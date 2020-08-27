Volkswagen, ilk elektrikli SUV modeli ID.4'ün üretimine başladı

Elektrikli otomobil atılımına hız kesmeden devam eden Volkswagen, bir yandan mevcut ürün gamını hibrit versiyonlarla çeşitlendirirken diğer yandan ID adını verdiği elektrikli otomobil ailesiyle yepyeni bir seri ortaya çıkarıyor.

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Alman marka, bu kapsamda geliştirdiği ID.4 isimli elektrikli SUV modelinin seri üretimine kısa süre önce başlandığını duyurdu. Zwickau’da üretim bandına çıkan ID.4, serinin ilk üyesi ID.3’ün ardından modüler elektrik platformu (MEB) üzerine inşa edilecek ikinci model olarak ön plana çıkıyor. ID.4, aynı zamanda Volkswagen’in ilk tamamen elektrikli SUV modeli olma özelliği taşıyor.

Volkswagen ID.4’ün teknik detayları henüz tam olarak belli değil. Fakat toplamda 306 hp güç üreten iki elektrik motoru, dört tekerlekten çekiş sistemi, WLTP’ye göre 500 kilometreye kadar sürüş menzili gibi özellikler şimdiye dek bahsi geçen özellikler arasında. Bunun yanı sıra ID.4’ün ilk etapta arkadan itişli olarak satışa sunulacağı, sonraki dönemde dört tekerlekten çekişli versiyonların da pazardaki yerini alacağı da gelen bilgiler arasında.

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ID.4 ile ilgili önemli detaylardan biri de Türkiye’de satışa sunulacak ilk tamamen elektrikli Volkswagen olması. İlk etapta elektrikli hatchback modeli ID.3’ün gelmesi bekleniyordu fakat görünen o ki Alman marka ilk adım olarak gözüne SUV segmentini kestirmiş durumda. Volkswagen ID.4, Eylül ayının sonunda tanıtılacak.

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