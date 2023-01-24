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    Volvo EX30 elektrikli kompakt SUV'un tanıtılacağı tarih belli oldu

    Volvo'nun ürün gamındaki en küçük ve en uygun fiyatlı elektrikli araç olarak daha genç müşterileri markaya çekmesi planlanan Volvo EX30, önümüzdeki yaz resmi olarak tanıtılacak.
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    Volvo EX30 elektrikli kompakt SUV'un tanıtım tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Volvo Cars CEO'su Jim Rowan, üzerinde çalıştıkları Volvo EX30 isimli elektrikli kompakt crossover'ın 15 Haziran'da tanıtılacağını duyurdu.

    2023 bitmeden satışa sunulması planlanan Volvo EX30, markanın elektrikli araç pazarındaki en küçük üyesi olacak. Böylelikle fiyat olarak da giriş seviyesini biraz daha aşağıya çekecek olan modelin Volvo'ya daha genç müşteriler kazandırması noktasındaki umutlar yüksek.

    Detaylar henüz belli değil ancak yeni Volvo EX30'un Geely grubunun modüler SEA platformu üzerine inşa edileceğini biliyoruz. Böylelikle Smart #1 ile platform ikizi olacak. Ayrıca CEO'nun belirttiğine göre kompakt model; fazlasıyla güvenli, yeterli menzile ve iç hacme sahip bir araç olacak.

    Volvo EX30, boyut olarak XC40'ın altında konumlanacak. Standart olarak arkadan itiş düzenine sahip olacak modelde müşterilere farklı batarya seçenekleri sunulacak. Şirketin menzil konusunda büyük vaatleri yok. Rowan, ilerleyen yıllarda şarj altyapısının gelişmesiyle menzilin sorun olmaktan çıkacağına inanıyor.

    Volvo EX30'un üretimi Çin'de yapılacak. Online olarak satılacak araç, üç aylık taahhüt karşılığında abonelik modeliyle de kullanılabilecek. Tasarım henüz belli değil ancak EX30 (solda) ve EX90'ın yer aldığı fotoğraftan aracın genel silüeti ve boyutu hakkında çıkarım yapılabilir. 

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    ChelseaNy 2 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 5 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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