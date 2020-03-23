Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen'den koronavirüs mücadelesine destek: Tıbbi ventilatör üretecek

    Otomotiv üreticileri koronavirüsle mücadele için kolları sıvadı. Alman üretici Volkswagen de 3D yazıcı kullanarak ventilatör vb. tıbbi ekipman üretimi yapabileceklerini açıkladı.
    7 sa. (Son Güncelleme: 6 sa.)
    673
    4
    7
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Volkswagen'den koronavirüs mücadelesine destek: Tıbbi ventilatör üretecek
    Tam Boyutta Gör

    Otomotiv üreticileri, tüm dünyayı tehdit eden koronavirüsle mücadele için kolları sıvadı. Ford, General Motors, Ferrari ve Nissan’ın ardından Alman otomotiv devi Volkswagen’den de destek açıklaması geldi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Honda'dan Türkiye'deki üretime yönelik yeni açıklama

    Volkswagen’den yapılan açıklamada, koronavirüs salgınında gerekli olan ventilatör ve diğer tıbbi ekipmanların üretimi için çalışmalara başlandığı ifade edildi. Bu kapsamda deneyimli mühendislerden oluşan bir ekip oluşturuldu ve 3D yazıcılar kullanılarak ne kadar ventilatör üretimi yapılabileceğine dair araştırmalara ve prototip üretimine başlandı.

    Ayrıca Bkz. "KOVİD-19’a karşı geliştirilen aşı ve ilaçlar"

    Alman üretici, “Tıbbi ekipman üretimi bizim için yeni bir alan. Fakat tüm gereklilikleri kavrayıp doğru prototipi elde ettiğimiz anda üretime başlayabiliriz” ifadelerine yer verdi. Söz konusu proje kapsamında Skoda markasına ait tesislerin de kullanılacağı belirtildi. Wolfsburg merkezli grubun bünyesinde 125’ten fazla 3D yazıcı bulunuyor.

    Otomotiv dünyasının önemli isimleri, salgının mümkün olan en kısa sürede durdurulması ve en az kayıpla atlatılabilmesi için gerekli adımları atıyor. Yukarıda saydığımız isimlerin dışında BMW de “3D yazıcı teknolojisini kullanarak tıbbi ekipman üretimi yapmamız mümkün” açıklamasında bulunmuştu.



