VRK-1 enzim aktivitesi nematodlarda yaşam ömrünü uzatıyor

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KAIST ( Korea Advanced Institute of Science and Technology ) kurumu araştırmacılarının yaptığı yeni araştırma hücre enerji metabolizmasına ait bazı yolakların uzun yaşam ömrüyle ilişkisine yönelik yeni bulgular ortaya koydu.

İnsan hücreleri ve yuvarlak solucanlarda yapılan yeni araştırma yaşlanma karşıtı tedavilerin terapötik hedeflerini belirlemek ve bahsi geçen yolakları aktive ederek yaşam ömrünü uzatma amacıyla yapılacak çalışmalar için oldukça büyük potansiyel barındırıyor.

AMPK ve VRK-1

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AMPK veya ( adenosine monophosphate-activated protein kinase ) olarak adlandırılan enzim metabolik olaylarda anahtar rol oynamakla birlikte ilgili enzime ‘’sihirli mermi’’ lakabı verilmiş çünkü bahsi geçen enzim kardiyovasküler sağlığı korumakla birlikte yaşam ömrünü de uzatıyor. İlgili enzim egzersiz dönemlerinde ve kalori kısıtlamalarında aktive oluyor.

Hayvan modellerinde meydana getilen AMPK artışlarının organizmanın yaşam ömrünü önemli ölçüde uzattığı belirtiliyor.

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Caenorhabditis elegans ( C. elegans ) olarak adlandırılan Nematodlar üzerinde çalışan araştırma ekibi VRK-1 olarak adlandırdıkları ve AMPK ile birlikte hücre enerji düzenlenmesinde görev alan yeni bir enzim keşfetti.

Yuvarlak solucanlarda VRK-1 aktivite artışının AMPK aktivitesini artırdığı, bu durumun da organizmanın yaşam ömrünü uzattığı tespit edildi.

Ayrıca Bkz. "Araştırmalara göre ter ve koltuk altı kokusu insanlık tarihinden çok daha eski"

Araştırma ekibi yeni araştırmayı insan hücreleri üzerinde de denemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni araştırma Science Advances adlı dergide yayımlandı.

https://advances.sciencemag.org/content/6/27/eaaw7824

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