Vodafone UK, HTC Desire HD'yi yakında satışa sunabilir.

Akıllı telefon pazarına damga vuran isimlerden biri olan HTC'nin geçtiğimiz haftalarda tanıtılan yeni telefonu Desire HD hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

HTC'nin tanıtımını yaptığı Android işletim sistemli yeni telefonu Desire HD'nin kısa bir süre içerisinde İngiltere'de satışa sunulması bekleniyor. Vodafone UK tarafından hazırlanan aylık telefon kataloğunda Desire HD'ye yer verilmesi bu beklentilerin artmasına neden oldu

HTC'nin 4.3 inç ekrana, 8 mp kameraya, 1 GHz işlemciye ve Froyo kod adlı android 2.2 işletim sistemine yer verdiği amiral gemisi olarak nitelendirilen telefonu Desire HD'nin bu ay içinde İngiltere'de satışa sunulması beklenirken, sahip olacağı fiyat etiketi konusundaki belirsizlik halen sürüyor.