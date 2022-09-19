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    Bakan Yardımcısı Sayan 6G Konferansı'na katıldı

    Türkiye'de henüz 5G kullanıma sunulmadı ancak 6G hakkında bir konferans yapıldı. Konferansa Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan katıldı ve konuşma yaptı.
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    Bakan Yardımcısı Sayan 6G Konferansı'na katıldı
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    Dünyada 5G teknolojisine geçiş yapan ülke sayısı 70’i geçti ancak 5G henüz Türkiye’de kullanıma sunulmadı. 5G’ye geçen ülkelerde 6G için çalışmalar ve testlere başlandı. Fakat Türkiye’de 5G teknolojisinin ne zaman kullanıma sunulacağı hakkında herhangi bir tarih belirlenmedi.

    Ülkemizde 5G'ye geçiş çalışmaları sürerken İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, "6G Konferansı" düzenledi. Konferansta 6G’de kullanılacak teknolojiler, ürünler ve altyapı çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapıldı.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 6G Konferansı’nda konuşma yaptı. Bakan Yardımcısı Sayan, konferanstaki konuşmasında haberleşme sektörünün çok hızlı bir değişim gerçekleştirdiğini belirterek, haberleşme ekosisteminde yerliliği ve milliliği en ön plana aldıklarını söyledi. 6G'de fiziki ürünlerin dışında en büyük sermayenin standartlarla ilgili sahip olunan patentler olduğunu aktaran Sayan, "Bu vizyonla yerlilik, millilik, AR-GE çalışmalarımızda 6G'nin patentlerini şimdiden yapmaya hazır bir grup olarak çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

    İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arslan, 5G'nin bütün sektörlere etki eden, temelinde haberleşmenin olduğu, olmadığı takdirde diğer sektörlerin de dijitalleşemeyeceği, hiçbir sektörün gelişemeyeceği bir teknoloji olduğunu belirterek, "6G bunu daha da iyileştirecek ve altını dolduracak bir teknoloji." değerlendirmesinde bulundu.

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