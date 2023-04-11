Volkswagen 2023 fiyat listesi belli oldu! İşte Nisan ayı fiyatları

Otomobil Editörü
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Volkswagen, 2023 Nisan ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. 2023 model VW otomobil fiyatlarında Mart ayına kıyasla yüzde 3 civarında zam görmekteyiz. Peki yeni yılda zamlarla birlikte; sıfır km Volkswagen araç fiyatları kaç TL? 2023 Volkswagen fiyatları ne kadar oldu? İşte
Volkswagen Nisan 2023 fiyat listesi:
2023 model Volkswagen Polo fiyatları Nisan ayında 559.400 TL'den başlıyor. Bu fiyat 1.0 80 PS Manuel Impression versiyon için geçerli. Aynı versiyonun geçen ayki fiyatı 545.000 TL olarak karşımıza çıkıyordu. Polo'nun en pahalı versiyonu ise Nisan ayı itibarıyla 800 bin TL sınırını aşmış durumda.
2023 model Volkswagen Golf'ün 110 beygirlik 1.0 TSI motor ve manuel şanzımana sahip versiyonu Nisan ayında 748.700 TL'den başlıyor. Söz konusu modelin geçen aya göre yaklaşık yüzde 5 zamlandığını görmekteyiz. Otomatik şanzımanlı Golf satın almak isteyen müşterilerin karşısına çıkan en uygun liste fiyatı 890.300 TL.
Volkswagen'in en küçük crossover modeli T-Cross'un fiyatı da Nisan ayında en az 20 bin TL zam gördü. Geçen ay başlangıç fiyatı 707.200 TL olan model bu ay 742.400 TL'den başlıyor. T-Roc ise 982.000 TL başlangıç fiyatıyla ÖTV muafiyetinden çıkışının sinyallerini veriyor.
İşte 2023 Nisan Volkswagen fiyat listesi 🔽
Volkswagen Polo fiyat listesi 💸 (Nisan 2023)
Versiyon
2023 Mart
2023 Nisan
Polo 1.0 80 PS Manuel Impression
545.000 TL
559.400 TL
Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life
640.800 TL
656.700 TL
Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life
691.600 TL
708.800 TL
Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style
798.100 TL
818.000 TL
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Volkswagen T-Cross fiyat listesi 💰 (Nisan 2023)
Versiyon
2023 Mart
2023 Nisan
T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life
707.200 TL
742.400 TL
T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life
828.200 TL
848.800 TL
T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Style
899.400 TL
921.800 TL
Volkswagen Taigo fiyat listesi 💸 (Nisan 2023)
Versiyon
2023 Mart
2023 Nisan
Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life
766.000 TL
785.100 TL
Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG Life
872.500 TL
894.200 TL
Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG Style
982.400 TL
1.006.900 TL
Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG R-Line
1.025.000 TL
1.050.500 TL
Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style
1.047.000 TL
1.073.100 TL
Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line
1.120.100 TL
1.148.000 TL
Volkswagen T-Roc fiyat listesi 💸 (Nisan 2023)
Versiyon
2023 Mart
2023 Nisan
T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Life
958.200 TL
982.000 TL
T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Style
1.050.700 TL
1.076.900 TL
T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line
1.148.700 TL
1.177.300 TL
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Volkswagen Golf fiyat listesi 💰 (Nisan 2023)
Versiyon
2023 Mart
2023 Nisan
Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel Impression
713.200 TL
748.700 TL
Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life
868.700 TL
890.300 TL
Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Style
979.500 TL
1.003.900 TL
Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG R-Line
1.020.200 TL
1.045.600 TL
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style
1.043.100 TL
1.069.100 TL
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line
1.114.300 TL
1.142.000 TL
Volkswagen Golf R fiyat listesi 💰 (Nisan 2023)
Versiyon
2023 Mart
2023 Nisan
Golf R 2.0 TSI 320 PS R 4M DSG
2.175.000 TL
2.229.400 TL
Volkswagen Tiguan fiyat listesi 💸 (Nisan 2023)
Versiyon
2023 Mart
2023 Nisan
Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Life
1.135.400 TL
1.163.700 TL
Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance
1.329.400 TL
1.362.500 TL
Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG R-Line
1.417.600 TL
1.452.900 TL
Tiguan 2.0 TDI SCR 200 PS DSG Elegance
1.995.500 TL
2.045.200 TL
Tiguan 2.0 TDI SCR 200 PS DSG R-Line
2.136.400 TL
2.189.600 TL
Volkswagen Tiguan Allspace fiyat listesi 🚗 (Nisan 2023)
Versiyon
Mart 2023
Nisan 2023
Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Life
1.324.200 TL
1.357.200 TL
Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS (7 Koltuk) DSG Life
1.361.300 TL
1.395.200 TL
Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance
1.505.400 TL
1.542.900 TL
Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS (7 Koltuk) DSG Elegance
1.542.300 TL
1.580.700 TL
Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS DSG R-Line
1.626.200 TL
1.666.700 TL
Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS (7 Koltuk) DSG R-Line
1.663.100 TL
1.704.600 TL
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Volkswagen Passat Variant fiyat listesi 💸 (Nisan 2023)
Versiyon
Mart 2023
Nisan 2023
Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business
1.139.200 TL
1.167.600 TL
Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance
1.388.800 TL
1.423.400 TL
Volkswagen Passat Alltrack fiyat listesi 💰 (Nisan 2023)
Versiyon
Mart 2023
Nisan 2023
Passat Alltrack 2.0 TDI 200 PS SCR 4M DSG Alltrack
2.245.800 TL
2.301.700 TL
Volkswagen Touareg fiyat listesi 💸 (Nisan 2023)
Versiyon
Mart 2023
Nisan 2023
Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik Premium
5.092.300 TL
5.219.200 TL
Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik Elegance
5.092.300 TL
5.219.200 TL
Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik R-Line
5.249.400 TL
5.380.300 TL
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