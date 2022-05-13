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    Volkswagen bu yıl 800 bin elektrikli araç üretmeyi planlıyor

    Alman üretici, 2030'da satışlarının yarısının elektrikli araçlardan oluşmasını istiyor. Volkswagen, bu hedefe ulaşmak için üretim kapasitesini yıldan yıla artıracak.
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    Volkswagen bu yıl 800 bin elektrikli araç üretmeyi planlıyor
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    Elektrikli araç yarışında rekabet gittikçe kızışıyor. Sektörde adından söz ettirmeye başlayan köklü üreticiler, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Tesla'yı geride bırakmanın peşinde. Bunlardan biri olan Volkwagen'in 2022 hedefi ortaya çıktı.

    Reuters'ın haberine göre Alman otomotiv devi bu yıl küresel çapta toplam 800 bin adet elektrikli araç (BEV) üretmeyi planlıyor. 2023'e yönelik hedef ise üretimi 1.3 milyona çıkarmak. Şirket, 2030 yılında küresel üretim hacminin yarısının BEV'lerden oluşmasını planlıyor.

    Eğer Volkswagen bu yıl 800 bin elektrikli araç üretmeyi başarırsa, üretim hacmi olarak Tesla'nın ardından ikinci sıraya yerleşmesi mümkün. ABD'li elektrikli araç devi geçen yıl 930.422 adet üretim gerçekleştirmişti. Bu yılın ilk çeyreğinde ise 300 binin üzerinde araç üretti. Elon Musk, Tesla'nın 2022'de 1.5 milyon elektrikli araç üretebileceğini dile getirmişti.

    Volkswagen CEO'su Herbest Diess, geçtiğimiz günlerdeki açıklamasında 2025 yılında Tesla'yı geçerek dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olabileceklerini belirtmişti. Diess, "ABD'li rakibimizin bu kadar hızlı ve iyi hazırlanmış olmasını beklemediğimizi söylemek zorundayım. Sıkı bir yarış olacak ancak bundan vazgeçmeyeceğiz." ifadelerine yer vermişti.

    Tesla, Çin'in Şanghay kentinde ve Almanya'nın Berlin kenti yakınlarındaki fabrikalarıyla üretimini artırdı. Üstelik şirket, Çin'deki üretimi ikiye katlamak için buradaki tesisi büyütmeyi planlıyor. Geçtiğimiz yıl Tesla 936.172 adet elektrikli araç sattı. Volkswagen Grubu ise bünyesindeki markalarla 452.900 adet elektrikli araç satışı gerçekleştirdi.

    Kaynakça https://topelectricsuv.com/featured/worlds-largest-electric-car-companies/ https://www.reuters.com/business/autos-transportation/volkswagen-build-800000-fully-electric-cars-this-year-2022-05-12/
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