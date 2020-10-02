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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volvo'nun ilk tamamen elektrikli modeli XC40 Recharge sonunda üretime girdi

    İsveçli üretici, elektrikli araç pazarındaki ilk temsilcisi XC40 Recharge'ı sahaya sürmeye hazırlanıyor. Üretim bandına çıkan elektrikli SUV'un ilk müşteri teslimatları bu ay sonu gerçekleştirilecek.
    2 hf.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Volvo'nun ilk tamamen elektrikli modeli XC40 Recharge sonunda üretime girdi
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    Volvo'nun yaklaşık bir yıl önce tanıttığı ilk tamamen elektrikli modeli XC40 Recharge sonunda üretim bandına çıktı. Belçika'daki Gent Fabrikası'nda üretilen modelin ilk ön sipariş müşterileri bu ay sonunda araçlarına kavuşacak.

    Volvo'dan yapılan açıklamada, bu yıl içerisinde üretilecek tüm XC40 Recharge modellerinin satıldığı belirtildi. Elektrikli crossover'ın hala siparişe açık olduğunu hatırlatan İsveçli marka, şu andan itibaren sipariş veren müşterilerin otomobillerini ancak önümüzdeki yıl içerisinde teslim alabileceklerinin altını çizdi.

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    Geely iş birliğiyle geliştirilen CMA platformu üzerine inşa edilen Volvo XC40 Recharge, Polestar 2 ile aynı elektrikli güç aktarma organlarını paylaşıyor. Toplamda 408 beygir güç üreten iki elektrik motoruyla donatılan elektrikli crossover, 0-100 km/s hızlanmasını 4.9 saniyede tamamlıyor. Elektrikli otomobilin maksimum hızı ise 180 km/s ile sınırlandırılmış.

    Volvo'nun ilk tamamen elektrikli modeli XC40 Recharge sonunda üretime girdi
    Tam Boyutta Gör

    Enerjisini 78 kWh'lık lityum iyon batarya paketinden alan Volvo XC40 Recharge, Avrupa'da geçerli olan WLTP ölçümlerine göre tam dolu batarya ile 418 kilometre menzil sunuyor. Hızlı şarj sistemi kullanıldığında, bataryanın yüzde 80 doluma ulaşması 40 dakika sürüyor.

    Volvo XC40 Recharge'ın Almanya'daki başlangıç fiyatı 60.437 euro. Ülkemizde Volvo XC40'ın benzinli, hafif hibrit ve şarj edilebilir hibrit versiyonları satılıyor. Şarj edilebilir hibrit versiyonun başlangıç fiyatı 599.718 TL.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    xenix 2 hf. en beğenilen
    İsveçli otomobil üreticisi diyerek habere yanlış başlamışsınız volvo’yu çinliler satın aldı hemde 10 yıl önce. Bildiğiniz Geely alt markası oldu.
    3 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    bentürküm 2 hf.
    Türk ne zaman elektrikli araba üretecek?
    Yanıtla
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 2 hf.
    çinlilerin değil mi bu şirket
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    nebulabado 2 hf.
    Ben TOGG'u bekliyorum.
    Yanıtla
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    xenix 2 hf. en beğenilen
    İsveçli otomobil üreticisi diyerek habere yanlış başlamışsınız volvo’yu çinliler satın aldı hemde 10 yıl önce. Bildiğiniz Geely alt markası oldu.
    3 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    haberelectro 2 hf. xenix
    ingiliz markaların çoğu başka ülkelerce satın alındı. Sen şimdi rolls royce a alman markası mı diyeceksin. Saçmalamayın.
    Yanıtla +1
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    nacker 2 hf. xenix
    Öyleyse Volvo'nun yönetim kurulundaki 12 kişiden niye sadece bir tanesi Çinli?Volvo için değişen tek şey sermayenin yeri oldu. Şirket hala İsveçli.
    1 Yanıt Yanıtla
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    onkuba 2 hf. xenix
    O zaman lamborghini, ducati falan alman oluyor yani?
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    PURECAUCASIANWHITE 2 hf. (düzenlendi)
    2 milyonla ülkeye giriş yapar
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    Keyless 2 hf.
    Eğer fiyat doğru ise bir kendine hiç devlete alıyorsun bu euro hesabıyla, gayet uyguna gelen bir otomobil olmuş.
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    IceRulez (Osman R.F) 2 hf.
    Adam ödesin 60 bin biz ödeyelim 600 bin hey gidi..
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    haberelectro 2 hf.
    TITRE TESLA
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    bluerdem (Erdem TURGAN) 2 hf. (düzenlendi)
    aylardır Ingiltere'de satılan otomobil nasıl "sonunda üretime girmiş" oluyor? 2021'de Türkiye'ye gelmesi bile bekleniyor.



    https://www.volvocars.com/uk/v/cars/xc40-electric
    3 Yanıt Yanıtla
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    haberelectro 2 hf. bluerdem
    Siparişe açılan araba üretime girdi anlamına gelmez. Tesla model 3 örnek.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 2 hf. bluerdem
    Arabayı almak için parasını öder 6 ay sana teslim edilmesini beklersin durum bu
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    x-rayted (H. Cenk ) 2 hf. bluerdem
    Yanlışınız var. Satışta olan model T5 recharge. Yani 1.5 benzinli+elektrik Hibrit. Yani plugin Hibrit. Bu ise ful elektrikli . Xc40 recharge. Henüz yola çıkmadı. T5 recharge Türkiye'ye geldi ama satışta değil yanılmıyorsam. Hepsi bayiilerin test aracı oldu. Siparişler yıl sonu falan olur deniyor yanılmıyorsam. 2021 model yılı (1 haziran ve sonrası üretim) Tüm volvoların maksimum hızı 180 km. Benim t3 mayıs sonu üretim benim son hız 210.
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