Vivo yeni katlanabilir telefonunu tanıtımdan önce gösterdi: İşte Vivo X Fold 2

Tam Boyutta Gör Vivo markası Nisan ayındaki lansmanı beklemeden bir süredir gündemi meşgul eden yeni katlanabilir telefonunu gözler önüne çıkardı. Çinli şirket Vivo X Fold 2 isimli modeli Çin'de düzenlenen Boao 2023 forumunda basın mensuplarına gösterdi.

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Cihaz şirketin başkan yardımcısı Hu Baishan tarafından forumun genel sekreteri Li Baodong'a sunuldu. Yakında piyasaya sürülecek telefon güncellenmiş görünüm, üç sensörlü arka kamera, LED flaş, Zeiss lens teknolojisi ve delikli daha büyük dış ekranla karşımıza çıkacak.

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Vivo X Fold 2 hakkında bilinenler

Ne yazık ki şirket yeni modelin teknik özelliklerini açıklamadı. Ancak daha önceki söylentilere bakılırsa Vivo X Fold 2 üst düzey Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile donatılacak. Ayrıca 4.800 mAh batarya ve 120W gücünde hızlı şarj desteğine sahip olacak.

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Vivo yeni katlanabilir telefonu Vivo X Fold 2'yi gösterdi