    https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-volkswagen-ventila/volkswagen-tests-ventilator-output-as-carmakers-join-coronavirus-fight-idUSKBN2172VH Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Bloodin 5 sa. en beğenilen
    VW önce kendisi zehirli gaz salgılamasın, sonra temiz hava cihazı üretsin!!!
    2 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    nzm_turkey 4 sa. Bloodin
    Ne alaka arkadas ne alaka
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    yabancı34 (memur34 memur34) 4 sa. Bloodin
    al benden de o kadar "DOSTLAR ALIŞVERİŞTE GÖRSÜN"
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ykaya1983 (yunus yıldız) 3 sa.
    Bir sürü avrupa ülkesinde firmalar ve ünlüler seferberlik adına fedakarlıklar ve bağışlar yaparken nedense bizim ülkemizdeki zenginler patronlar cebinde akrep varmış gibi kimse elini cebine atmıyor.Valla şu an için vatandaş anlamında hiç de istenilen derecede duyarlılık gösteremiyoruz Hani türk milleti fedakardı cefakardı.Elin gavuru dediğin futbolcular ünlü isimler 1 milyon 5 milyon eurolar yardım olarak yapılıyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    mvn_ (burak demirci) 3 sa.
    Milyonlarca insanı zehirledi, kim bilir kaç tanesi bunların iğrenç para hırsı yüzünden akciğer kanseri veya solunum rahatsızlıkları çekti şimdide utanmadan solunum cihazı üretiyorlar. Birde bunun için para kazanırlar. Ey kapitalizm gözün doysun.!
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Erhansa 4 sa. yeni yorumcu
    Bunu neden ülkemizdeki büyük şirketlerde goremiyoruz?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Bloodin 5 sa. en beğenilen
    VW önce kendisi zehirli gaz salgılamasın, sonra temiz hava cihazı üretsin!!!
    2 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 24 dk. Xiaomi Mi 6 küllerinden doğuyor 54 dk. Teams ve Sanal Masaüstü ile evden güvenli çalışın 1 sa. Samsung Galaxy Note 20, S20'den çok farklı olmayacak 1 sa. Boeing, koronavirüs salgınının sarstığı havacılık sektörü için 60 milyar dolar yardım talep etti 2 sa. Bankaların koronavirüs destek paketi belli oldu 2 sa. Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Sınavlar uzaktan yapılabilir mi? 3 sa. Yeni Redmi TV'nin ilk görüntüsü ortaya çıktı 3 sa. Google Podcasts tasarımı beklenen özelliklerle yenilendi 4 sa. 5G özellikli en hafif telefon tanıtıldı: Karşınızda ZTE Axon 11 5G 4 sa. TSK yeni nesil tank avcılarıyla güçleniyor: 6 adet Kaplan STA teslim edildi 5 sa. Mountain Everest, yapısı ve özellikleri sektör için yeni şeyler getiriyor 5 sa. Energy Sistem DJ2'yi denedik "Renkli, uygun fiyatlı, segmentinde farklı" 5 sa. Noterlikler artık dönüşümlü hizmet verecek: İşte yeni koronavirüs önlemleri 5 sa. Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower hakkında olumlu gelişme 6 sa. nPerf, Türkiye'deki mobil operatörlerin hızını ölçtü 6 sa. Facebook ve Instagram da yayın kalitesini düşürüyor 7 sa. GÖRÜNTÜLENEN Volkswagen'den koronavirüs mücadelesine destek: Tıbbi ventilatör üretecek Sonraki Amazon İtalya ve Fransa, kritik ihtiyaçlar hârici ürünlerin teslimatına ara verdi 8 sa. Huawei P40 serisi özel bir görsel yonga ile gelebilir 8 sa. Sızan Tiger Lake-U işlemcisi Core i7-1065G7’nin önünde 9 sa. Huawei P40 Pro duyurulmadan Mate 40 Pro tasarımı ortaya çıktı 9 sa. Intel Rocket Lake-S PCIe 4.0 ile gelebilir 10 sa. Disney+ platformu da Avrupa’da yayın kalitesini düşürüyor 11 sa. BIOSTAR şaşırtmaya devam ediyor: E1-6010 APU’lu A68N-2100K anakartı duyuruldu 19 sa. Elektrik Üretim AŞ, İngiliz Rolls-Royce ile mini nükleer reaktör geliştirecek 19 sa. Koronavirüs salgını nedeniyle kamu kurumlarında uzaktan çalışma genelgesi yayınlandı 19 sa. Jüpiter'i tüm ihtişamıyla gösteren bu inanılmaz fotoğrafa bir göz atın 20 sa. KOVİD-19’a karşı geliştirilen aşı ve ilaçlar 21 sa. Salgında köpek gezdirmenin alternatif yolu: Drone kullanmak 21 sa. Goodram 1 TB’a kadar ölçeklenen NVMe sürücülerini duyurdu 22 sa. Türkiye'de koronavirüsten ölen hasta sayısı 30'a ulaştı 22 sa. Twitter, Elon Musk’ın koronavirüs tweetini silmeyecek 23 sa. Koronavirüs karantinasında TV+ kullanımı yüzde 60 arttı 23 sa. Koronavirüs salgını dolayısıyla hava kirliliği azaldı 1 gün OnePlus 7 Pro yakında Wi-Fi 6 desteğine kavuşacak 1 gün Çin tamamı robotlardan oluşan hastanenin açılışını yaptı 1 gün Siri artık koronavirüs tanısı konulmasına yardımcı olabiliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Solunum cihazı talebine yerli çözüm
    DonanımHaber
    Google'ın Koronavirüs için hazırladığı web sitesi açıldı! Koro...
    DonanımHaber
    Yeni iPad Pro'daki LiDAR tarayıcı iPhone 12 Pro üzerinde görün...
    DonanımHaber
    Red Bull Player One Finallerine Katılacak Oyuncular Belirlendi!
    Bölüm Sonu Canavarı
    Narcos: Rise of the Cartels'ten Oynanış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    21 bin TL sistem topladım bir bakar mısınız ?
    DH Forum
    Aracımı satmalı mıyım ?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim