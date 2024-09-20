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    Volkswagen, Almanya'da 30 bin kişiyi işten çıkarabilir

    Manager Magazin tarafından paylaşılan sayılar doğru ise şirketin Almanya'daki iş gücünün yüzde 10'u işten çıkarılacak. Şirketin Ar-Ge birimi, işten çıkarmalardan ağır bir darbe alacak.

    Otomotiv dünyasının köklü oyuncularından Volkswagen'in son dönemde sıkıntılı bir süreçten geçtiği aşikar. Yöneticiler tarafından da açıkça dile getirilen bu durum, şirketin fabrika kapatmasına bile neden olabilir.

    Bu kapsamda ortaya çıkan bir rapor, Volkswagen'in finansal baskılar karşısında kendi evi Almanya'da 30 bin kişiyi işten çıkarabileceğini belirtiyor. Şirketin 2023 yıllık raporuna göre Almanya'da 298.687 kişiye istihdam sağlanıyor. Bu da Alman üreticinin iş gücünün yüzde 10'unu işten çıkarabileceği anlamına geliyor.

    Volkswagen, Almanya'da 30 bin kişiyi işten çıkarabilir Tam Boyutta Gör
    Volkswagen ise 30 bin kişilik işten çıkarma iddialarını şimdilik reddetse de durum oldukça ciddi. Öyle ki şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Açık olan bir şey var: Volkswagen, Almanya'daki lokasyonlarında maliyetleri düşürmek zorunda. Bu, markanın ileriye dönük yatırımlar yapabilmesi için para kazanmasının tek yolu. Bu hedefe nasıl ulaşacağımız ise önümüzdeki konuşmaların bir parçası" ifadelerine yer verdi.

    Volkswagen detayları konuşmaktan kaçınsa da Manager Magazin isimli yayın, bu durumdan Ar-Ge biriminin büyük darbe alacağını belirtiyor. Eğer bahsedilen sayılar doğruysa, Alman üreticinin 13 bin Ar-Ge çalışanının 5-6 bini işten çıkarılabilir. Söz konusu rapor ayrıca Volkswagen'in önümüzdeki beş yıl içindeki yatırımlarını 10 milyar euro azaltmayı planladığını da belirtiyor.

    Volkswagen, geçtiğimiz ağustos ayında karamsar bir tablo çizdi. Volkswagen markasının yöneticisi Thomas Schäfer, sabit maliyetlerin arttığını ve elektrikli araçların kar marjının düştüğünü, bunun da kazançları baskıladığını açıkladı. Eylül ayında ise Volkswagen Group CEO'su Oliver Blume, Avrupa'daki otomotiv endüstrisinin çok zorlu ve ciddi bir durumda olduğunu, Almanya'nın ise bu rekabette geride kaldığını dile getirerek fabrika kapatma konusunu dile getirdi.

    Kaynakça https://www.autocar.co.uk/car-news/business-corporate/report-volkswagen-group-plans-30000-job-cuts-germany https://www.carscoops.com/2024/09/vw-could-cut-up-to-30000-jobs-rd-could-take-a-massive-hit/ https://finance.yahoo.com/news/volkswagen-denies-report-mulling-30-171632544.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuY2Fyc2Nvb3BzLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAAYw_cRVX9SM8afzvGKnWee1KWpDQqYp01s7BK0IS2Ih2nC1HpJf4AhUJ7PoK-3qDJlzF8qBZvLV1gdrLz3RvWada0hWoWsEi1A9gxyMSU746__rb_DSm9hF708Q_NPMFTgEx4HwSyPU3edZ-XiwG1DELQ9MYCg4p2aDf6Qu-DYD
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 4 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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