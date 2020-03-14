Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler maaşlarını evde alabilecek

Haber Editörü
Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ) 2019-nCoV salgını tedbirleri kapsamında elektronik ortamda yapılan işlemleri genişletti.
Emekliler evden maaş alabilecek
Coronavirüs tedbirleri kapsamında özellikle yüksek risk grubundaki yaşlılar için elektronik ortamda işlemler genişletildi.
Maaş promosyonu dönemi olduğu için artan banka değişikliği başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek. Tüm emekliler, talep etmeleri halinde maaşların evde ödenmesi hizmetinden yararlanabilecek.
Ayrıca Bkz. "Coronavirüs vakaları el yıkama alışkanlığı ile ilişkili mi ?"
https://www.haberler.com/sgk-corona-virus-tedbirleri-kapsaminda-143-13015184-haberi/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yalnız gezecekler tozacaklar en doğal hakları da iş gidiş geliş saatlerine denk getriemseler ne güzel olur. Mesela 9-17 arası nereye gideceklerse gitsinler. Hemde bedava olsun, helali de hoş olsun.
Koronavirus tedbirleri harici konuşuyorum şu dönemde tabiki evde otursunlar.