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    Volkswagen ilk çeyrekte 100 bine yakın elektrikli araç sattı

    Alman otomobil devi Volkswagen Ocak-Mart 2022 ara raporunu yayınladı. Şirket ilk çeyrekte 99.064 tamamen elektrikli araç satışı gerçekleştirdiğini bildirdi.     
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    Volkswagen ilk çeyrekte 100 bine yakın elektrikli araç sattı
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    Volkswagen Grubu tarafından paylaşılan ilk çeyrek raporuna göre markanın toplam otomobil satışları %21.9 azalarak 1.9 milyon adede geriledi. Alman markanın tamamen elektrikli araç satışlarının ise 99 bin adet olduğu belirtiliyor. Yani bu segmentteki satışlarda %65'in üzerinde bir artış söz konusu.

    Şirketin 2022 yılı ilk çeyreğinde 65 milyar dolar yıllık gelir ve 8.9 milyar dolar işletme kârı elde ettiği bildiriliyor. Elektrikli araç satışlarının toplam otomobil satışları içindeki payı %5.2'ye ulaştı ve büyümeye devam ediyor.

    Volkswagen ilk çeyrekte 100 bine yakın elektrikli araç sattı
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    2030'a kadar 25'ten fazla elektrikli model

    Otomobil üreticisi 2022'de küresel yeni araç satış hacminin pandemi öncesi seviyeye ulaşmadan önceki yıla göre biraz artmasını bekliyor. Volkswagen, 2030 yılına kadar 25'ten fazla elektrikli otomobile sahip olmayı planlıyor.

    Volkswagen ilk çeyrekte 100 bine yakın elektrikli araç sattı
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    Şirketin önemli hedeflerinden biri de Kuzey Amerika'daki pazar payını %10'a yükseltmek. Volkswagen, ABD'de bir pil fabrikası kurmak niyetinde. Ayrıca firma Kuzey Amerika'da BEV ürün yelpazesini, Ar-Ge faaliyetlerini ve üretimini artırmaya yönelik 1.7 milyar dolarlık bir yatırım yapacak.

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    C
    Command-01 5 gün önce

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    L
    linkci_sude 1 hafta önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 1 hafta önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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