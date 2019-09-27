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    Volkswagen'den Türkiye açıklaması: "Görüşmelerimiz tamamlanmak üzere"

    Yeni fabrika yatırımı için karar aşamasında olan Volkswagen'in yönetim kurulu üyesinden Türkiye lehine açıklamalar geldi. Volkswagen ve Türkiye anlaşmaya çok yakın.
    4 sa.
    1,5b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Volkswagen'den Türkiye açıklaması:
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    Volkswagen’in yeni fabrika yatırımı için tercihini Türkiye’den yana kullanacağı bir süredir gündemde. Henüz net kararını açıklamayan Alman otomotiv devinden bu konuya yönelik olumlu bir açıklama geldi.

    Berlin’de gazetecilerle bir araya gelen Volkswagen Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Tostmann, kurulacak yeni fabrika için Türkiye lehine karar vermeye çok yakın olduklarını belirtti. “Türkiye (yetkilileri) ile görüşmelerimiz tamamlanmak üzere” diyen Tostmann, görüşmelerin iki hafta ya da daha kısa sürede tamamlanmasını beklediğini dile getirdi.

    Ayrıca Bkz. "Volkswagen'in Türkiye'de üreteceği araçlar TÜLOMSAŞ'ın yerli vagonlarıyla taşınacak"

    Reuters’ın şirkete yakın kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, Volkswagen’in yeni fabrikaya yapacağı yatırım 1 milyar euro’nun üzerinde olacak. Volkswagen Passat ve kuzeni Skoda Superb’in üretileceği fabrikada, Doğu Avrupa’ya gönderilmek üzere yılda 300,000 araç üretilecek.

    Manisa’da kurulacağı söylenen fabrikanın 4 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. Kaynaklara göre yapımına 2020 sonunda başlanacak fabrikada üretimin başlaması ise 2022 yılını bulacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.



    https://www.reuters.com/article/us-volkswagen-turkey/vw-in-final-talks-about-new-plant-in-turkey-board-member-idUSKBN1WB15W Yorum Yaz
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    Patren 4 sa. en beğenilen
    Aylık 320 euroya işçi çalıştırcıklar, ülkesinde 2000 euro.
    Bende olsam bende anlaşırım.
    2 Yanıt Yanıtla +15
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    Emre-45 2 sa.
    Benim evimin hemen orası. Desenize değeri artacak :) Emlakçı bir tanıdık oralarda hiç satılık ev kalmadığını söyledi Volkswagen'den dolayı.
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    kujo 2 sa.
    artık dsg şanzıman türkiyede üretileceğinden arızası daha az sorun olur sanırım.
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    mamlamoz 2 sa.
    Bende 2 senedir bir otomobil fabrikasında kaynak operatörüyüm eyerki bir fabrikaya ilk giren elemanlardan olursanız sırtınız yere gelmez benim fabrikam 26 senelik ve ilk yıllarda girenler kaymağını yiyor benim en az 3 katım maas alıyorlar ve isi yapan çekip çevirense bizleriz yani demem o ki rekabet iyidir ben cv bırakırım tecrübede olduğu icin yükselme olasılıgım olur amir lider v.s Türkiyenin her yeri bizim manisaya değil hakkariye açsınlar yine gider çalısırım ben şansımı deneyeceğim.
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    camelon 2 sa.
    Bana ne faydası var diyen sorumsuzluk abidesi arkadaş! Ankara' yı ne kadar Savunma Sanayi ayakta tutsa da diğer bölgelerde büyük bir işsizlik krizi sarmış durumda. Gençler işsiz, deneyimli çalışanların kendilerini geliştirebileceği alternatifler yok. Bir fabrikadanın en kaba hesaplar 15000 kişiye ekmek demek olduğunu anlamayacak kadaf kafasızsan gelip burada yorum yapma. Bir Türk üretici geldi 5000 kişiye istihdam sağlayacak yerli otomotiv firması kuruyoruz dedi de insanlar mı gitmedi? Boş boş konuşma Allasen...
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    DH Misafiri 3 sa.
    Devletimiz elinden geldiğince Volkswagen e elinden gelen her türlü kıyağı jesti yapıyor. Volkswagen e yapılan jestin yarısı diğer markalara yapılmamıştır. Volkswagende ülkemizde yüz buldukça buluyor fiyatlarını arttırdıkça arttırıyor Almanın halk arabası bizde premium oluyor. BMW-Mercedes-Audi fiyatında satılıyor nerde var böyle mantık. VW'nin Almanyadaki yada diğer ülkelerdeki fiyatlarına bakın birde bizdeki fiyatlarıyla yurtdışındaki fiyatlarını karşılaştırın aradaki farkı görün. Bizde VW, BMW-Mercedes-Audi fiyatında satılıyor
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    camelon 2 sa. DH Misafiri
    Sen ÖTV nedir bilisen?
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    FatihAsl 3 sa.
    Bana ne faydası var
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    chngr28 2 sa. FatihAsl
    Sadece sana değil 82 milyona nerede olursa olsun fabrikayla zerre alaskı olmasa bile faydası var...Şimdi diyeceksin ki otomobil daha ucuz mu olacak hayır ama gelirimiz az yada çok artacak.Buralarda insanlar istihdam edilecek onlar kazanacak harcayacak herkes kazanacak...6-7 milyar dolar ihracat yapacak 1 milyar dolardan fazla ithal ettiğimiz passat ve superb'i ithal etmeyeceğiz...Tabi ki yan parça ithal edilir ama 3-4 milyar dolar kazancımız olur.
    Size soru Almanya'daki bir fırıncı yada ABD'deki bir tesisatçı neden Türkiye'deki meslektaşlarından kat 6-7 kat daha fazla kazanır?Bu insanlar daha mı üretken daha mı işini iyi yapıyor tabi ki hayır aşağı yukarı hepsi aynı işi yapıyor...Onların daha fazla kazanmasının sebebi Apple yada Volkswagen benzeri üretkenlik sağlayan ve yüksek ihracat yapan firmalara çok daha fazla sahip olmalarıdır.Bizde yeterince yok...Yani bu yatırımın bize herkese faydası var.
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    AsiretinMarjinalCocugu 3 sa.
    %52 yerlilik oranı ile Yeni Passat satışta.
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    Meticulous 3 sa. AsiretinMarjinalCocugu
    olsun gelsinler hocam. türkiyede fabrika kuran siemens gibi alman markalarına bakın. tr de olmasına rağmen hepsinde alman disiplini var.
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    Rachsuchtig 4 sa.
    Kimse gelmeden ben diyeyim. Bu fabrikanın kurulmasının araba fiyatlarına etkisi olmayacak.
    Bu fabrikanın bize faydası istihdam ve Türkiye'ye yatırım.
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    Patren 4 sa. en beğenilen
    Aylık 320 euroya işçi çalıştırcıklar, ülkesinde 2000 euro.
    Bende olsam bende anlaşırım.
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    the_dedektif 3 sa. Patren
    tek olay bu zaten
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    Rachsuchtig 2 sa. Patren
    Hangi büyük batı şirketi kendi ülkesinde üretim yapıyor ki. Hatta merkezleri bile vergi cenneti olan adalarda kayıtlı. Türk markası Sarar bile Çin'e fabrika açtı.
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