OnePlus 13 ve OnePlus 13R’nin kamera tasarımları ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Android pazarının en başarılı markalarından olan OnePlus, dikkat çekici akıllı telefonlar üretmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan OnePlus 12 serisini küresel pazar için tanıtan firma, gelecek senenin OnePlus 13 serisi üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Bir süredir sızıntılara konu olan yeni serinin şimdi de kamera tasarımı ortay çıktı.

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OnePlus 13 ve OnePlus 13R farklı kamera tasarımlarına sahip olacak

Güvenilir sızıntıları ile bilinen Yogesh Brar, OnePlus 13 ve OnePlus 13R’nin kamera sistemlerini detaylandıran taslak çizimler yayınladı. Brar’ın yayınladığı çizimlere göre firma, OnePlus 12 serisinin aksine OnePlus 13 serisinde farklı tasarım anlayışlarına yer verecek. Serinin üst seviye telefonu OnePlus 13, Xiaomi 13 Ultra benzeri dairesel bir arka kamera sistemine sahip olacak. OnePlus 13R ise OnePlus 10 Pro benzeri bir kamera sistemine yer verecek.

Tam Boyutta Gör OnePlus’ın merakla beklenen yeni telefonları, muhtemelen yıl sonuna doğru Çin’de tanıtılacak. Cihazların önümüzdeki yılın başlarında ise küresel pazarda satışa sunulması bekleniyor. OnePlus 13, muhtemelen Snapdragon 8 Gen 4 yonga setini, OnePlus 13R ise muhtemelen Snapdragon 8 Gen 3 veya benzeri performans sunan başka bir yonga setini kullanacak.

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OnePlus 13 serisinin kamera tasarımı ortaya çıktı