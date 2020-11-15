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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volvo hayat kurtarmaya yardımcı olmak için yeni otomobillerini 30 metreden aşağıya attı

    Volvo, şimdiye kadarki en zorlu çarpışma testlerinden birini gerçekleştirdi. Kurtarma ekiplerinin becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan testte toplam on adet Volvo, bir vinçten aşağıya bırakıldı.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    3,2b
    115
    18
    Otomobil Teknolojileri
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Volvo hayat kurtarmaya yardımcı olmak için yeni otomobillerini 30 metreden aşağıya attı
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    Volvo on adet yeni otomobilini 30 metre yükseklikten aşağıya düşürdüğü "oldukça zorlu" bir çarpışma testi gerçekleştirdi. İsevçli şirket bu testle acil müdahale ekiplerinin kurtarma becerilerini uygulamalarına yardımcı olmakla kalmadı aynı zamanda en kötü acil durum senaryolarının simüle edilmesini sağladı.

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    Volvo uzmanları bu sıradışı testi gerçekleştirmek için bir inşaat vinci kullandı. İsveçliler, bu vinç yardımıyla 30 metre yüksekliğe çıkardıkları on farklı modeli aşağıya bıraktı. Çarpışma öncesinde mühendisler, istenen hasar düzeyinin oluşması için her otomobilin ne kadar basınç ve kuvvete maruz kalması gerektiği hakkında kesin hesaplamalar yaptı.

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    Volvo hayat kurtarmaya yardımcı olmak için yeni otomobillerini 30 metreden aşağıya attı
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    Bu yaklaşım, çok yüksek hızda gerçekleşen otomobil kazaları, bir otomobilin bir kamyona yüksek hızda çarptığı kazalar veya bir otomobilin yandan şiddetli bir şekilde darbe aldığı kazaları simüle etmeyi mümkün kıldı.

    Amaç ekiplerin hayat kurtarma yetkinliklerini geliştirmek

    Bu gibi durumlarda otomobilin içinde yer alan insanların durumu kritik olabilir. Bu nedenle çarpışma testinin temel amacı, hasarlı araçları "hayat çeneleri" olarak bilinen hidrolik kurtarma aletleri yardımıyla açarak, kazazedeleri hızla dışarıya çıkarması gereken acil durum kurtarma ekiplerinin becerilerini geliştirmekti.

    Volvo hayat kurtarmaya yardımcı olmak için yeni otomobillerini 30 metreden aşağıya attı
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    Kurtarma ekipleri genellikle hurdalıklardan alınan 15-20 yıl önce üretilmiş araçlar üzerinde eğitim görüyorlar. Ancak eski modeller ile modern otomobiller arasında çelik mukavemeti, güvenlik kafesi yapısı ve genel dayanıklılık açısından büyük bir fark var. Yeni Volvo'ların modern otomobiller arasında en sert çeliğe sahip olduklarını hatırlatalım.

    Volvo'nun katkıda bulunduğu bu tür testler, kurtarma ekiplerinin yüksek dayanıklılık standarlarına göre üretilmiş yeni modeller üzerinde uygulama yaparak hayat kurtarma becerilerini ilerletmelerini ve yeni kurtarma teknikleri geliştirmelerini sağlıyor.



    https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/274379/watch-how-volvo-cars-drops-new-cars-from-30-metres-to-help-rescue-services-save-lives Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şahini 30 metre yukardan aşağı bıraksan yere düşmeden parçalanır
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    emregnu (Emre ONGUN) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    En kaliteli reklam olmuş. Volvo ekiplerini tebrik ederim. Televizyona çok pahallı reklam vermektense Volvo kalitesini gerçek ve faydalı bir test ile göstermiş oldular.
    En kaliteli reklam olmuş. Volvo ekiplerini tebrik ederim. Televizyona çok pahallı reklam vermektense Volvo kalitesini gerçek ve faydalı bir test ile göstermiş o...
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    Yanıtla +19
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    musty1547 (mustafa ünlü) 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    Abi getirin burada 0 araba diye satarız 🤩 kazasız değişensiz 700-800 bine gider 😂
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    hazarcep (Hazar ) 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kırmızı araba 30 metreden düştü ön plakalık cam ile bütünleşti araba airbag açmadı abi
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    alemburda34 26 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    ölüsü bile sahibindende para eder versinler bize biz onu toplar tekrar trafiğe salarız
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    OssiiE (Ouz Kskn) 32 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bazıları demiş ucuz reklam olmuş. Kazada araçlar kafa kafaya girmiyor mu araçlar. Neyin kafasını yaşıyorsunuz. Taş gibi sağlam araba
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    ohafener (murat pekergin) 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sene 1995 de İlk reklam dersimizde 80 Li yıllardaki Volvo reklamında güvenlik testini izletmişlerdi ve bu reklamda da uçurumdan aşağı serbest düşüş yapan sürücüsüz araç burnu üstünde dik durmuştu. Üniversite deki ilk tulum aklıma geldi bunu görünce 😊
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    sadecedogan (Doğan Atik) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Volvo’dan ötesi var mı !!!

    Ucuz reklam olmuş, tiye almışlar vs. demenize gerek yok.

    Başka hangi firma bunun gibi denemeler yapıyor ki !!!

    Normal çarpışma testleri yapsa bunu çoğu firma yapıyor dersiniz.

    En azından 30 metre gibi bir yükseklikten aşağı atıyorlar.
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    ezimuse (Muhammet ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    XC40 3. düşmesinde bile kabini korumaya devam ediyor. Tabi o şiddetlerde iç organlar sağlam kalabilir mi bilinmez.
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    CoreXXX (fatih tat) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Volvolar gerçekden çok sağlam. Bunu şahsen deneyimlemek beni üzsede kaza şoku hariç hiç zarar görmedim. Üstelik sürdüğüm araç 10 yıllık orta sınıf araçtı. Dahada sağlamlaştırıldığını okuyoruz. Ah şu volvo mühendisleri nin arasına bi kaç tane estetikden anlayan adam koysalar bu volvo 2 katı satar eminim
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    khytr89 (Hakan ) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Çok amatörce ve saçma olmuş.. Dağdan bayırdan atmaları lazımdı ki gerçek hayatı simule etsin.. Araç o zaman a b c tum sutunlardan kastıracak, cam tavan patlayacak işte o zaman derim tamam adamlar hakkıyla yapmış ama bu insan hayatını tiye alan ucuz bir reklam..
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) khytr89
    Yarın yolda yürürken 10 katlı bi bina kestir gözüne ve aklına bu video gelsin sonra bi daha düşün :)
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    th9 1 sa. ( Mesaj Silindi ) khytr89
    yoruma bak xd,türkiye çok garip
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    interwap (Volkan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bazı araçlar yeterince hasar almamış olsa gerek bir aracı birden fazla kez aşağı bıraktıkları olmuş.
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    3177 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Volvo, Otomobil ve
    8 etiket daha çarpışma testi araba acil durum kurtarma ekibi hayat kurtarma araç vinç Bilim ve Teknoloji
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