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    Suzuki eVX elektrikli SUV konsepti tanıtıldı: 2025'te piyasaya sürülecek

    Suzuki, ilk global elektrikli araç modeli olacak SUV'un ön gösterimini Delhi'deki 203 Auto Expo'da gerçekleştirdi. Suzuki eVX konseptinde 550 kilometre menzil hedefleniyor.
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    Suzuki eVX konsepti tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Suzuki, elektrikli araç rekabetini biraz geriden takip etse de bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Kısa süre önce Kanadalı Inmotive ile birlikte elektrikli araçlar için 2 vitesli şanzıman geliştireceğini duyuran şirket, şimdi de yeni elektrikli SUV konsepti Suzuki eVX'i görücüye çıkardı.

    Delhi'deki 2023 Auto Expo'da tanıtılan yeni Suzuki eVX, 2025 yılında piyasaya sürülecek global bir modelin ön gösterimi olarak karşımızda. Konseptin teknik özellikleri belli değil ancak "Suzuki'nin güçlü 4x4 DNA'sını" modern elektrikli araç dünyasına aktaran bir model olacağının altı çizildi.

    4300 mm uzunluğu, 1800 mm genişliği ve 1600 mm yüksekliğiyle Vitara'dan biraz daha uzun ve geniş bir araç olan Suzuki eVX konsepti, geniş çamurlukları, yüksek burun kısmı ve ön kaput üzerindeki girintileriyle ilk bakışta güçlü bir görüntü çiziyor. Önde V formu oluşturan ışık imzası, ortadaki siyah panelle birleşiyor.

    Tampondaki dikey hava girişleri, jantlar, dijital aynalar ve gizli kapı kolları gibi aerodinamik unsurların da göze çarptığı Suzuki eVX'teki siyah plastik eklentiler ve öndeki gri plaka, aracın SUV karakterine vurgu yapıyor. Arkada ise spoyler ve son dönemde moda haline gelen boydan boya stop lambaları dikkat çekiyor.

    Yapılan açıklamada, Suzuki eVX konseptinin 60 kWsa kapasiteli batarya paketine sahip olduğu belirtilmiş. Bunun da kompakt modele tek şarjla 550 kilometre civarında sürüş menzili kazandırması hedefleniyor. Ancak bu değer, Hindistan'da geçerli olan MIDC sürüş döngüsüne göre verilmiş. Avrupa'da geçerli olan WLTP sürüş döngüsüne göre bu değer daha az olacaktır.

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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 5 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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