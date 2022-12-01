Volkswagen CEO'sundan Avrupa'ya 'enerji krizi' uyarısı: "Rekabetçiliğimizi kaybediyoruz"

Tam Boyutta Gör Avrupa'da enerji krizi git gide derinleşirken, Volkswagen CEO'su Thomas Schäfer, konuyla alakalı LinkedIn hesabı üzerinden yetkililere seslendi. Schäfer, enerji fiyatları kontrol altına alınamazsa Avrupa'da pil hücresi üretiminin olanaksız hale gelebileceğini söyledi.

Thomas Schäfer, Almanya ve Avrupa Birliği'nin bu konuda ABD, Kanada, Çin, Güneydoğu Asya ve Kuzey Afrika'daki bölgelere kıyasla çekiciliğini ve rekabet gücünü hızla kaybettiği konusunda uyarıda bulundu. Avrupa'nın fiyat olarak pek çok alanda rekabetçi olmadığını söyleyen deneyimli yönetici, şu açıklamada bulundu:

"Özellikle elektrik ve gaz maliyetleri söz konusu olduğunda giderek daha fazla bağlantımızı kaybediyoruz. Almanya ve Avrupa'da enerji fiyatlarını hızlı ve güvenilir bir şekilde düşürmeyi başaramazsak, enerji ağırlıklı üretime veya yeni pil hücresi fabrikalarına yatırım yapmak pratik olarak imkansız olacaktır. Bu alanda değer yaratma süreci başka yerlerde gerçekleşecek."

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Schäfer, bu konuda ABD'nin enflasyon düşürme yasasını örnek gösterdi ve bunun şirketlere "yeni tesislere ve üretime yatırım yapmaları için oldukça cazip teşvikler" sunduğunu belirtti. Buna karşın Avrupa Birliği genelinde hala modası geçmiş kurallara yapışıp kalındığı konusunda eleştiride bulundu. Kaybedecek vakitleri olmadığını belirten Volkswagen CEO'su, AB'nin sanayisizleşmeyi önlemek ve Avrupa'yı geleceğin teknolojileri için çekici bir yer haline getirmek için yeni araçlara ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Volkswagen'ni bu çağrısı boşuna değil çünkü Alman üretici kendi batarya şirketi PowerCo üzerinden Avrupa'da 2030'a kadar altı tane batarya fabrikasını işler hale getirmeyi planlıyor. Şirket bu kapsamda Almanya'da kuracağı fabrikanın temelini geçtiğimiz Temmuz ayında attı ve Umicore ile katot materyal üretimi için 3 milyar euroluk bir ortaklığa imza attı.

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