Warner Bros: Suicide Squad oyunu beklentilerin altında kaldı

Tam Boyutta Gör Batman Arkham serisi, aradan yıllar geçmesine rağmen hala oyun dünyasının en başarılı çizgi roman adaptasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu başarılı serinin arkasındaki isim olan Rocksteady Studios, Suicide Squad: Kill the Justice League ile 8 yılın ardından oyun dünyasına geri döndü. Yapım, çıkışında büyük eleştirilere maruz kaldı ve sosyal medyada tartışma konusu oldu. Peki Rocksteady’nin sahibi Warner Bros yapım hakkında ne düşünüyor?

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Suicide Squad beklenen başarıyı gösteremedi

Suicide Squad: Kill the Justice League, hikâye odaklı bir oyun olmasına rağmen canlı servis yapımı olarak satışa sunuldu. Çevrimiçi problemler, oyun içi kozmetik satışları ve hikâyenin süresi nedeniyle oyun ciddi eleştirilere maruz kaldı. Steam verilerine göre stüdyonun 2015 yılında çıkardığı Batman: Arkham Knight, aktif oyuncu sayısı olarak Suicide Squad’ı geçiyor. Yapımın düşük oyuncu sayısı ve satışlarının ardından Warner Bros ilk kez bir açıklama yaptı.

Warner Bros Discovery’nin bilanço sunumu sırasında şirketin CFO’su Gunnar Wiedenfels, Suicide Squad hakkında konuştu. Gunnar, “2024'ün ana oyunu çıkışlarımızdan biri olan Suicide Squad: Kill the Justice League, yayımlanmasından bu yana beklentilerimizin altında kaldı” dedi ve oyun sektöründe zorlu bir yıl geçirebileceklerini belirtti. Tüm bunlara rağmen Warner Bros, 2023’ün en çok satan oyunu olan Hogwarts Legacy’den oldukça memnun. Bakalım firma yakında canlı servis oyunlarından vazgeçip tek kişilik oyunlara odaklanacak mı?



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Suicide Squad beklenen başarıyı gösteremedi