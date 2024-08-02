Vodafone Türkiye'nin güncel abone sayısı açıklandı

Mobil veri kullanımında yüzde 10 artış
Nisan-Haziran 2024 döneminde müşteriler 1.268 petabyte mobil veri kullandı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla mobil data kullanımı yüzde 10,1 artış gösterdi.
Vodafone’un abone sayısı ne kadar?
Haziran sonunda Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı 25,3 milyona ulaştı. M2m (makinelerarası iletişim) dahil toplam abones ayısı 30 milyon oldu. Şirketin faturalı abone sayısının 19,9 milyona yükseldiği ve müşterilerin yüzde 78,5’ini faturalı abonelerin oluştuduğu açıklandı. Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı ise 1,4 milyon olarak kayıtlara geçti.
Vodafone’un Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,1 milyona ulaştı. Vodafone’un dijital kanallarını kullanan müşterilerinin aylık toplam işlem sayısı 318 milyonu aştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.