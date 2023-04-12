Vivo'dan telefon alanlara 500 TL'lik kart hediye ediliyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre 8-16 Nisan tarihleri arasında myvivoshop.com’dan Vivo Y35, V25 5G veya Y22s 6+128 GB model telefon satın alanlar 500 TL değerinde Migros MoneyPayPro kart kazanıyor. Buna ek olarak +1 yıl ek garanti hediyesi ve sepette indirimlerle birlikte 3.500 TL’ye yakın kazanç elde edilebiliyor.
Vivo, kampanya dahilindeki üç modeli için 2 büyük Android güncellemesi ve 3 yıl Android güvenlik güncelleme garantisi verdi. Ayrıca Vivo Y35 ve Y22s modellerinin Türkiye’de üretildiğini hatırlatalım.
Kampanya hakkında bilgi için: https://myvivoshop.com/collections/promosyonlarBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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