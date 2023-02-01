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    Anlık Bildirim

    Spotify Türkiye fiyatlarına zam geldi! Spotify fiyatı ne kadar?

    Spotify, 2023'ün ilk zammını yaptı. Spotify Premium abonelik ücretlerine yüzde 42 oranında zam geldi. Spotify 2023 fiyatları ne kadar?                               
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    Spotify fiyat listesi 2023: Spotify Premium fiyatı ne kadar? Tam Boyutta Gör
    Spotify bugün Spotify Premium üyelik ücretlerine zam yaptı. Tüm paketlere yaklaşık yüzde 42 oranında zam geldi. Mevcut aboneler için  zammın ne zaman geçerli olacağı hakkında herhangi bir bilgilendirme yapılmazken, yeni üye olacak kişiler için yeni fiyatlar uygulanmaya başladı. Aboneliği bulunan kullanıcılara önümüzdeki günlerde e-posta ile bilgilendirme yapılacak.

    Spotify'a ne kadar zam geldi?

    Spotify'a 1 Şubat 2023 itibarıyla yüzde 42 oranında zam geldi. En son 1 Ağustos 2022 tarihinde yüzde 16 oranında zam yapmıştı. Son zamla birlikte 6 ay içinde yüzde 66 oranında zam yapılmış oldu. Bireysel abonelik ücreti 29,99 TL'ye yükseldi.

    Spotify Premium Fiyat Listesi 2023
    Spotify Premium Fiyatları 2022 2023
    Öğrenci 10,49 TL 14,99 TL
    Bireysel 20,99 TL 29,99 TL
    Duo 27,99 TL 39,99 TL
    Aile 34,99 TL 49,99 TL
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 5 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 6 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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    18 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

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