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    Vodafone'un yapay zekalı dijital asistanı TOBi iki ödül kazandı

    Vodafone müşterilerinin kullanımına sunulan yapay zeka teknolojili dijital asistan TOBi, chatbot teknolojileri hakkındaki iki yarışmadan ödül kazanmayı başardı.                     
    Vodafone'un yapay zekalı dijital asistanı TOBi iki ödül kazandı Tam Boyutta Gör
    Vodafone’un mobil uygulaması Vodafone Yanımda üzerinden erişilebilen yapay zekalı dijital asistan TOBi, iki önemli ödül kazandı. Martech Pazarlama ve Teknoloji Ödülleri’nde “En İyi Chatbot” ödülünü elde ederken, Contact Center World Ödülleri’nde ise “En İyi Self-Servis Teknolojisi” kategorisinde altın madalya sahibi oldu. Martech Pazarlama ve Teknoloji Ödülleri’ne 600'e yakın başvuru yapılırken, Contact Center World Ödülleri’nde ise 80'i aşkın ülkeden 2 bini aşkın katılımcı başvurdu.

    TOBi sayesinde Vodafone mobil müşterileri ve sabit internet müşterileri, 7 gün 24 saat boyunca yapay zekadan destek alarak sorularına yanıt bulabiliyor. Müşteri temsilcisine bağlanmadan saniyeler içerisinde sorunlarını çözebiliyor.

    TOBi’nin ev interneti hizmetiyle ilgili teknik destek verebilen ilk ve tek dijital asistan olduğunu vurgulayan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Gemici, “Bize ulaşan müşterilerimizin %40’ı teknik desteğe, %11’i canlı desteğe ihtiyaç duyuyor. TOBi, saniyeler içinde uzaktan gerçekleştirdiği bir dizi altyapı ve modem kontrolü sayesinde kullanıcılarına 7/24 ulaşılabilir, uçtan uca bir dijital çözüm süreci sunuyor. TOBi, ev interneti müşterilerimize sunduğu teknik destek süreciyle bu yıl içinde iki ödül birden alarak bizleri gururlandırdı. Bu organizasyonlarda katılımcılardan büyük ilgi toplayan TOBi, geliştirdiği teknolojilerle sadece Türkiye içinde değil uluslararası alanda da öncü sohbet robotlarından biri olduğunu kanıtladı. TOBi’yi yeni özelliklerle geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

    Ev interneti müşterilerine kolaylık sağlıyor

    Şirketten yapılan açıklamaya göre aylık ortalama 137 bin teknik destek görüşmesi gerçekleştiren TOBi, müşteri hizmetlerinde aynı desteği almak için gereken süreyi %83 kısaltarak Vodafone Ev İnterneti müşterilerine kolaylık sağlıyor. Yapay zeka tabanlı görüşme sırasında altyapı ve modem kontrollerini gerçekleştiren TOBi, kullanıcının internet bağlantısında herhangi bir sorun tespit ederse, çözüm için kayıt oluşturarak uzman ekipleri bilgilendiriyor. Kullanıcıların kendi çözebileceği problemler için onları adım adım modem görselleriyle yönlendirerek çözüme ulaştırıyor. Daha detaylı bir inceleme gerektiren durumlarda ise kullanıcıları canlı desteğe yönlendirebiliyor. Kullanıcılar oluşturdukları teknik destek kayıtlarının detayları ve aşamaları hakkında TOBi’den süreç boyunca bilgi alabiliyor. TOBi, proaktif olarak, kullanıcıları saha ekiplerinin ziyaretleri konusunda anlık bilgilendirebiliyor. Bunun yanında, herhangi bir sorunla gelmemiş olsalar bile düzenli olarak iyileştirilen bağlantı kalitesi hakkında yine kullanıcılarını haberdar ediyor.

    TOBi’de yaklaşık 1.000 farklı işlem, müşteri temsilcisine bağlanmadan yapılabiliyor. TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 9,3 milyona, aylık sohbet sayısı ise 36,9 milyona ulaştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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