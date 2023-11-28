Volkswagen, Çin'e özel ucuz elektrikli araç platformu geliştirecek

Volkswagen'in bu konudaki çözümü Çin'e özel yeni bir platform kullanmak olacak. Çin menşeli parçaların kullanılacağı bu platform sayesinde şirket, daha uygun fiyatlı elektrikli araçlar piyasaya sürerek pazardaki konumunu güçlendirecek.
Şu an "Main Platform" olarak adlandırılan bu platformun mevcut ID ailesinde (ID.3, ID.4, ID.6 ve ID.7) kullanılan MEB'den türetilmesi ve 2026 yılında kullanıma hazır olması bekleniyor. Bu hedef doğrultusunda yapılacak 1.1 milyar dolar civarındaki yatırımın ülkede 2 bin kişilik ek istihdam oluşturması hedefleniyor.
Plana göre Volkswagen, bu platform üzerine inşa edilen dört model piyasaya sürecek. Bu modeller, şu anda MEB'i temel alan modelleri de üreten Çinli iştiraklar SAIC ve FAW tarafından üretilecek. 2026 itibarıyla Volkswagen'in XPeng iş birliğiyle iki yeni elektrikli model daha tanıtması bekleniyor. Böylece yeni model sayısı altıya yükselecek.
Yeni platform, fiyatları 19 bin ila 24 bin dolar aralığında değişen giriş seviye araçları kapsıyor. Bu durum Volkswagen'in Çin'deki elini güçlendirecek. Şirketin kısa süre önce ID.3'ün fiyatında indirim yapması bile aylık ortalama satışların 2 binlerden 10 bin adetlere yükselmesine sebep oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.