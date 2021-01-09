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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volvo'nun ikinci elektrikli otomobili 2021'de üretime girecek

    Volvo ikinci elektrikli otomobilini piyasaya sürme hazırlıkları yapıyor. İsveçli marka ikinci saf elektrikli otomobilinin 2021 yılına üretime gireceğini açıkladı.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Volvo'nun ikinci elektrikli otomobili 2021'de üretime girecek
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    Volvo kısa bir süre önce ikinci elektrikli otomobili üzerinde çalıştığını açıklamış ve araçla ilgili detayları Mart ayında öğreneceğimizi söylemişti. İsveçli marka şimdi de ikinci saf elektrikli otomobilinin 2021 yılında üretime gireceğini duyurdu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Volvo ikinci elektrikli otomobilini çıkarmaya hazırlanıyor

    Ayrıca Bkz. "2021 Fiat Egea donanım seviyeleri arasındaki farklar"

    Şirket Belçika'nın Gent şehrindeki fabrikasında elektrikli araç üretim kapasitesini üç katına çıkaracağına dair bir basın açıklaması yayınladı. XC40 Recharge'ın ardından gelecek ikinci modelin bu yıl üretime girileceğini de bu bildiri sayesinde öğrenmiş olduk.

    Volvo'nun ikinci elektrikli otomobili 2021'de üretime girecek
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    CMA platformunu temel alacak

    Volvo Cars Küresel Endüstriyel Operasyonlar ve Kalite Başkanı Javier Varela konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Geleceğimiz elektrikli otomobillerde ve müşterilerimiz Recharge otomobillerimizi çok beğeniyor. Model yelpazemizi elektriklendirmeye ve elektrikli araç üretim kapasitemizi artırmaya devam ediyoruz. Bu açıdan bakıldığında Gent, global üretim ağımız için gerçek bir öncü konumunda” ifadelerini kullandı.

    Volvo'nun ikinci elektrikli otomobili XC40 Recharge ve Polestar 2 ile aynı CMA (Compact Modular Architecture) platformunu paylaşacak. Volvo CEO'su Hakan Samuelsson geçtiğimiz günerlde verdiği bir röportajda, aracın XC40'tan "daha modern" bir görünüme sahip olacağını söylemişti.



    https://www.carscoops.com/2021/01/volvo-says-its-future-is-electric-will-triple-ev-production-at-ghent-plant-by-2022/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Seçenekler artsın böylece satışlarda artar.
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    Elektrikliarabasever 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    XC100 olacak sanırım bu yeni model asıl ben Polestar'ın Precept konseptinin gerçeğe dönüşmesini bekliyorum son senelerde gördüğüm en mükemmel arabalardan biri.
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