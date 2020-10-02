Volvo'nun ilk tamamen elektrikli modeli XC40 Recharge sonunda üretime girdi

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Volvo'nun yaklaşık bir yıl önce tanıttığı ilk tamamen elektrikli modeli XC40 Recharge sonunda üretim bandına çıktı. Belçika'daki Gent Fabrikası'nda üretilen modelin ilk ön sipariş müşterileri bu ay sonunda araçlarına kavuşacak.

Volvo'dan yapılan açıklamada, bu yıl içerisinde üretilecek tüm XC40 Recharge modellerinin satıldığı belirtildi. Elektrikli crossover'ın hala siparişe açık olduğunu hatırlatan İsveçli marka, şu andan itibaren sipariş veren müşterilerin otomobillerini ancak önümüzdeki yıl içerisinde teslim alabileceklerinin altını çizdi.

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Geely iş birliğiyle geliştirilen CMA platformu üzerine inşa edilen Volvo XC40 Recharge, Polestar 2 ile aynı elektrikli güç aktarma organlarını paylaşıyor. Toplamda 408 beygir güç üreten iki elektrik motoruyla donatılan elektrikli crossover, 0-100 km/s hızlanmasını 4.9 saniyede tamamlıyor. Elektrikli otomobilin maksimum hızı ise 180 km/s ile sınırlandırılmış.

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Enerjisini 78 kWh'lık lityum iyon batarya paketinden alan Volvo XC40 Recharge, Avrupa'da geçerli olan WLTP ölçümlerine göre tam dolu batarya ile 418 kilometre menzil sunuyor. Hızlı şarj sistemi kullanıldığında, bataryanın yüzde 80 doluma ulaşması 40 dakika sürüyor.

Volvo XC40 Recharge'ın Almanya'daki başlangıç fiyatı 60.437 euro. Ülkemizde Volvo XC40'ın benzinli, hafif hibrit ve şarj edilebilir hibrit versiyonları satılıyor. Şarj edilebilir hibrit versiyonun başlangıç fiyatı 599.718 TL.

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