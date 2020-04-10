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    Rivian, elektrikli pickup ve SUV modellerinin üretimini erteledi

    Koronavirüs pandemisi ABD merkezli otomotiv şirketi Rivian'ı da etkilemiş durumda. Gelen haberlere göre şirket, elektrikli pickup ve SUV modellerinin üretimini 2021 yılına erteledi.
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Rivian, elektrikli pickup ve SUV modellerinin üretimini erteledi
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    Sektöre yakın kaynakların bildirdiğine göre, Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Rivian, bu yıl sonuna kadar planladığı R1T elektrikli pickup ve R1S SUV modellerinin seri üretimine başlamayı koronavirüs salgını nedeniyle erteledi.

    Ayrıca Bkz. "Bill Gates'ten koronavirüs öngörüsü: Normale dönmemiz 2021 sonbaharını bulacak"

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    Koronavirüs otomotiv sektörünü de vurdu

    Rivian, daha önce Mitsubishi'ye ait olan yenilenmiş bir fabrikada elektrikli araç üretimine başlamak için binlerce çalışanı görelendirmeyi planlıyordu. Ancak koronavirüs pandemisi şirketi operasyonları durdurmaya ve personelin çoğunluğunu azaltmaya zorladı. Sonuç olarak da şirket elektrikli araçların seri üretiminin başlatılmasını 2021'e ertelemek zorunda kaldı. Kaynağa göre, şu anda, 2.6 milyon metrekarelik alana sahip tesiste kurulu ekipmanlar, sadece 11 çalışan tarafından kontrol ediliyor.

    Rivian, elektrikli pickup ve SUV modellerinin üretimini erteledi
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    Rivian'ın kendi pickup'larını üretmenin yanı sıra Lincoln için elektrikli otomobil üreteceği de belirtiliyor. Çok uzun zaman önce, Rivian temsilcileri şirketin araçlarının maliyetinin beklenenden daha düşük olacağını açıklamıştı. 480 km menzilli RT1 pickup'ın fiyatının 69.000 dolar olacağı ve R1S SUV'in ise maliyetinin 72.000 dolar olacağı belirtiliyor.

    Rivian'ın tam olarak ne zaman seri üretime başlayacağı ise henüz belli değil. Koronavirüs pandemisinin ileri boyutlara ulaşma ihtimali, şirketin planlarını ciddi şekilde etkileyecektir. Zira Ford, Tesla ve GM gibi diğer otomobil üreticileri de koronavirüs nedeniyle bazı araçlarının üretimini durdurmaya zorlanmışlardı.



    https://www.engadget.com/rivian-ev-pickup-production-delayed-covid-19-082600996.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    pspoor (hasan gündoğdu) 10 sa.
    Ben her kadar bizimkilerin pek basarili olabilecegini sanmasam da, eger bu durgunluk donemi iyi kullanilirsa, aradaki farki kapatabiliriz. Togg devam ederse, diger sirketleri yakalama ihtimali dogabilir. Sonucta hepsi durakliyor su aralarda, Togg hiz kesmemeli.
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