Volkswagen 2033'ten itibaren Avrupa'da sadece elektrikli otomobil üretecek

Volkswagen, 2026 yılına kadar 25.000 eurodan daha düşük fiyata satılacak giriş seviyesi bir model de dahil olmak üzere 10 yeni elektrikli otomobil piyasaya sürecek. Şirket en geç 2033 yılında Avrupa'da içten yanmalı motorlu araç üretimini tamamen durdurmayı hedefliyor.
Yazılım sorunları geçişi yavaşlatıyor
Volkswagen tamamen elektrikli ID serisi ile elektrikli otomobil pazarına adım atarak sektör lideri Tesla'ya meydan okudu. Markanın ilk elektrikli modeli, teslimatları 2020'de başlayan ID.3 hatchback oldu.
Bununla birlikte Volkswagen'in elektrikliye geçişi yazılım sorunları nedeniyle ağır aksak ilerliyor. Öyle ki bu can sıkıcı durum Herbert Diess'in Volkswagen CEO'luğundan istifa etmesinin nedenlerinden biri olmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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