanıyor. Buna ek olarak +1 yıl ek garanti hediyesi ve sepette indirimlerle birlikte 3.500 TL’ye yakın kazanç elde edilebiliyor.

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Vivo, kampanya dahilindeki üç modeli için 2 büyük Android güncellemesi ve 3 yıl Android güvenlik güncelleme garantisi verdi. Ayrıca Vivo Y35 ve Y22s modellerinin Türkiye’de üretildiğini hatırlatalım.

Kampanya hakkında bilgi için: https://myvivoshop.com/collections/promosyonlar

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