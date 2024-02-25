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    Anlık Bildirim

    Warner Bros: Suicide Squad oyunu beklentilerin altında kaldı

    En popüler süper kahraman oyun serilerinden olan Batman Arkham yapımlarını geliştiren Rocksteady Studios, Suicide Squad: Kill the Justice League ile beklentilerin altında kaldı.
    Suicide Squad: Kill the Justice League Tam Boyutta Gör
    Batman Arkham serisi, aradan yıllar geçmesine rağmen hala oyun dünyasının en başarılı çizgi roman adaptasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu başarılı serinin arkasındaki isim olan Rocksteady Studios, Suicide Squad: Kill the Justice League ile 8 yılın ardından oyun dünyasına geri döndü. Yapım, çıkışında büyük eleştirilere maruz kaldı ve sosyal medyada tartışma konusu oldu. Peki Rocksteady’nin sahibi Warner Bros yapım hakkında ne düşünüyor?

    Suicide Squad beklenen başarıyı gösteremedi

    Suicide Squad: Kill the Justice League, hikâye odaklı bir oyun olmasına rağmen canlı servis yapımı olarak satışa sunuldu. Çevrimiçi problemler, oyun içi kozmetik satışları ve hikâyenin süresi nedeniyle oyun ciddi eleştirilere maruz kaldı. Steam verilerine göre stüdyonun 2015 yılında çıkardığı Batman: Arkham Knight, aktif oyuncu sayısı olarak Suicide Squad’ı geçiyor. Yapımın düşük oyuncu sayısı ve satışlarının ardından Warner Bros ilk kez bir açıklama yaptı.

    Warner Bros Discovery’nin bilanço sunumu sırasında şirketin CFO’su Gunnar Wiedenfels, Suicide Squad hakkında konuştu. Gunnar, “2024'ün ana oyunu çıkışlarımızdan biri olan Suicide Squad: Kill the Justice League, yayımlanmasından bu yana beklentilerimizin altında kaldı” dedi ve oyun sektöründe zorlu bir yıl geçirebileceklerini belirtti. Tüm bunlara rağmen Warner Bros, 2023’ün en çok satan oyunu olan Hogwarts Legacy’den oldukça memnun. Bakalım firma yakında canlı servis oyunlarından vazgeçip tek kişilik oyunlara odaklanacak mı? 
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 3 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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