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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vodafone ve Nokia'dan 100 Gigabit internet sözü: Testler tamamlandı

    Vodafone ve Nokia, 100G PON olarak adlandırılan yüksek hızlı internet teknolojisinin testlerinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.
    02 Şubat 2021, 17:30 (Güncellendi, 2 hf.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    22

    Vodafone ve Nokia'dan 100 Gigabit internet sözü: Testler tamamlandı
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    Nokia ve Vodafone, Passive Optical Networks (PON) teknolojisinin laboratuvar testlerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Yeni teknolojinin 2030 yılına kadar, Avrupa genelinde 100 Gbps geniş bant internet erişimi sağlaması bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple, yeni nesil iPhone'lar için ekran altı parmak izi sensörünü test ediyor"

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    100G PON olarak adlandırılan teknoloji, modüler bir mimariye dayanıyor ve yalnızca bir optik dalga boyu kullanıyor. Mevcut altyapının kademeli olarak yükseltilebileceği tahmin edilmekte. Nokia ve Vodafone, hız artışlarının "İnternet üzerinden ışınlanma" olarak tanımladıkları fütüristik uygulamalar yaratacağını söylüyor.

    Vodafone ve Nokia'dan 100 Gigabit internet sözü: Testler tamamlandı
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    Fütüristik kullanım alanları olacak

    Vodafone CTO'su Johan Wilberg konuyla ilgili olarak: "Geleceğe bakarken kırsal alanda geniş bant erişimi, telekomünikasyon ve öğrenme ve akıllı iş ekipmanları gibi mevcut müşteri ihtiyaçlarına odaklanmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    100G PON teknolojisi ile yapılabilecekler arasında, bir nesneye uzaktan dokunma, hatta koklama veya bir aile üyesiyle 3D holografik biçimde yemek yeme örnekleri veriliyor. Ayrıca çeşitli şirketler, sağlık hizmetleri, eğitim, perakende ve eğlence sektörlerinin de yeni teknolojiyle yakından ilgileneceğini söyleyebiliriz.

    100G PON teknolojisi için henüz en az 10 yıl gerekse de, Vodafone Avrupa'da 10G PON teknolojisini sunmaya başladı bile.



    https://www.techradar.com/uk/news/vodafone-100gbps-broadband-upgrade-could-enable-teleportation-over-the-internet Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Jazzalyn (S. D.) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    D DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Su an Bulgaistanda sinirisiz internet aylik fiyatlari:
    300 Mbs 10 euro
    1 Gbsbs 19 euro
    10 Gbs 75 euro
    4 Yanıt Yanıtla +54
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    XpressMusic34 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu ülke ne sözler duydu, ne sözler işitti. Söz yerine icraat görmek daha iyi açıkcası.
    Global düzeyde ise ne sözler verildi, ne şekilde tutuldu bilmiyorum. Ülkemiz adınadır yorumum.
    Bu ülke ne sözler duydu, ne sözler işitti. Söz yerine icraat görmek daha iyi açıkcası. Global düzeyde ise ne sözler verildi, ne şekilde tutuldu bilmiyorum. ...
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    Yorumlar (41) Yorum Yaz Forumda Gör
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    sis651 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Şimdilik Vodafone ve Nokia ilişkisindeki son durum.
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    Bakalım kaç sene sonra Mbps ifadesi Gbps ifadesiyle değişecek. :D
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    Lotusx (? ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Evet, 3-4 aylık beklemenin ardından an itibariyle 3Mbps download ve 0,6Mbps upload ile 100₺'lık internetim bağlanmış bulanmaktadır.



    Teşekkürler sevgili ülkem.



    Edit: 3-4 ay diyince yanlış anlaşılma olmasın, kilometrelerce mesafeden hat çekilmesi gibi durum olmadı. Evin köşesindeki direkten kablo çekildi.
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    TurkNetDestek 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Lotusx
    Merhaba, bizden hizmet alıyorsanız destek kaydı numarasını PM üzerinden benimle paylaşabilir misiniz? Size yardımcı olmak isterim.
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    Tekno moomce (fehim velioğlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şöyle iyi haber alamıyacağız galiba
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    Whole Lotta Rosie 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vodafone Türkiye isterse 1000 Gbit internet getirsin, hatta bedava versin, yine kullanmam. Rezil bir firma tam anlamıyla.
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    P phasan 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    cok hizli olmaz
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    NaziErBaşı (Cnr T.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2200 yılında belki bu hızları torunlarımızın torunları görür ve intahar ederler tiksintiden.
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    Lotusx (? ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Avrupa 100 Gibabit'e geçsin biz 100 Megabit'i göremeyelim. Yeni hat bağlattırıyoruz, adamlar hala gelip bakır kablo döşüyorlar. Bir de 15mbit down. 1-2mbit upl. verebiliyoruz diyorlar. İki kutu koyamayıp birkaç metre fiber optik döşeyemedikten sonra o kadar vergiyi, ücreti ne halt ediyorlar çok merak ediyorum. Kablosuzları zaten ayrı bir dünya. Limitsizi 10-20mbit için 200-300₺.



    Hayır bir de bu ülkede verilen hızlar niye düşük? Bu adamların düşük hız vermekten elde ettikleri kâr ne, bilen anlatabilir mi? Neden 3-5mbit için delice meblalar bayılmak zorundayız? Neden fiber hat olan yerde dahi düşük hızlı paketler sunuyorlar?
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    ressi1 (Resul ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    VF resmen ülkenin en balon firmasıdır, UK'de verdiğin hizmetin onda birini bile vemiyor.
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    -Rusher- (eren ballı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Avrupalı benim fiberi görmemden önce bu interneti görecek. Vay be 32 yaşına geldim hala fiber bekliyorum hala altyapı bekliyorum. Bu yaştan sonrada fiber gelse umursamam.
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    S sething (sething ) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    siyasal islamcılar ve vodafone allah 1 dese inanmam..
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    9854 kez okundu.
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    5 etiket daha internet hızı 100G PON Bilim ve Teknoloji Diğer Internet
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