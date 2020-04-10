Rivian, elektrikli pickup ve SUV modellerinin üretimini erteledi

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Sektöre yakın kaynakların bildirdiğine göre, Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Rivian, bu yıl sonuna kadar planladığı R1T elektrikli pickup ve R1S SUV modellerinin seri üretimine başlamayı koronavirüs salgını nedeniyle erteledi.

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Rivian, daha önce Mitsubishi'ye ait olan yenilenmiş bir fabrikada elektrikli araç üretimine başlamak için binlerce çalışanı görelendirmeyi planlıyordu. Ancak koronavirüs pandemisi şirketi operasyonları durdurmaya ve personelin çoğunluğunu azaltmaya zorladı. Sonuç olarak da şirket elektrikli araçların seri üretiminin başlatılmasını 2021'e ertelemek zorunda kaldı. Kaynağa göre, şu anda, 2.6 milyon metrekarelik alana sahip tesiste kurulu ekipmanlar, sadece 11 çalışan tarafından kontrol ediliyor.

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Rivian'ın kendi pickup'larını üretmenin yanı sıra Lincoln için elektrikli otomobil üreteceği de belirtiliyor. Çok uzun zaman önce, Rivian temsilcileri şirketin araçlarının maliyetinin beklenenden daha düşük olacağını açıklamıştı. 480 km menzilli RT1 pickup'ın fiyatının 69.000 dolar olacağı ve R1S SUV'in ise maliyetinin 72.000 dolar olacağı belirtiliyor.

Rivian'ın tam olarak ne zaman seri üretime başlayacağı ise henüz belli değil. Koronavirüs pandemisinin ileri boyutlara ulaşma ihtimali, şirketin planlarını ciddi şekilde etkileyecektir. Zira Ford, Tesla ve GM gibi diğer otomobil üreticileri de koronavirüs nedeniyle bazı araçlarının üretimini durdurmaya zorlanmışlardı.

https://www.engadget.com/rivian-ev-pickup-production-delayed-covid-19-082600996.html

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