Skoda'dan %100 elektrikli Octavia geliyor! Ama öncesinde başka modeller var

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Skoda, özellikle Avrupa'da ürün gamını elektriklendirmeye yönelik adımlarını hızlandırdı. Autocar'ın haberine göre Çekyalı üretici elektrikli Octavia modeli için de düğmeye basmış durumda.

Skoda, %100 elektrikli modelden önce Octavia'nın saf içten yanmalı ve PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyonlarını tazeleyerek 2024 yılında satışa sunacak. Ardından sıra elektrikli Octavia'ya gelecek. Söz konusu model satışa sunulduğunda Skoda'nın elektrikli ürün gamındaki yedi kişilik elektrikli SUV (ön gösterimi Vision 7S ile yapıldı), elektrikli şehir otomobili, crossover ve Fabia'nın yerini alacak olan küçük modele katılacak.

Yukarıda saydığımız modellerin 2026 yılına kadar piyasaya sürüleceğini göz önünde bulundurursak elektrikli Octavia'nın çıkışına daha dört yıldan daha fazla bir süre olduğunu söyleyebiliriz. Bu da demek oluyor ki otomobilin MEB platformu yerine Volkswagen Grubu'nun 2025'te çıkaracağı SSP (Ölçeklenebilir Sistemler Platformu) üzerine inşa edildiğini görebiliriz.

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Teknik özellikleri konuşmak için henüz çok erken fakat Autocar'a göre otomobilin standart önden çekişli versiyonlarında iki tane, daha performanslı versiyonlarında ise her tekerleğe bir motor gelecek şekilde toplam dört tane motor bulunması bekleniyor. Batarya tarafında ise 200 kW'a kadar şarj desteği ve 600 km'ye kadar menzil sunan yeni 89 kWsa'lik bataryanın daha gelişmiş bir versiyonunun bulunmasını bekleyebiliriz.

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Tasarım tarafında elektrikli Octavia'nın da Skoda'nın yeni 'Modern Solid' tasarım diline geçiş yapacağı kesin. Bu yeni tasarımın ilk gösterimi geçtiğimiz haftalarda Vision 7S ile yapıldı. Elektrikli Octavia'nın sedan ve station wagon formunda satılmaya devam etmesi fakat günümüzdeki Octavia Scout versiyonuna benzer şekilde hatta daha fazla crossover esintileri taşıması bekleniyor.

Bu noktada mevcut içten yanmalı motorlu Octavia'ya ne olacak diye merak etmiş olabilirsiniz. Skoda CEO'su Klaus Zellmer, bu konudaki açıklamasında "Octavia, büyük müşteri kitlesine sahip fantastik bir model. Onu mümkün olduğu kadar ailede tutacağız" şeklinde konuştu. Avrupa'da içten yanmalı motor yasağının 2035'te geleceğini düşünürsek, bildiğimiz Octavia da güncellenerek uzun bir süre daha pazarda kalacak gibi görünüyor.

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