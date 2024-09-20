Volkswagen, Almanya'da 30 bin kişiyi işten çıkarabilir

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Otomotiv dünyasının köklü oyuncularından Volkswagen'in son dönemde sıkıntılı bir süreçten geçtiği aşikar. Yöneticiler tarafından da açıkça dile getirilen bu durum, şirketin fabrika kapatmasına bile neden olabilir.

Bu kapsamda ortaya çıkan bir rapor, Volkswagen'in finansal baskılar karşısında kendi evi Almanya'da 30 bin kişiyi işten çıkarabileceğini belirtiyor. Şirketin 2023 yıllık raporuna göre Almanya'da 298.687 kişiye istihdam sağlanıyor. Bu da Alman üreticinin iş gücünün yüzde 10'unu işten çıkarabileceği anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen ise 30 bin kişilik işten çıkarma iddialarını şimdilik reddetse de durum oldukça ciddi. Öyle ki şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Açık olan bir şey var: Volkswagen, Almanya'daki lokasyonlarında maliyetleri düşürmek zorunda. Bu, markanın ileriye dönük yatırımlar yapabilmesi için para kazanmasının tek yolu. Bu hedefe nasıl ulaşacağımız ise önümüzdeki konuşmaların bir parçası" ifadelerine yer verdi.

Volkswagen detayları konuşmaktan kaçınsa da Manager Magazin isimli yayın, bu durumdan Ar-Ge biriminin büyük darbe alacağını belirtiyor. Eğer bahsedilen sayılar doğruysa, Alman üreticinin 13 bin Ar-Ge çalışanının 5-6 bini işten çıkarılabilir. Söz konusu rapor ayrıca Volkswagen'in önümüzdeki beş yıl içindeki yatırımlarını 10 milyar euro azaltmayı planladığını da belirtiyor.

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Volkswagen, geçtiğimiz ağustos ayında karamsar bir tablo çizdi. Volkswagen markasının yöneticisi Thomas Schäfer, sabit maliyetlerin arttığını ve elektrikli araçların kar marjının düştüğünü, bunun da kazançları baskıladığını açıkladı. Eylül ayında ise Volkswagen Group CEO'su Oliver Blume, Avrupa'daki otomotiv endüstrisinin çok zorlu ve ciddi bir durumda olduğunu, Almanya'nın ise bu rekabette geride kaldığını dile getirerek fabrika kapatma konusunu dile getirdi.

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Volkswagen, Almanya'da 30 bin kişiyi işten çıkarabilir