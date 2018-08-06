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The Walking Dead karakteri Negan, Tekken 7'ye katılıyor

Bandai Namco'nun popüler dövüş oyunu Tekken 7, seriye misafir karakterler getirmeye devam ediyor. Ancak bu seferki misafirimiz bir oyun karakteri değil, bir dizi karakteri olacak
9 ay
2,9b
1
5
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Bandai Namco, geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen dünyanın en büyük dövüş oyunu turnuvası EVO 2018'de çok ilginç bir duyuruya imza attı. Sevilen dövüş oyunu Tekken 7'nin Sezon 2 DLC paketini ilk kez duyuran şirket, The Walking Dead serisinden Negan'ın misafir karakter olarak oyuna katılacağını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Tekken 7, farklı oyunlardan getirilen misafir karakterleriyle bir süredir çok önemli işler başarıyordu. Street Fighter serisinden Akuma, Fatal Fury'den Geese Howard ve Final Fantasy XV'den Noctic Lucis Caelum'u Tekken serisine tanıtan oyun, farklı kesimlerden oyuncuların dikkatini çekerek her geçen gün popülaritesini artırmaya devam ediyor. Misafir karakterlerin getirdiği bu ilgiden çok memnun olan Bandai Namco, şimdi ise biraz daha farklı bir işe imza atıp bir dizi karakterini "dövüşe katmaya" hazırlanıyor.


Anna Williams ve Lei Wulong geri dönüyor


Sezon 2'nin bir diğer heyecan verici kısmıysa Anna Williams ve Lei Wulong'un seriye geri dönüşü oldu. Nina Williams'ın kardeşi ve Kazuya Mishima'nın kişisel koruması olan Anna, 1994'te yayınlanan ilk Tekken oyunundan bu yana serinin bir parçasıydı. Jackie Chan'den esinlenilerek dizayn edilen Lei ise Tekken 2 ile tanıtılmış Tekken 7'ye kadar tüm oyunlarda yer almıştı. Bu iki karakter yokluğu Tekken 7'nin önemli eksikliklerinden birisi olarak gösteriliyordu.

Sezon 2 DLC paketi toplamda altı farklı yeni karakteri Tekken 7'ye katacak. Negan, Anna ve Lei haricindeki diğer üç karakter şu an için belli değil. Bandai Namco, yeni mekanikler ve oyun içi dengeleri değiştirecek bazı ayarlamaları da beraberinde getirecek olan Sezon 2'nin yakında yayınlanacağını söylüyor. 

youtube=https://www.youtube.com/watch?v=Sy3BHkOA6eM Yorum Yaz
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Askaparta 9 ay
Lusil kana bulanacak.
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DH Misafiri 9 ay
Harika bir detay evet
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frostburn 9 ay
sırf bu karakter için tekken'i ilk defa deneyecekler olacağına eminim.AÇıkçası güzel olmuş , bu karakterin oyun dünyasında yer edinmesini isterim.
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stalker(1979) 9 ay
Negan ne alaka? :)
1 Yanıt Yanıtla +1
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Pizza Steve 9 ay stalker(1979)
stalker(1979)
Negan ne alaka? :)

Popüler kültür
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