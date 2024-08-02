Vodafone Türkiye'nin güncel abone sayısı açıklandı

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Tam Boyutta Gör Vodafone Türkiye, 2024-25 mali yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 2024’ün Nisan-Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan bu dönemde şirketin servis gelirleri 17,7 milyar TL olarak gerçekleşti. UMS 29 (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama ile İlgili Uluslararası Muhasebe Standardı 29) standartlarına göre ise servis gelirlerinin 18,1 milyar TL olduğu belirtildi. 2023'ün aynı döneminde servis gelirleri 9,2 milyar TL olarak açıklanmıştı.

Mobil veri kullanımında yüzde 10 artış

Nisan-Haziran 2024 döneminde müşteriler 1.268 petabyte mobil veri kullandı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla mobil data kullanımı yüzde 10,1 artış gösterdi.

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Vodafone’un abone sayısı ne kadar?

Haziran sonunda Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı 25,3 milyona ulaştı. M2m (makinelerarası iletişim) dahil toplam abones ayısı 30 milyon oldu. Şirketin faturalı abone sayısının 19,9 milyona yükseldiği ve müşterilerin yüzde 78,5’ini faturalı abonelerin oluştuduğu açıklandı. Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı ise 1,4 milyon olarak kayıtlara geçti.

Vodafone’un Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,1 milyona ulaştı. Vodafone’un dijital kanallarını kullanan müşterilerinin aylık toplam işlem sayısı 318 milyonu aştı.

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