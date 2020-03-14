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    Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler maaşlarını evde alabilecek

    SGK koronavirüse karşı tedbirlerini açıkladı. Yapılan açıklamada tüm emeklilerin talep etmeleri halinde maaşlarının evde ödeneceği duyuruldu.
    6 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler maaşlarını evde alabilecek
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    Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ) 2019-nCoV salgını tedbirleri kapsamında elektronik ortamda yapılan işlemleri genişletti.


    Emekliler evden maaş alabilecek

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler maaşlarını evde alabilecek
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    Coronavirüs tedbirleri kapsamında özellikle yüksek risk grubundaki yaşlılar için elektronik ortamda işlemler genişletildi.

    Maaş promosyonu dönemi olduğu için artan banka değişikliği başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek. Tüm emekliler, talep etmeleri halinde maaşların evde ödenmesi hizmetinden yararlanabilecek.

    Ayrıca Bkz. "Coronavirüs vakaları el yıkama alışkanlığı ile ilişkili mi ?"



    https://www.haberler.com/sgk-corona-virus-tedbirleri-kapsaminda-143-13015184-haberi/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kucukyenici 6 gün en beğenilen
    Yakında 'maaş ödemesi için geldik' dolandırıcılığı baş gösterir. Her durumu fırsata çeviren dolandırıcı cenneti olduk.
    2 Yanıt Yanıtla +28
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 6 gün
    Evin içine cenneti de getirseniz bu adamları evde tutamazsınız. Otobüslere binip şehrin altını üstüne getirmeden rahat etmezler.
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    Bay Robot ( tunc) 5 gün alaz1903
    Kendileri geberir o zaman gençleri öldürmüyor...
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün alaz1903
    Teorik olarak haklı olsan da ömrünün sonlarına gelmiş insanları evde tutmak biraz zor. Seni de o yaşa geldiğinde ben görürmüyüm bilmem ama çokta farklı olacağını sanmıyorum.

    Yalnız gezecekler tozacaklar en doğal hakları da iş gidiş geliş saatlerine denk getriemseler ne güzel olur. Mesela 9-17 arası nereye gideceklerse gitsinler. Hemde bedava olsun, helali de hoş olsun.
    Koronavirus tedbirleri harici konuşuyorum şu dönemde tabiki evde otursunlar.
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    ahmetbulut115 (Ahmet Bulut) 4 gün yeni yorumcu
    Devlet evde bir şey olacak dedi mi, sahtekarlar hemen faliyete geçiyor, aman dikkat.
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    huntedman (ahmet yılmaz) 5 gün
    Bu yeni bir olay değil eskiden var olan durum
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    firat_kilic 5 gün
    bir deprem olur tüm gerçekler çıkar.. bir virüs gelir...tüm gerçekler çıkar.. dünya starı... ülkemiz.. cümlemiz amin..
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    firat_kilic 5 gün
    eve virüs gönderme hizmeti varmı? :)))
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    WB 5 gün
    Bir cok hizmette avrupayi gecmeye basliyoruz farkinda misiniz? Aslina bakarsaniz onlar hizmeti zaten zamaninda bizden ogrenmislerdi. Haci Hulusi Efendi’nin dedigi gibi “Halka hizmet Hakk’a ibadettir”
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    kucukyenici 6 gün en beğenilen
    Yakında 'maaş ödemesi için geldik' dolandırıcılığı baş gösterir. Her durumu fırsata çeviren dolandırıcı cenneti olduk.
    1 Yanıt Yanıtla +28
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    Ollivander 6 gün yeni yorumcu
    Her hafta sonu Cumaya milyonlarca insan gidiyor. Ne kadar gerekliydi bilemiyorum.
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 6 gün
    Evin içine cenneti de getirseniz bu adamları evde tutamazsınız. Otobüslere binip şehrin altını üstüne getirmeden rahat etmezler.
    2 Yanıt Yanıtla +11
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