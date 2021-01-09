Volvo'nun ikinci elektrikli otomobili 2021'de üretime girecek

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Volvo kısa bir süre önce ikinci elektrikli otomobili üzerinde çalıştığını açıklamış ve araçla ilgili detayları Mart ayında öğreneceğimizi söylemişti. İsveçli marka şimdi de ikinci saf elektrikli otomobilinin 2021 yılında üretime gireceğini duyurdu.

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Şirket Belçika'nın Gent şehrindeki fabrikasında elektrikli araç üretim kapasitesini üç katına çıkaracağına dair bir basın açıklaması yayınladı. XC40 Recharge'ın ardından gelecek ikinci modelin bu yıl üretime girileceğini de bu bildiri sayesinde öğrenmiş olduk.

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CMA platformunu temel alacak

Volvo Cars Küresel Endüstriyel Operasyonlar ve Kalite Başkanı Javier Varela konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Geleceğimiz elektrikli otomobillerde ve müşterilerimiz Recharge otomobillerimizi çok beğeniyor. Model yelpazemizi elektriklendirmeye ve elektrikli araç üretim kapasitemizi artırmaya devam ediyoruz. Bu açıdan bakıldığında Gent, global üretim ağımız için gerçek bir öncü konumunda” ifadelerini kullandı.

Volvo'nun ikinci elektrikli otomobili XC40 Recharge ve Polestar 2 ile aynı CMA (Compact Modular Architecture) platformunu paylaşacak. Volvo CEO'su Hakan Samuelsson geçtiğimiz günerlde verdiği bir röportajda, aracın XC40'tan "daha modern" bir görünüme sahip olacağını söylemişti.

https://www.carscoops.com/2021/01/volvo-says-its-future-is-electric-will-triple-ev-production-at-ghent-plant-by-2022/

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