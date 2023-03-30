Vivo yeni katlanabilir telefonunu tanıtımdan önce gösterdi: İşte Vivo X Fold 2

Cihaz şirketin başkan yardımcısı Hu Baishan tarafından forumun genel sekreteri Li Baodong'a sunuldu. Yakında piyasaya sürülecek telefon güncellenmiş görünüm, üç sensörlü arka kamera, LED flaş, Zeiss lens teknolojisi ve delikli daha büyük dış ekranla karşımıza çıkacak.
Vivo X Fold 2 hakkında bilinenler
Ne yazık ki şirket yeni modelin teknik özelliklerini açıklamadı. Ancak daha önceki söylentilere bakılırsa Vivo X Fold 2 üst düzey Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile donatılacak. Ayrıca 4.800 mAh batarya ve 120W gücünde hızlı şarj desteğine sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı