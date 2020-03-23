Volkswagen'den koronavirüs mücadelesine destek: Tıbbi ventilatör üretecek

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Otomotiv üreticileri, tüm dünyayı tehdit eden koronavirüsle mücadele için kolları sıvadı. Ford, General Motors, Ferrari ve Nissan’ın ardından Alman otomotiv devi Volkswagen’den de destek açıklaması geldi.

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Volkswagen’den yapılan açıklamada, koronavirüs salgınında gerekli olan ventilatör ve diğer tıbbi ekipmanların üretimi için çalışmalara başlandığı ifade edildi. Bu kapsamda deneyimli mühendislerden oluşan bir ekip oluşturuldu ve 3D yazıcılar kullanılarak ne kadar ventilatör üretimi yapılabileceğine dair araştırmalara ve prototip üretimine başlandı.

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Alman üretici, “Tıbbi ekipman üretimi bizim için yeni bir alan. Fakat tüm gereklilikleri kavrayıp doğru prototipi elde ettiğimiz anda üretime başlayabiliriz” ifadelerine yer verdi. Söz konusu proje kapsamında Skoda markasına ait tesislerin de kullanılacağı belirtildi. Wolfsburg merkezli grubun bünyesinde 125’ten fazla 3D yazıcı bulunuyor.

Otomotiv dünyasının önemli isimleri, salgının mümkün olan en kısa sürede durdurulması ve en az kayıpla atlatılabilmesi için gerekli adımları atıyor. Yukarıda saydığımız isimlerin dışında BMW de “3D yazıcı teknolojisini kullanarak tıbbi ekipman üretimi yapmamız mümkün” açıklamasında bulunmuştu.

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-volkswagen-ventila/volkswagen-tests-ventilator-output-as-carmakers-join-coronavirus-fight-idUSKBN2172VH

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