Volkswagen, Almanya'da 30 bin kişiyi işten çıkarabilir

Otomotiv dünyasının köklü oyuncularından Volkswagen'in son dönemde sıkıntılı bir süreçten geçtiği aşikar. Yöneticiler tarafından da açıkça dile getirilen bu durum, şirketin fabrika kapatmasına bile neden olabilir.
Bu kapsamda ortaya çıkan bir rapor, Volkswagen'in finansal baskılar karşısında kendi evi Almanya'da 30 bin kişiyi işten çıkarabileceğini belirtiyor. Şirketin 2023 yıllık raporuna göre Almanya'da 298.687 kişiye istihdam sağlanıyor. Bu da Alman üreticinin iş gücünün yüzde 10'unu işten çıkarabileceği anlamına geliyor.
Volkswagen detayları konuşmaktan kaçınsa da Manager Magazin isimli yayın, bu durumdan Ar-Ge biriminin büyük darbe alacağını belirtiyor. Eğer bahsedilen sayılar doğruysa, Alman üreticinin 13 bin Ar-Ge çalışanının 5-6 bini işten çıkarılabilir. Söz konusu rapor ayrıca Volkswagen'in önümüzdeki beş yıl içindeki yatırımlarını 10 milyar euro azaltmayı planladığını da belirtiyor.
Volkswagen, geçtiğimiz ağustos ayında karamsar bir tablo çizdi. Volkswagen markasının yöneticisi Thomas Schäfer, sabit maliyetlerin arttığını ve elektrikli araçların kar marjının düştüğünü, bunun da kazançları baskıladığını açıkladı. Eylül ayında ise Volkswagen Group CEO'su Oliver Blume, Avrupa'daki otomotiv endüstrisinin çok zorlu ve ciddi bir durumda olduğunu, Almanya'nın ise bu rekabette geride kaldığını dile getirerek fabrika kapatma konusunu dile getirdi.Kaynakça https://www.autocar.co.uk/car-news/business-corporate/report-volkswagen-group-plans-30000-job-cuts-germany https://www.carscoops.com/2024/09/vw-could-cut-up-to-30000-jobs-rd-could-take-a-massive-hit/ https://finance.yahoo.com/news/volkswagen-denies-report-mulling-30-171632544.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuY2Fyc2Nvb3BzLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAAYw_cRVX9SM8afzvGKnWee1KWpDQqYp01s7BK0IS2Ih2nC1HpJf4AhUJ7PoK-3qDJlzF8qBZvLV1gdrLz3RvWada0hWoWsEi1A9gxyMSU746__rb_DSm9hF708Q_NPMFTgEx4HwSyPU3edZ-XiwG1DELQ9MYCg4p2aDf6Qu-DYD Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...