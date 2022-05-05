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Volkswagen Grubu tarafından paylaşılan ilk çeyrek raporuna göre markanın toplam otomobil satışları %21.9 azalarak 1.9 milyon adede geriledi. Alman markanın tamamen elektrikli araç satışlarının ise 99 bin adet olduğu belirtiliyor. Yani bu segmentteki satışlarda %65'in üzerinde bir artış söz konusu.

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Şirketin 2022 yılı ilk çeyreğinde 65 milyar dolar yıllık gelir ve 8.9 milyar dolar işletme kârı elde ettiği bildiriliyor. Elektrikli araç satışlarının toplam otomobil satışları içindeki payı %5.2'ye ulaştı ve büyümeye devam ediyor.

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2030'a kadar 25'ten fazla elektrikli model

Otomobil üreticisi 2022'de küresel yeni araç satış hacminin pandemi öncesi seviyeye ulaşmadan önceki yıla göre biraz artmasını bekliyor. Volkswagen, 2030 yılına kadar 25'ten fazla elektrikli otomobile sahip olmayı planlıyor.

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Şirketin önemli hedeflerinden biri de Kuzey Amerika'daki pazar payını %10'a yükseltmek. Volkswagen, ABD'de bir pil fabrikası kurmak niyetinde. Ayrıca firma Kuzey Amerika'da BEV ürün yelpazesini, Ar-Ge faaliyetlerini ve üretimini artırmaya yönelik 1.7 milyar dolarlık bir yatırım yapacak.

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Volkswagen ilk çeyrekte 100 bine yakın elektrikli araç sattı