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    Anlık Bildirim

    OnePlus 13 ve OnePlus 13R’nin kamera tasarımları ortaya çıktı

    Android pazarının en başarılı markalarından olan OnePlus, yeni amiral gemi cihazlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Firmanın merakla beklenen iki yeni amiral gemisinin kamera tasarımları ortaya çıktı.
    OnePlus 12 ve OnePlus 12R Tam Boyutta Gör
    Android pazarının en başarılı markalarından olan OnePlus, dikkat çekici akıllı telefonlar üretmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan OnePlus 12 serisini küresel pazar için tanıtan firma, gelecek senenin OnePlus 13 serisi üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Bir süredir sızıntılara konu olan yeni serinin şimdi de kamera tasarımı ortay çıktı.

    OnePlus 13 ve OnePlus 13R farklı kamera tasarımlarına sahip olacak

    Güvenilir sızıntıları ile bilinen Yogesh Brar, OnePlus 13 ve OnePlus 13R’nin kamera sistemlerini detaylandıran taslak çizimler yayınladı. Brar’ın yayınladığı çizimlere göre firma, OnePlus 12 serisinin aksine OnePlus 13 serisinde farklı tasarım anlayışlarına yer verecek. Serinin üst seviye telefonu OnePlus 13, Xiaomi 13 Ultra benzeri dairesel bir arka kamera sistemine sahip olacak. OnePlus 13R ise OnePlus 10 Pro benzeri bir kamera sistemine yer verecek.

    OnePlus 13 ve OnePlus 13R Tam Boyutta Gör
    OnePlus’ın merakla beklenen yeni telefonları, muhtemelen yıl sonuna doğru Çin’de tanıtılacak. Cihazların önümüzdeki yılın başlarında ise küresel pazarda satışa sunulması bekleniyor. OnePlus 13, muhtemelen Snapdragon 8 Gen 4 yonga setini, OnePlus 13R ise muhtemelen Snapdragon 8 Gen 3 veya benzeri performans sunan başka bir yonga setini kullanacak.
    Kaynakça https://wccftech.com/a-new-leak-shows-oneplus-13-and-oneplus-13rs-camera-islands/ https://www.cnet.com/pictures/oneplus-12-and-12r-bring-a-familiar-design/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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