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    Volkswagen 2023 fiyat listesi belli oldu! İşte Nisan ayı fiyatları

    Volkswagen Nisan ayı fiyat listesini açıkladı. İşte bayiden sıfır KM Volkswagen otomobil fiyatlarını merak edenler için güncel VW 2023 fiyat listesi:            
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    Volkswagen fiyat listesi 2023
    Volkswagen, 2023 Nisan ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. 2023 model VW otomobil fiyatlarında Mart ayına kıyasla yüzde 3 civarında zam görmekteyiz. Peki yeni yılda zamlarla birlikte; sıfır km Volkswagen araç fiyatları kaç TL? 2023 Volkswagen fiyatları ne kadar oldu? İşte Volkswagen Nisan 2023 fiyat listesi:

    2023 model Volkswagen Polo fiyatları Nisan ayında 559.400 TL'den başlıyor. Bu fiyat 1.0 80 PS Manuel Impression versiyon için geçerli. Aynı versiyonun geçen ayki fiyatı 545.000 TL olarak karşımıza çıkıyordu. Polo'nun en pahalı versiyonu ise Nisan ayı itibarıyla 800 bin TL sınırını aşmış durumda.

    2023 model Volkswagen Golf'ün 110 beygirlik 1.0 TSI motor ve manuel şanzımana sahip versiyonu Nisan ayında 748.700 TL'den başlıyor. Söz konusu modelin geçen aya göre yaklaşık yüzde 5 zamlandığını görmekteyiz. Otomatik şanzımanlı Golf satın almak isteyen müşterilerin karşısına çıkan en uygun liste fiyatı 890.300 TL.

    Volkswagen'in en küçük crossover modeli T-Cross'un fiyatı da Nisan ayında en az 20 bin TL zam gördü. Geçen ay başlangıç fiyatı 707.200 TL olan model bu ay 742.400 TL'den başlıyor. T-Roc ise 982.000 TL başlangıç fiyatıyla ÖTV muafiyetinden çıkışının sinyallerini veriyor.

    İşte 2023 Nisan Volkswagen fiyat listesi 🔽

    Volkswagen Polo fiyat listesi 💸 (Nisan 2023)
    Versiyon 2023 Mart 2023 Nisan
    Polo 1.0 80 PS Manuel Impression 545.000 TL 559.400 TL
    Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 640.800 TL 656.700 TL
    Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life 691.600 TL 708.800 TL
    Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style 798.100 TL 818.000 TL

    Volkswagen T-Cross fiyat listesi 2023 Tam Boyutta Gör

    Volkswagen T-Cross fiyat listesi 💰 (Nisan 2023)
    Versiyon 2023 Mart 2023 Nisan
    T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life 707.200 TL 742.400 TL
    T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life 828.200 TL 848.800 TL
    T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Style 899.400 TL 921.800 TL

    Volkswagen Taigo fiyat listesi 2023

    Volkswagen Taigo fiyat listesi 💸 (Nisan 2023)
    Versiyon 2023 Mart 2023 Nisan
    Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 766.000 TL 785.100 TL
    Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG Life 872.500 TL 894.200 TL
    Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG Style 982.400 TL 1.006.900 TL
    Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG R-Line 1.025.000 TL 1.050.500 TL
    Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style 1.047.000 TL 1.073.100 TL
    Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line 1.120.100 TL 1.148.000 TL

    Volkswagen T-Roc fiyat listesi 2023

    Volkswagen T-Roc fiyat listesi 💸 (Nisan 2023)
    Versiyon 2023 Mart 2023 Nisan
    T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Life 958.200 TL 982.000 TL
    T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Style 1.050.700 TL 1.076.900 TL
    T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line 1.148.700 TL 1.177.300 TL

    Volkswagen Golf fiyat listesi 2023 Tam Boyutta Gör

    Volkswagen Golf fiyat listesi 💰 (Nisan 2023)
    Versiyon 2023 Mart 2023 Nisan
    Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel Impression 713.200 TL 748.700 TL
    Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life 868.700 TL 890.300 TL
    Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Style 979.500 TL 1.003.900 TL
    Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG R-Line 1.020.200 TL 1.045.600 TL
    Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style 1.043.100 TL 1.069.100 TL
    Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line 1.114.300 TL 1.142.000 TL

    Volkswagen Golf R fiyat listesi 💰 (Nisan 2023)
    Versiyon 2023 Mart 2023 Nisan
    Golf R 2.0 TSI 320 PS R 4M DSG 2.175.000 TL 2.229.400 TL

    Volkswagen Tiguan fiyat listesi 2023

    Volkswagen Tiguan fiyat listesi 💸 (Nisan 2023)
    Versiyon 2023 Mart 2023 Nisan
    Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Life 1.135.400 TL 1.163.700 TL
    Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance 1.329.400 TL 1.362.500 TL
    Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG R-Line 1.417.600 TL 1.452.900 TL
    Tiguan 2.0 TDI SCR 200 PS DSG Elegance 1.995.500 TL 2.045.200 TL
    Tiguan 2.0 TDI SCR 200 PS DSG R-Line 2.136.400 TL 2.189.600 TL

    Volkswagen Tiguan Allspace fiyat listesi 🚗 (Nisan 2023)
    Versiyon Mart 2023 Nisan 2023
    Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Life 1.324.200 TL 1.357.200 TL
    Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS (7 Koltuk) DSG Life 1.361.300 TL 1.395.200 TL
    Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance 1.505.400 TL 1.542.900 TL
    Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS (7 Koltuk) DSG Elegance 1.542.300 TL 1.580.700 TL
    Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS DSG R-Line 1.626.200 TL 1.666.700 TL
    Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS (7 Koltuk) DSG R-Line 1.663.100 TL 1.704.600 TL

    Volkswagen Passat fiyat listesi 2023 Tam Boyutta Gör

    Volkswagen Passat Variant fiyat listesi 💸 (Nisan 2023)
    Versiyon Mart 2023 Nisan 2023
    Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business 1.139.200 TL 1.167.600 TL
    Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance 1.388.800 TL 1.423.400 TL

    Volkswagen Passat Alltrack fiyat listesi 💰 (Nisan 2023)
    Versiyon Mart 2023 Nisan 2023
    Passat Alltrack 2.0 TDI 200 PS SCR 4M DSG Alltrack 2.245.800 TL 2.301.700 TL

    Volkswagen Touareg fiyat listesi 2023

    Volkswagen Touareg fiyat listesi 💸 (Nisan 2023)
    Versiyon Mart 2023 Nisan 2023
    Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik Premium 5.092.300 TL 5.219.200 TL
    Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik Elegance 5.092.300 TL 5.219.200 TL
    Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik R-Line 5.249.400 TL 5.380.300 TL

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 23 saat önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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