BTK'nın Instagram'a erişim engeli uygulamasının asıl nedeni ne?

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Tam Boyutta Gör Bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram’a erişim engeli getirildi. BTK’dan yapılan açıklamada Instagram’ın "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle erişime kapatıldığı belirtildi ancak detay verilmedi. Peki Instagram aslında neden kapatıldı?

Instagram'a Haniye ile ilgili paylaşımların kaldırılması nedeniyle erişim engeli getirildi

CNBC-E’nin haberine göre BTK başkanlığı, Hamas Lideri İsmail Haniye’nin İran'da öldürülmesinin ardından yapılan Filistin’e destek paylaşımlarının kaldırılması nedeniyle bu kararı aldı. BTK Başkanlığı, mahkeme kararı olmadan re’sen engelleme yetkisini kullandı.

Erişim yasağının devamı için mahkeme kararı gerekiyor

BTK’ya verilen yetkiye göre BTK Başkanlığı herhangi bir başvuru ve mahkeme kararı olmadan erişim engeli uygulayabiliyor ancak kapatma kararının ardından 24-48 saat arasında mahkeme kararı alınması gerekiyor. Belirtilen süre içerisinde mahkeme kararı alınırsa Instagram’a erişim engeli devam edecek. Mahkemeden erişim yasağına yönelik bir karar çıkmaması durumunda erişim engeli kaldırılacak.

Instagram neden kapatıldı? BTK'dan erişim engeli açıklaması 1 sa. önce eklendi

Fahrettin Altun, Instagram'ı kınadı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Instagram’ı kınamıştı. Haniye’nin öldürülmesinin ardından yapılan taziye paylaşımlarının herhangi bir gerekçe göstermeden engellendiğini ifade etmişti.

Fahrettin Altun yaptığı paylaşımda, “Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir. Küresel sömürü düzenine ve adaletsizliğe hizmet ettiğini defalarca göstermiş olan bu platformlara karşı ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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