Spotify Türkiye fiyatlarına zam geldi! Spotify fiyatı ne kadar?

Spotify'a ne kadar zam geldi?
Spotify'a 1 Şubat 2023 itibarıyla yüzde 42 oranında zam geldi. En son 1 Ağustos 2022 tarihinde yüzde 16 oranında zam yapmıştı. Son zamla birlikte 6 ay içinde yüzde 66 oranında zam yapılmış oldu. Bireysel abonelik ücreti 29,99 TL'ye yükseldi.
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|Spotify Premium Fiyatları
|2022
|2023
|Öğrenci
|10,49 TL
|14,99 TL
|Bireysel
|20,99 TL
|29,99 TL
|Duo
|27,99 TL
|39,99 TL
|Aile
|34,99 TL
|49,99 TL
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