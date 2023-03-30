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    Vivo yeni katlanabilir telefonunu tanıtımdan önce gösterdi: İşte Vivo X Fold 2

    Vivo yakında piyasaya süreceği yeni katlanabilir telefonunu ilk kez gözler önüne çıkardı. Şirketin başkan yardımcısı Vivo X Fold 2, Çin'de düzenlenen bir etkinlikte gazetecilere gösterdi.
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    Vivo yeni katlanabilir telefonu Vivo X Fold 2'yi gösterdi Tam Boyutta Gör
    Vivo markası Nisan ayındaki lansmanı beklemeden bir süredir gündemi meşgul eden yeni katlanabilir telefonunu gözler önüne çıkardı. Çinli şirket Vivo X Fold 2 isimli modeli Çin'de düzenlenen Boao 2023 forumunda basın mensuplarına gösterdi.

    Cihaz şirketin başkan yardımcısı Hu Baishan tarafından forumun genel sekreteri Li Baodong'a sunuldu. Yakında piyasaya sürülecek telefon güncellenmiş görünüm, üç sensörlü arka kamera, LED flaş, Zeiss lens teknolojisi ve delikli daha büyük dış ekranla karşımıza çıkacak.

    Vivo yeni katlanabilir telefonu Vivo X Fold 2'yi gösterdi Tam Boyutta Gör

    Vivo X Fold 2 hakkında bilinenler

    Ne yazık ki şirket yeni modelin teknik özelliklerini açıklamadı. Ancak daha önceki söylentilere bakılırsa Vivo X Fold 2 üst düzey Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile donatılacak. Ayrıca 4.800 mAh batarya ve 120W gücünde hızlı şarj desteğine sahip olacak.

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