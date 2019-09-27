Volkswagen'den Türkiye açıklaması: "Görüşmelerimiz tamamlanmak üzere"

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Volkswagen’in yeni fabrika yatırımı için tercihini Türkiye’den yana kullanacağı bir süredir gündemde. Henüz net kararını açıklamayan Alman otomotiv devinden bu konuya yönelik olumlu bir açıklama geldi.

Berlin’de gazetecilerle bir araya gelen Volkswagen Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Tostmann, kurulacak yeni fabrika için Türkiye lehine karar vermeye çok yakın olduklarını belirtti. “Türkiye (yetkilileri) ile görüşmelerimiz tamamlanmak üzere” diyen Tostmann, görüşmelerin iki hafta ya da daha kısa sürede tamamlanmasını beklediğini dile getirdi.

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Reuters’ın şirkete yakın kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, Volkswagen’in yeni fabrikaya yapacağı yatırım 1 milyar euro’nun üzerinde olacak. Volkswagen Passat ve kuzeni Skoda Superb’in üretileceği fabrikada, Doğu Avrupa’ya gönderilmek üzere yılda 300,000 araç üretilecek.

Manisa’da kurulacağı söylenen fabrikanın 4 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. Kaynaklara göre yapımına 2020 sonunda başlanacak fabrikada üretimin başlaması ise 2022 yılını bulacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

https://www.reuters.com/article/us-volkswagen-turkey/vw-in-final-talks-about-new-plant-in-turkey-board-member-idUSKBN1WB15W