Türkiye, elektrikli otomobil büyüme hızında Avrupa'yı solladı: Satışlar %784 arttı!

Tam Boyutta Gör Önemli teşviklerin olduğu Avrupa'da elektrikli otomobillerin payı 10 ayda sadece %25 büyürken, Türkiye'de büyüme oranı %427'yi buldu. Avrupa'da elektrikli otomobillerin payı %14.6 olurken, Türkiye'de %6'ya ulaştı.

Elektrikli otomobil satışları %784 arttı

Avrupa'da 2023'ün ilk 10 ayında toplam otomobil satışları %19 artışla 11 milyon 472 bin adede ulaşırken elektrikli otomobil satışları %48.3 artışla 1 milyon 774 bine ulaştı. Elektrikli otomobillerin payı da geçtiğimiz seneki %11.7'den bu sene %14,6'a yükseldi. Türkiye'de ise aynı dönemde otomobil satışları %67.8 artarak 749 bin 501 adede, elektrikli otomobil satışları ise %784 artarak 43 bin 682 adede ulaştı. Geçtiğimiz sene elektrikli otomobilin payı sadece %1.1 iken bu sene 5 kat artarak %5.83'e ulaştı.

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Türkiye elektrikli satışlarında Avrupa'da 9. sırada yer alıyor

Türkiye, elektrikli otomobil satışlarında Avrupa'da 32 ülke arasında 9. sıraya yükseldi. Elektrikli araçların toplam satışlardan aldığı payda ise henüz 22. sırada bulunuyor.

2024 Avrupa'da Yılın Otomobili finalistleri belli oldu 6 sa. önce eklendi

Avrupa'da elektrikli otomobillerin artış hızı düşerken Türkiye'de satışlarda patlama yaşanıyor. Türkiye'de Avrupa'daki teşvikler olmasa da elektrikli araçlara %10 ÖTV uygulanması, yeni matrah düzenlemesi ve 2024'de yeni birçok modelin ülkeye girecek olmasıyla Avrupa sıralamasında daha yukarılara çıkabiliriz. 2024 yılında Türkiye'de elektrikli otomobil satış adetinin 100 binin üstüne çıkarak satışlardaki payının %10'u geçmesi bekleniyor.

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Türkiye, elektrikli otomobil büyüme hızında Avrupa'yı solladı