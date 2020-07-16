VMware yeniden bağımsız şirket oluyor

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Sanallaştırma çözümlerinin lider markası durumunda olan ve uzun süredir Dell çatısı altında faaliyet gösteren VMware yeniden bağımsız olmaya hazırlanıyor. Dell alternatif aramaya başladı.

Ayrı şirket olacak

VMware sanallaştırma çözümleri geliştirerek ticari faaliyetlerine başladıktan sonra EMC bulut dönüşüm firması tarafından satın alınmıştı. Sonrasında Dell yaklaşık 67 milyar dolar karşılığında EMC firmasını alınca VMware de çatı değiştirmiş oldu. VMware firmasının bir kısmı halka açık olduğu için Dell’in yüzde 81 civarında bir hissesi bulunuyor.

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Bununla birlikte Dell’in borsaya kaparanak özel bir şirket haline gelmesi sürecinde de önemli masraflara girmesi ve EMC sürecinde de borçlarının artması gelecek adına alarm sinyalleri vermeye başladı.

Gelen bilgilere göre Dell hisselerinin ağırlığını bozmadan VMware markasını yeniden bağımsız bir şirket haline getirmeyi planlıyor. Hazırda bir sermayesi olduğu için VMware ticari faaliyetlerini aksamadan yürütebilecek. Dell için bu bir avantaj.

Dell hali hazırda planlama sürecine başladı ve yetkililer de dahil pek çok kurum ve kuruluşun görüşlerini alıyor. Eylül 2021 itibariyle ayrılma prosedürünün tamamlanması bekleniyor. Bu tarihten sonra da VMware ile pek çok konuda stratejik iş birliği yapılacak.

https://www.techpowerup.com/269948/dell-technologies-explores-vmware-spin-off

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