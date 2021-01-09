Volvo'nun ikinci elektrikli otomobili 2021'de üretime girecek

Volvo kısa bir süre önce ikinci elektrikli otomobili üzerinde çalıştığını açıklamış ve araçla ilgili detayları Mart ayında öğreneceğimizi söylemişti. İsveçli marka şimdi de ikinci saf elektrikli otomobilinin 2021 yılında üretime gireceğini duyurdu.İlginizi Çekebilir Volvo ikinci elektrikli otomobilini çıkarmaya hazırlanıyor
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Şirket Belçika'nın Gent şehrindeki fabrikasında elektrikli araç üretim kapasitesini üç katına çıkaracağına dair bir basın açıklaması yayınladı. XC40 Recharge'ın ardından gelecek ikinci modelin bu yıl üretime girileceğini de bu bildiri sayesinde öğrenmiş olduk.
CMA platformunu temel alacak
Volvo Cars Küresel Endüstriyel Operasyonlar ve Kalite Başkanı Javier Varela konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Geleceğimiz elektrikli otomobillerde ve müşterilerimiz Recharge otomobillerimizi çok beğeniyor. Model yelpazemizi elektriklendirmeye ve elektrikli araç üretim kapasitemizi artırmaya devam ediyoruz. Bu açıdan bakıldığında Gent, global üretim ağımız için gerçek bir öncü konumunda” ifadelerini kullandı.
Volvo'nun ikinci elektrikli otomobili XC40 Recharge ve Polestar 2 ile aynı CMA (Compact Modular Architecture) platformunu paylaşacak. Volvo CEO'su Hakan Samuelsson geçtiğimiz günerlde verdiği bir röportajda, aracın XC40'tan "daha modern" bir görünüme sahip olacağını söylemişti.
https://www.carscoops.com/2021/01/volvo-says-its-future-is-electric-will-triple-ev-production-at-ghent-plant-by-2022/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.