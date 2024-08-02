BTK'nın Instagram'a erişim engeli uygulamasının asıl nedeni ne?

- Instagram'a Haniye ile ilgili paylaşımların kaldırılması nedeniyle erişim engeli getirildi
- Erişim yasağının devamı için mahkeme kararı gerekiyor
- Fahrettin Altun, Instagram'ı kınadı
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Instagram'a Haniye ile ilgili paylaşımların kaldırılması nedeniyle erişim engeli getirildi
CNBC-E’nin haberine göre BTK başkanlığı, Hamas Lideri İsmail Haniye’nin İran'da öldürülmesinin ardından yapılan Filistin’e destek paylaşımlarının kaldırılması nedeniyle bu kararı aldı. BTK Başkanlığı, mahkeme kararı olmadan re’sen engelleme yetkisini kullandı.
Erişim yasağının devamı için mahkeme kararı gerekiyor
BTK’ya verilen yetkiye göre BTK Başkanlığı herhangi bir başvuru ve mahkeme kararı olmadan erişim engeli uygulayabiliyor ancak kapatma kararının ardından 24-48 saat arasında mahkeme kararı alınması gerekiyor. Belirtilen süre içerisinde mahkeme kararı alınırsa Instagram’a erişim engeli devam edecek. Mahkemeden erişim yasağına yönelik bir karar çıkmaması durumunda erişim engeli kaldırılacak.
Fahrettin Altun, Instagram'ı kınadı
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Instagram’ı kınamıştı. Haniye’nin öldürülmesinin ardından yapılan taziye paylaşımlarının herhangi bir gerekçe göstermeden engellendiğini ifade etmişti.
Fahrettin Altun yaptığı paylaşımda, “Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir. Küresel sömürü düzenine ve adaletsizliğe hizmet ettiğini defalarca göstermiş olan bu platformlara karşı ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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