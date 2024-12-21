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    Anlık Bildirim

    Volkswagen, sendikayla anlaşmaya vardı: 35 bin kişiyi işten çıkaracak!

    Volkswagen, IG Metall sendikasıyla anlaşmaya vardı ve 2030 yılına kadar 35 binden fazla kişinin işten çıkarılması ve kapasite düşürme gibi değişiklikler yapacağını duyurdu.
    Volkswagen 35 bin kişiyi işten çıkaracak! Tam Boyutta Gör
    Alman otomotiv devi Volkswagen, kitlesel grevlerin önüne geçmek için IG Metall sendikasıyla anlaşmaya vardı ve 2030 yılına kadar 35 binden fazla kişinin işten çıkarılması ve kapasite düşürme gibi geniş kapsamlı değişiklikler yapacağını duyurdu.

    Yıllık 15 milyar dolar tasarruf hedefleniyor

    Şirketin Almanya'daki üretim kapasitesi, talebe daha iyi uyum sağlamak için 734.000 birim azaltılacak. Volkswagen, işten çıkarmalarını şirkete yıllık 1,5 milyar euro işçilik maliyeti tasarrufu sağlayacağını söylüyor. Volkswagen, orta vadede toplamda yıllık 15 milyar eurodan fazla tasarruf sağlamayı bekliyor.

    Volkswagen Grup CEO'su Oliver Blume anlaşmayla ilgili şunları söyledi: "Anlaşma, Volkswagen markasının, Volkswagen Ticari Araçların ve parça fabrikalarının gelecekteki sürdürülebilirliği için önemli bir işaret. Kabul edilen önlemler paketiyle şirket, maliyetler, kapasiteler ve yapılar açısından geleceği için belirleyici bir rota belirledi. Artık kendi kaderimizi başarıyla şekillendirebilecek bir konumdayız."

    Fabrikalardaki üretim nasıl şekillenecek?

    Gelecekte, Volkswagen'in Wolfsburg fabrikası ID.3 ve Cupra Born'u üretecek. Golf ve Golf Estate üretimi ise 2027'de Meksika'ya kayacak, ancak on yılın sonuna doğru Almanya'da elektrikli bir Golf ve SSP tabanlı bir elektrikli model üretilecek.

    Emden fabrikası ID.4 ve ID.7'yi üretmeye devam edecekken, Osnabrück fabrikası 2027 ortasında T-Roc Cabrio üretimini durduracak. Fabrikanın geleceği şüpheli görünüyor, ancak Volkswagen tesisin farklı bir şekilde kullanılması için seçenekler araştırdığını söyledi.

    Zwickau fabrikası Audi Q4 e-tron ve Q4 e-tron Sportback'i üretecekken, Volkswagen'in Dresden fabrikası gelecek yılın sonlarında üretimi durduracak. Fabrikada şu anda ID.3 üretiliyor, Volkswagen tesisin devredilmesi de dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri araştırdıklarını açıkladı.

    Hanover'da ID.Buzz ve Multivan üretimi devam edecek. Ayrıca, Kassel, Braunschweig, Salzgitter, Hannover, Wolfsburg ve Chemnitz'de yer alan Volkswagen Group Components tesisleri korunacak. 

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