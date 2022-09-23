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    Volkswagen, Gen.Travel konseptiyle sürücüsüz araç çağına hazır

    Seviye 5 otonom sürüş sistemine yönelik hazırlanan konsept araç, konferans, gece ve aile gibi farklı düzenlere sahip modüler bir yaşam alanıyla karşımıza çıkıyor. İşte detaylar:
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    Volkswagen, sürücüsüz araç konsepti Gen.Travel'ı tanıttı.
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    Otonom yani sürücüsüz araç teknolojilerinin yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıyla birlikte otomobil kavramı da değişecek. Bu araçlar dört tekerlekli yaşam alanı veya ofis haline gelecek. Henüz bunun için çok erken ancak üreticiler şimdiden gelecek vizyonunu gösteren ürünler tanıtıyor. Volkswagen Grubu da bu kapsamda Gen.Travel adını verdiği bir konsept çalışması ile karşımızda.

    Seviye 5 otonom sürüş yeteneğiyle birlikte ne tür araçların karşımıza çıkabileceği hakkında fikir veren Gen.Travel, yenilikçi tasarımıyla ilk bakışta dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Bu konuda Audi'nin konsept çalışmalarını anımsatsa da aracın üzerinde herhangi bir markanın logosu bulunmuyor. Bunun yerine önde ve arkada 'Volkswagen Group' yazısı göze çarpıyor.

    Ön bölümünde C şekilli LED aydınlatmaların dikkat çektiği konsept, neredeyse dik konumlandırılmış kavisli bir ön cama sahip. Ayrıca onun üzerinde gökyüzüne doğru bakan küçük bir cam daha mevcut. Profilden baktığımızda ise tıpkı üst kısım gibi parlak siyaha boyanmış çamurlukları, aerodinamik tekerlekleri ve tek parça olarak yukarı doğru açılan geniş kapıları görüyoruz.

    Volkswagen, sürücüsüz araç konsepti Gen.Travel'ı tanıttı.
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    Gen. Travel'ın gövde tipini tam olarak anlayamasak da tasarımcılar bunun MPV ve sedan gövde tiplerinin bir karışımı olduğunu belirtiyor. Konseptin yaşam alanı modüler yapıda ve şimdiki araçlardan oldukça farklı. Otonom bir araç hayal edilerek tasarlandığı için direksiyon ve pedallar denkleme dahil değil. Ayrıca günümüzde pek çok üreticinin özellikle altını çizdiği gibi 'sürdürülebilir' materyallerin kullanımına özen gösterilmiş.

    Farklı modları bulunan aracın konferans düzeninde dört tane bireysel koltuk, aralarında bir masa ve uzun yolculuklarda ideal bir çalışma ortamı sağlamak üzere dinamik bir aydınlatma bulunuyor. Aile düzeninde özellikle çocukların uzun yolculuklarda sıkılmaması için artırılmış gerçeklik destekli oyunlar devreye giriyor.

    Volkswagen, sürücüsüz araç konsepti Gen.Travel'ı tanıttı.
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    Gece düzeninde ise koltuklar yatağa dönüşüyor, yatarken bile maksimum güvenlik sağladığı belirtilen yolcu emniyet sistemi devreye giriyor ve ışık düzeni yolcuların doğal bir şekilde uykuya dalmasını sağlamak amacıyla melatonin üretimini etkileyecek şekilde ayarlanıyor.

    Teknik özellikler belli değil ancak geleceğe yönelik bu konseptin %100 elektrikli olduğunu düşünmek yanlış olmaz. Ayrıca araçta eABC (elektrikli aktif gövde kontrolü) adı verilen özel bir süspansiyon sistemi kullanılmış. Yapay zeka desteğinin de kullanıldığı Gen.Travel, verimliliği artırmak üzere 'platooning' yani konvoy halinde otonom sürüş sistemiyle de uyumlu.

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    %100 elektrikli Peugeot E-308

    M
    makine26 3 gün önce

    lexus çakması

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