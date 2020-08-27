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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen, ilk elektrikli SUV modeli ID.4'ün üretimine başladı

    Kısa süre önce Zwickau'da üretim bandına çıkan ID.4'ün önümüzdeki ayın sonunda tanıtılması bekleniyor. ID.4, Türkiye'de satılacak ilk tamamen elektrikli Volkswagen olacak.
    4 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Volkswagen, ilk elektrikli SUV modeli ID.4'ün üretimine başladı

    Elektrikli otomobil atılımına hız kesmeden devam eden Volkswagen, bir yandan mevcut ürün gamını hibrit versiyonlarla çeşitlendirirken diğer yandan ID adını verdiği elektrikli otomobil ailesiyle yepyeni bir seri ortaya çıkarıyor.

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    Alman marka, bu kapsamda geliştirdiği ID.4 isimli elektrikli SUV modelinin seri üretimine kısa süre önce başlandığını duyurdu. Zwickau’da üretim bandına çıkan ID.4, serinin ilk üyesi ID.3’ün ardından modüler elektrik platformu (MEB) üzerine inşa edilecek ikinci model olarak ön plana çıkıyor. ID.4, aynı zamanda Volkswagen’in ilk tamamen elektrikli SUV modeli olma özelliği taşıyor.

    Volkswagen, ilk elektrikli SUV modeli ID.4'ün üretimine başladı

    Volkswagen ID.4’ün teknik detayları henüz tam olarak belli değil. Fakat toplamda 306 hp güç üreten iki elektrik motoru, dört tekerlekten çekiş sistemi, WLTP’ye göre 500 kilometreye kadar sürüş menzili gibi özellikler şimdiye dek bahsi geçen özellikler arasında. Bunun yanı sıra ID.4’ün ilk etapta arkadan itişli olarak satışa sunulacağı, sonraki dönemde dört tekerlekten çekişli versiyonların da pazardaki yerini alacağı da gelen bilgiler arasında.

    Ayrıca Bkz. "Etkileyici özellikleriyle dikkat çeken Lucid Air'in batarya kapasitesi de açıklandı"

    ID.4 ile ilgili önemli detaylardan biri de Türkiye’de satışa sunulacak ilk tamamen elektrikli Volkswagen olması. İlk etapta elektrikli hatchback modeli ID.3’ün gelmesi bekleniyordu fakat görünen o ki Alman marka ilk adım olarak gözüne SUV segmentini kestirmiş durumda. Volkswagen ID.4, Eylül ayının sonunda tanıtılacak.



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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    hollowman_ (N. b.) 9 dk.
    Volkswagen gruptan vida dahi olmamak lazım. Toplulumuz sırf PKK'ya operasyon yaptık diye fabrika yatırımını durduran bir firmadan çöp dahi almaması gerekir. Görsünler kıçı kırık bir terör örgütü için 80 milyonluk ülkeyi karşılarına almak nasıl olurmuş.
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    Acil Stop (Ergün ) 1 dk. hollowman_
    Her alanda Türkiye'nin karşısına dikilen, Türk askerine karşı tatbikat düzenleyip askerlerimizi öldürmeye yeltenen, Akdeniz'de bırakın gemi yüzdürmeyi mayo ile yüzemeyecek kadar alana sıkıştırmaya çalışan Fransanın ürettiği mallara da aynı boykotu yapmalıyız.
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    Focusstayling (Focus Stayling) 2 sa.
    Vag grubu tasarim dilini artik degistirmeli
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    nebulabado 2 sa.
    Ben TOGG'u bekliyorum.
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    YesimCirakli 2 sa.
    0-100 km hızlanmanın 7 saniyenin altında olmasını, pillerin pasif soğutma değil (Nissan leaf deki gibi) sıvı (tesla) veya aktif fan (renault) soğutma ile gelmesini, Neredeyse standart olan Type 2 CSS şarj soketi olması, tam otonom olmasa da en az yarı otonom sürüş donanımının olmasını, gerçek kullanım senaryosunda en az 400 km menzile sahip olmasını, güncellemelerin serviste değil wifi üzerinden evde yapabilmeyi isterim.
    Bekleyelim görelim...
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    Elenya 3 sa. yeni yorumcu
    Bilmediğim için soruyorum: Ülkemizin elektrik altyapısı elektrikli araçlar için yeterli mi?
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    DoğanGörünümlüToros 41 dk. Elenya
    Bu hep distributorlerin arac getirmemek icin sunduklari bahanedir. Trde elektrik olmayan yer var mi? Yok. Elektrikli arac istasyona guvenerek alinmaz m, evde veya iste sarj imkani olmali. Sehirler arasi yollara da plugshareden bakabilirsiniz. İstasyon olmayan 3-5 sehir vardir.
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    edgar1899 (Mühendis Bey) 34 sn. Elenya
    Bununla ilgili güzel bir rapor var. Çalışmalara ben de keyifle katılmıştım. Türkiye Ulaştırma Sektörünün Dönüşümü: Elektrikli Araçların Türkiye Dağıtım Şebekesine Etkilerihttps://www.shura.org.tr/turkiye_ulastirma_sektorunun_donusumu_elektrikli_araclarin_turkiye_dagitim_sebekesine_etkileri/
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    İbrahim770 (İbrahim CAMBAZ) 4 sa.
    Tipi güzel gibi ama fiyat önemli
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    beetle26 4 sa.
    2 gün önce başladı bakalım TR ye ne zaman kaç tl den gelir
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    fb_hunter1907 (Sakuragi Hanamichi) 4 sa. beetle26
    1 milyon
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    yc#1 (Yavuz Can) 53 dk. beetle26
    Jaguar I-Pace 825.970 TL'den başlıyor. ID.4 yarın piyasaya girse Doğuş 600-700 bin lira isterdi.
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