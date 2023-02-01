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    Vodafone Türkiye, 2022-23 mali yılı 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı

    Vodafone Türkiye'nin Ekim, Kasım ve Aralık 2022 aylarını kapsayan üç aylık finansal sonuçları açıklandı. Toplam mobil abone sayısı 24,6 milyona yükseldi.        
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    Vodafone Türkiye, 2022-23 mali yılı 3. çeyrek sonuçları Tam Boyutta Gör
    Vodafone Türkiye’nin Nisan 2022’de başlayan 2022-2023 mali yılının Ekim-Aralık 2022 dönemini kapsayan 3. çeyrek sonuçları açıklandı. Vodafone Türkiye, büyümesini sürdürdü.

    Ekim-Aralık 2022 dönemini kapsayan 3. çeyrekte şirketin servis gelirleri 6,8 milyar TL’ye yükseldi. Bu dönemde toplam mobil abone sayısı 24,6 milyona ulaşırken, M2M (makinelerarası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 27,9 milyona ulaştı. Faturalı abone oranı yüzde 74,4’e yükselerek 18 milyona ulaştı. Geniş bant abone sayısı ise 1,4 milyon olarak kayıtlara geçti.

    Mobil veri kullanımı yüzde 29,8 arttı

    Ekim-Aralık 2022 döneminde, bir önceki yıla kıyasla toplam mobil veri kullanımı yüzde 29,8 oranında artarak 1.033 petabyte’a yükseldi.

    Vodafone Yanımda ve Online Self Servis dijital kanallarını kullanan aktif müşteri sayısı 17,9 milyona ulaştı. Bu kanallardaki toplam işlem sayısı ise 324 milyon olarak açıklandı. Vodafone’un e-ticaret pazaryeri Her Şey Yanımda ve online market platformu Market Yanımda’da toplam 3,8 milyon siparişe ulaşıldı. Platformun toplam ziyaret sayısı ise 150 milyona yaklaştı. Vodafone’un yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı ise 4,3 milyon olarak duyuruldu. Yapay zekalı dijital asistan TOBi’nin aylık kullanıcı sayısı 6,1 milyona, aylık sohbet sayısı ise 21 milyona yükseldi.

    Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, 2022-23 mali yılının 3. çeyrek performansını şöyle değerlendirdi:

    “Vodafone olarak, geleceğin dijital servislerde olduğuna inanıyoruz. Makroekonomik koşulların etkisiyle yüksek artış gösteren maliyetlerimize rağmen hedeflerimize paralel olarak büyümemizi sürdüreceğimize ve daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğimize inanıyoruz. Ülkemizin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam edeceğiz.”

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 5 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 6 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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