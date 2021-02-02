Vodafone ve Nokia'dan 100 Gigabit internet sözü: Testler tamamlandı

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Nokia ve Vodafone, Passive Optical Networks (PON) teknolojisinin laboratuvar testlerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Yeni teknolojinin 2030 yılına kadar, Avrupa genelinde 100 Gbps geniş bant internet erişimi sağlaması bekleniyor.

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100G PON olarak adlandırılan teknoloji, modüler bir mimariye dayanıyor ve yalnızca bir optik dalga boyu kullanıyor. Mevcut altyapının kademeli olarak yükseltilebileceği tahmin edilmekte. Nokia ve Vodafone, hız artışlarının "İnternet üzerinden ışınlanma" olarak tanımladıkları fütüristik uygulamalar yaratacağını söylüyor.

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Fütüristik kullanım alanları olacak

Vodafone CTO'su Johan Wilberg konuyla ilgili olarak: "Geleceğe bakarken kırsal alanda geniş bant erişimi, telekomünikasyon ve öğrenme ve akıllı iş ekipmanları gibi mevcut müşteri ihtiyaçlarına odaklanmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

100G PON teknolojisi ile yapılabilecekler arasında, bir nesneye uzaktan dokunma, hatta koklama veya bir aile üyesiyle 3D holografik biçimde yemek yeme örnekleri veriliyor. Ayrıca çeşitli şirketler, sağlık hizmetleri, eğitim, perakende ve eğlence sektörlerinin de yeni teknolojiyle yakından ilgileneceğini söyleyebiliriz.

100G PON teknolojisi için henüz en az 10 yıl gerekse de, Vodafone Avrupa'da 10G PON teknolojisini sunmaya başladı bile.

https://www.techradar.com/uk/news/vodafone-100gbps-broadband-upgrade-could-enable-teleportation-over-the-internet

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