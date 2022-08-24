Volkswagen ve Mercedes, Kanada'dan ham madde tedariki için sözleşme imzaladı

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Elektrikli araç satışları dünya genelinde artarken batarya konusundaki rekabet de gittikçe kızışıyor. Bu alanda batarya üretiminde kullanılan materyallerin tedariki büyük önem arz ederken Alman otomotiv devleri Mercedes-Benz ve Volkswagen'den yeni bir adım geldi.

Otomotiv dünyasının iki dev ismi, Kanada hükümetiyle iyi niyet sözleşmesi imzaladı. Bu sözleşme tahmin edebileceğiniz üzere lityum, nikel, kobalt ve grafit gibi materyallerin tedarikini temel alıyor. Bu konuda Volkswagen Grubu'nun yeni batarya şirketi PowerCo üzerinden Kanada'daki maden endüstrisiyle etkileşim içerisinde olacağını görüyoruz. Plan kapsamında katot malzeme üretimini artırmak isteyen şirketin Kanada'da yeni bir ofis kurmayı hedeflediği de belirtiliyor.

Mercedes-Benz ise bunların haricinde Kanada ve Almanya'da operasyonları bulunan maden şirketi Rock Tech ile stratejik partnerlik anlaşması imzaladı. Buna göre Alman üretini 2026 yılından başlamak üzere Kanadalı şirketten yılda 10 bin ton olmak üzere lityum hidroksit tedarik edecek. Bu da Mercedes'in önümüzdeki yıllarda ürün gamını elektriklendirmesini kolaylaştıracak.

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Sözleşmelerde imzası bulunan Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Kanada ile iş birliğinin enerji ve ham madde konusunda Rusya'ya bağımlılığı azaltacağını söylemiş. Scholz ayrıca Kanada'nın doğal kaynak açısından Rusya kadar zengin ve ondan farklı olarak güvenilir bir demokrasiye sahip olduğunun altını çizmiş.

Otomotiv devlerinin batarya yarışı düşünüldüğünde Volkswagen ve Mercedes-Benz'in Kanada'ya yönelik adımı sürpriz değil elbette ancak bu durumun arkasında başka bir motivasyon daha var: ABD'nin kısa süre önce açıkladığı teşvik şartları. Öyle ki ilerleyen süreçte bir elektrikli otomobilin ABD'de teşvik şartlarına uyması için batarya paketinde kullanılan materyallerin ABD, Kanada veya ABD'nin ticaret anlaşmasının olduğu pazarlardan tedarik edilmiş olması gerekecek.

Volkswagen ve Mercedes-Benz'in yeni anlaşması da bu konuda iki üreticinin elini güçlendirecek gibi görünüyor.

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Volkswagen ve Mercedes, Kanada ile tedarik anlaşması imzaladı