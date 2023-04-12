Volkswagen CEO'su, Avrupa'daki e-yakıt tartışmalarını "gereksiz gürültü" olarak nitelendirdi

Tam Boyutta Gör 2035 itibarıyla yeni içten yanmalı motorlu araç satışlarının imkansız hale gelmesi bir süredir Avrupa'nın gündemindeydi. Almanya ise bu karara itiraz ederek içten yanmalı motorlar için e-yakıt istisnası istedi. Yapılan görüşmeler sonucu taraflar istisna konusunda anlaşmaya vardı.

Automotive News Europe, Volkswagen markasının CEO'su Thomas Schäfer'a Avrupa'daki e-yakıt tartışmalarını sordu. Schäfer, konuyla ilgili açıklamasında, içten yanmalı motor devrinin 2035 gibi her halükarda sona ereceği için e-yakıt tartışmalarını "gereksiz gürültü" olarak nitelendirdi.

Hatırlanacak olursa Volkswagen, 2033 yılından itibaren Avrupa'da sadece elektrikli araç satacağını açıklamıştı. Schäfer, 2030 itibarıyla Volkswagen'in yıllık satışlarının en az yüzde 80'inin tam elektrikli araçlardan oluşmasını planladıklarını belirterek, "Neden size hiçbir fayda sağlamayan eski teknolojiye bir servet harcayasınız ki?" yorumunda bulundu.

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Volkswagen CEO'sunun bu açıklaması bir sürpriz olarak nitelendirilebilir çünkü grup markalarından Porsche, e-yakıt istisnasının destekçilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Zaten Alman marka geçtiğimiz yılın sonunda Şili'deki pilot fabrikasında sentetik yakıt üretimine başladıklarını duyurmuştu. Görünen o ki grup içerisinde dahi e-yakıt konusunda fikir ayrılıkları bulunuyor.

Farklı düşünceler bir yana, Volkswagen markasının elektrikli araç geleceği hakkında bilgiler de veren yönetici, geçtiğimiz haftalarda tanıtılan ID.2all modelinin 25 bin eurodan düşük bir fiyatla satılacağını ve en geç 2026-2027 gibi 20 bin euronun altında fiyat etiketine sahip bir başka modelin geleceğini söyledi.

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