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Vodafone UK, HTC Desire HD'yi yakında satışa sunabilir

Vodafone UK, HTC Desire HD'yi yakında satışa sunabilir.
8 yıl
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Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Akıllı telefon pazarına damga vuran isimlerden biri olan HTC'nin geçtiğimiz haftalarda tanıtılan yeni telefonu Desire HD hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

HTC'nin tanıtımını yaptığı Android işletim sistemli yeni telefonu Desire HD'nin kısa bir süre içerisinde İngiltere'de satışa sunulması bekleniyor. Vodafone UK tarafından hazırlanan aylık telefon kataloğunda Desire HD'ye yer verilmesi bu beklentilerin artmasına neden oldu

HTC'nin 4.3 inç ekrana, 8 mp kameraya, 1 GHz işlemciye ve Froyo kod adlı android 2.2 işletim sistemine yer verdiği amiral gemisi olarak nitelendirilen telefonu Desire HD'nin bu ay içinde İngiltere'de satışa sunulması beklenirken, sahip olacağı fiyat etiketi konusundaki belirsizlik halen sürüyor.


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metalbocek 8 yıl
22. Ekimde başlayacakmış. shop.vodafone.co.uk/...
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drxx 8 yıl
bizim vodafone uyuyor mu bizim başımız kel mi ???
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eozen81 8 yıl
HTC Desire HD unlocked satışları aşağıdaki kaynağa göre Ekim sonuna ertelenmiş.

Kontratlı Vodafone satışları 14 Ekimm diye haber var gene.

androidcommunity.com/...

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muhammed cy 8 yıl
Desire HD bu ay içinde türkiye'ye gelecekmiş

www.sabah.com.tr/Teknoloji/2010/09/19/akli_olan_cep_telefonu_kaybolmayacak
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Batuist 8 yıl
telefon gerçekten harika.. HD2nin 8mp kameralı ve androidli hali...
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eozen81 8 yıl
Sanırım 11 Ekim'de başlayacak satışı İngiltere'de. Fiyatı konusunda 470-500 Sterlin yani 1.080 - 1.200 Tl arasında olacağı dedikoduları dolaşıyor.

crave.cnet.co.uk/...
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spaydix 8 yıl
telefon değilde kızı istiyorum telefon ne ya. :)
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