Warner Bros: Suicide Squad oyunu beklentilerin altında kaldı

Suicide Squad beklenen başarıyı gösteremedi
Suicide Squad: Kill the Justice League, hikâye odaklı bir oyun olmasına rağmen canlı servis yapımı olarak satışa sunuldu. Çevrimiçi problemler, oyun içi kozmetik satışları ve hikâyenin süresi nedeniyle oyun ciddi eleştirilere maruz kaldı. Steam verilerine göre stüdyonun 2015 yılında çıkardığı Batman: Arkham Knight, aktif oyuncu sayısı olarak Suicide Squad’ı geçiyor. Yapımın düşük oyuncu sayısı ve satışlarının ardından Warner Bros ilk kez bir açıklama yaptı.
Warner Bros Discovery’nin bilanço sunumu sırasında şirketin CFO’su Gunnar Wiedenfels, Suicide Squad hakkında konuştu. Gunnar, “2024'ün ana oyunu çıkışlarımızdan biri olan Suicide Squad: Kill the Justice League, yayımlanmasından bu yana beklentilerimizin altında kaldı” dedi ve oyun sektöründe zorlu bir yıl geçirebileceklerini belirtti. Tüm bunlara rağmen Warner Bros, 2023’ün en çok satan oyunu olan Hogwarts Legacy’den oldukça memnun. Bakalım firma yakında canlı servis oyunlarından vazgeçip tek kişilik oyunlara odaklanacak mı?
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.