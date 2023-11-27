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    Anlık Bildirim

    Türkiye, elektrikli otomobil büyüme hızında Avrupa'yı solladı: Satışlar %784 arttı!

    Avrupa'da elektrikli otomobillerin payı 10 ayda sadece %25 büyürken, Türkiye'de büyüme oranı %427'yi buldu. Avrupa'da elektrikli otomobillerin payı %14.6 olurken, Türkiye'de %6'ya ulaştı.
    Türkiye, elektrikli otomobil büyüme hızında Avrupa'yı solladı Tam Boyutta Gör
    Önemli teşviklerin olduğu Avrupa'da elektrikli otomobillerin payı 10 ayda sadece %25 büyürken, Türkiye'de büyüme oranı %427'yi buldu. Avrupa'da elektrikli otomobillerin payı %14.6 olurken, Türkiye'de %6'ya ulaştı.

    Elektrikli otomobil satışları %784 arttı

    Avrupa'da 2023'ün ilk 10 ayında toplam otomobil satışları %19 artışla 11 milyon 472 bin adede ulaşırken elektrikli otomobil satışları %48.3 artışla 1 milyon 774 bine ulaştı. Elektrikli otomobillerin payı da geçtiğimiz seneki %11.7'den bu sene %14,6'a yükseldi. Türkiye'de ise aynı dönemde otomobil satışları %67.8 artarak 749 bin 501 adede, elektrikli otomobil satışları ise %784 artarak 43 bin 682 adede ulaştı. Geçtiğimiz sene elektrikli otomobilin payı sadece %1.1 iken bu sene 5 kat artarak %5.83'e ulaştı.

    Türkiye, elektrikli otomobil büyüme hızında Avrupa'yı solladı Tam Boyutta Gör

    Türkiye elektrikli satışlarında Avrupa'da 9. sırada yer alıyor

    Türkiye, elektrikli otomobil satışlarında Avrupa'da 32 ülke arasında 9. sıraya yükseldi. Elektrikli araçların toplam satışlardan aldığı payda ise henüz 22. sırada bulunuyor.

    Avrupa'da elektrikli otomobillerin artış hızı düşerken Türkiye'de satışlarda patlama yaşanıyor. Türkiye'de Avrupa'daki teşvikler olmasa da elektrikli araçlara %10 ÖTV uygulanması, yeni matrah düzenlemesi ve 2024'de yeni birçok modelin ülkeye girecek olmasıyla Avrupa sıralamasında daha yukarılara çıkabiliriz. 2024 yılında Türkiye'de elektrikli otomobil satış adetinin 100 binin üstüne çıkarak satışlardaki payının %10'u geçmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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