Volvo hayat kurtarmaya yardımcı olmak için yeni otomobillerini 30 metreden aşağıya attı

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Volvo on adet yeni otomobilini 30 metre yükseklikten aşağıya düşürdüğü "oldukça zorlu" bir çarpışma testi gerçekleştirdi. İsevçli şirket bu testle acil müdahale ekiplerinin kurtarma becerilerini uygulamalarına yardımcı olmakla kalmadı aynı zamanda en kötü acil durum senaryolarının simüle edilmesini sağladı.

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Volvo uzmanları bu sıradışı testi gerçekleştirmek için bir inşaat vinci kullandı. İsveçliler, bu vinç yardımıyla 30 metre yüksekliğe çıkardıkları on farklı modeli aşağıya bıraktı. Çarpışma öncesinde mühendisler, istenen hasar düzeyinin oluşması için her otomobilin ne kadar basınç ve kuvvete maruz kalması gerektiği hakkında kesin hesaplamalar yaptı.

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Bu yaklaşım, çok yüksek hızda gerçekleşen otomobil kazaları, bir otomobilin bir kamyona yüksek hızda çarptığı kazalar veya bir otomobilin yandan şiddetli bir şekilde darbe aldığı kazaları simüle etmeyi mümkün kıldı.

Amaç ekiplerin hayat kurtarma yetkinliklerini geliştirmek

Bu gibi durumlarda otomobilin içinde yer alan insanların durumu kritik olabilir. Bu nedenle çarpışma testinin temel amacı, hasarlı araçları "hayat çeneleri" olarak bilinen hidrolik kurtarma aletleri yardımıyla açarak, kazazedeleri hızla dışarıya çıkarması gereken acil durum kurtarma ekiplerinin becerilerini geliştirmekti.

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Kurtarma ekipleri genellikle hurdalıklardan alınan 15-20 yıl önce üretilmiş araçlar üzerinde eğitim görüyorlar. Ancak eski modeller ile modern otomobiller arasında çelik mukavemeti, güvenlik kafesi yapısı ve genel dayanıklılık açısından büyük bir fark var. Yeni Volvo'ların modern otomobiller arasında en sert çeliğe sahip olduklarını hatırlatalım.

Volvo'nun katkıda bulunduğu bu tür testler, kurtarma ekiplerinin yüksek dayanıklılık standarlarına göre üretilmiş yeni modeller üzerinde uygulama yaparak hayat kurtarma becerilerini ilerletmelerini ve yeni kurtarma teknikleri geliştirmelerini sağlıyor.

https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/274379/watch-how-volvo-cars-drops-new-cars-from-30-metres-to-help-rescue-services-save-lives

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