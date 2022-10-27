Volkswagen 2033'ten itibaren Avrupa'da sadece elektrikli otomobil üretecek

Tam Boyutta Gör Volkswagen, model yelpazesinde elektrifikasyonu benimseyen ilk otomobil üreticilerinden biriydi. Alman marka önümüzdeki on yıl içinde Avrupa'da içten yanmalı motora sahip araç üretimini tamamen sona erdirmeyi planlıyor. Söz konusu açıklama Bloomberg'e konuşan Volkswagen Binek Araçlar CEO'su Thomas Schaefer tarafından yapıldı.

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Volkswagen, 2026 yılına kadar 25.000 eurodan daha düşük fiyata satılacak giriş seviyesi bir model de dahil olmak üzere 10 yeni elektrikli otomobil piyasaya sürecek. Şirket en geç 2033 yılında Avrupa'da içten yanmalı motorlu araç üretimini tamamen durdurmayı hedefliyor.

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Yazılım sorunları geçişi yavaşlatıyor

Volkswagen tamamen elektrikli ID serisi ile elektrikli otomobil pazarına adım atarak sektör lideri Tesla'ya meydan okudu. Markanın ilk elektrikli modeli, teslimatları 2020'de başlayan ID.3 hatchback oldu.

Bununla birlikte Volkswagen'in elektrikliye geçişi yazılım sorunları nedeniyle ağır aksak ilerliyor. Öyle ki bu can sıkıcı durum Herbert Diess'in Volkswagen CEO'luğundan istifa etmesinin nedenlerinden biri olmuştu.

Tam Boyutta Gör Alman otomobil devi şu anda güncellenmiş bir ID.3 modeli piyasaya sürme hazırlığında. Önümüzdeki yıl gün ışığına çıkacak aracın selefine göre niteliksel bir atılım yapacağı söyleniyor. Kalite, malzeme ve sistem kararlılığı açısından fark edilir bir iyileştirme sunacak.

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Volkswagen 2033'ten itibaren sadece elektrikli otomobil üretecek