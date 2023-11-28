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    Volkswagen, Çin'e özel ucuz elektrikli araç platformu geliştirecek

    Mevcut MEB platformuna kıyasla yerel parça kullanımının daha yoğun olacağı yeni platform bu sayede daha ucuz elektrikli otomobillerin üretilebilmesini sağlayarak markanın elini güçlendirecek.
    Volkswagen Çin'e özel ucuz elektrikli araç platformu geliştirecek Tam Boyutta Gör
    Deniz aşırı ülkelerde bile adından söz ettirmeye başlayan Çinli elektrikli araç üreticilerinin kendi ülkelerinde eli oldukça güçlü. Bu durum, dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin'de pastadan pay kapmak isteyen Avrupalı üreticileri yeni çözümler aramaya itiyor.

    Volkswagen'in bu konudaki çözümü Çin'e özel yeni bir platform kullanmak olacak. Çin menşeli parçaların kullanılacağı bu platform sayesinde şirket, daha uygun fiyatlı elektrikli araçlar piyasaya sürerek pazardaki konumunu güçlendirecek.

    Şu an "Main Platform" olarak adlandırılan bu platformun mevcut ID ailesinde (ID.3, ID.4, ID.6 ve ID.7) kullanılan MEB'den türetilmesi ve 2026 yılında kullanıma hazır olması bekleniyor. Bu hedef doğrultusunda yapılacak 1.1 milyar dolar civarındaki yatırımın ülkede 2 bin kişilik ek istihdam oluşturması hedefleniyor.

    Plana göre Volkswagen, bu platform üzerine inşa edilen dört model piyasaya sürecek. Bu modeller, şu anda MEB'i temel alan modelleri de üreten Çinli iştiraklar SAIC ve FAW tarafından üretilecek. 2026 itibarıyla Volkswagen'in XPeng iş birliğiyle iki yeni elektrikli model daha tanıtması bekleniyor. Böylece yeni model sayısı altıya yükselecek.

    Yeni platform, fiyatları 19 bin ila 24 bin dolar aralığında değişen giriş seviye araçları kapsıyor. Bu durum Volkswagen'in Çin'deki elini güçlendirecek. Şirketin kısa süre önce ID.3'ün fiyatında indirim yapması bile aylık ortalama satışların 2 binlerden 10 bin adetlere yükselmesine sebep oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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